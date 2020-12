Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc92bfb4-630e-41d4-bd56-d8911dd352bd","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Saját kálváriájától akarja megkímélni férfitársait egy német startup alapítója.","shortLead":"Saját kálváriájától akarja megkímélni férfitársait egy német startup alapítója.","id":"20201212_erekcios_problemak_kezelese_alkalmazas_regimen_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc92bfb4-630e-41d4-bd56-d8911dd352bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2eb641-642e-4fbf-8498-6ecaea2f2720","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_erekcios_problemak_kezelese_alkalmazas_regimen_app","timestamp":"2020. december. 12. 17:30","title":"Erekciós problémák? Erre is van már app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71018b3-5b35-46a6-a052-c859a08ed79e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A verebek gyógynövénnyel gondoskodnak fiókáik egészségéről. Egy új nemzetközi tanulmány szerint a Kínában élő rozsdabarna verebek a kínai fekete üröm (Artemisia verlotiorum) növénnyel védik fiókáikat a parazitáktól.","shortLead":"A verebek gyógynövénnyel gondoskodnak fiókáik egészségéről. Egy új nemzetközi tanulmány szerint a Kínában élő...","id":"20201214_rozsdabarna_verebek_fiokak_gyogynovenyek_fekete_urom_madarfeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d71018b3-5b35-46a6-a052-c859a08ed79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714c5bad-a3b6-4c33-b9a7-799899f18452","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_rozsdabarna_verebek_fiokak_gyogynovenyek_fekete_urom_madarfeszek","timestamp":"2020. december. 14. 07:03","title":"Gyógynövényt visznek a verebek fiókáiknak, hogy ne legyenek betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott énekesek, Lawrence Brownlee és Michael Spyres adják elő.","shortLead":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott...","id":"202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8a3350-7b93-4dfa-9725-66e08beb3d96","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","timestamp":"2020. december. 13. 13:45","title":"Sztártenorok éneklik Rossinit - ezt a capuccino feltalálójának is köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","shortLead":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","id":"20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e781a6-d608-449e-9146-8beb1bf4148f","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","timestamp":"2020. december. 13. 19:08","title":"Gődény György panaszt tett az ellene folyó eljárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","shortLead":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","id":"20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f223c76-1cc1-43b6-a35b-e702309f28ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","timestamp":"2020. december. 13. 11:55","title":"A parlament elé kerül a választási törvény és a „börtönbiznisz” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemere István ufológussal együtt mondják meg az Igazságot a vírusról.","shortLead":"Nemere István ufológussal együtt mondják meg az Igazságot a vírusról.","id":"20201212_Nem_engedtek_be_Godenyt_sajat_konyvenek_dedikalasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be81e8f5-13e1-4028-a357-b47d205d03bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Nem_engedtek_be_Godenyt_sajat_konyvenek_dedikalasara","timestamp":"2020. december. 12. 14:18","title":"Nem engedték be Gődényt saját könyvének dedikálására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt adott főszereplőire, de tökéletes noirt alkotott annak minden manírjával. Vajon ez elég ahhoz, hogy megidézze az Aranypolgár szellemét?","shortLead":"Hollywood aranykorának egy híres történetét idézi fel legújabb filmjében David Fincher, aki a Mankben nemhogy kosztümöt...","id":"20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c95470-f44a-47f8-883e-e5df44b43a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b503d9f0-14c4-41fb-b09b-dbc3e44e23cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_mank_david_fincher_aranypolgar_filmkritika","timestamp":"2020. december. 13. 20:30","title":"Hollywood aranykora előtt tiszteleg David Fincher, miközben a tévére cserélte a mozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b87b11-08fa-40e5-8dcd-cdd3c191def1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre súlyosabb krízisben van a hidegháború befejezésében meghatározó szerepet játszó európai biztonsági szervezet, az EBESZ. Bár végül elfogadták a hónapokig üresen maradt tisztségek betöltésére kiszemelt jelölteket, rövid távon nem várható előrelépés.","shortLead":"Egyre súlyosabb krízisben van a hidegháború befejezésében meghatározó szerepet játszó európai biztonsági szervezet...","id":"202050__valsagban_azebesz__visszarendezodo_vilag__vadaskodasok__regi_idok_szervezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72b87b11-08fa-40e5-8dcd-cdd3c191def1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3afcbc-c1d6-426a-a6a6-11e6f052d320","keywords":null,"link":"/360/202050__valsagban_azebesz__visszarendezodo_vilag__vadaskodasok__regi_idok_szervezete","timestamp":"2020. december. 12. 13:30","title":"A rendszerváltás fontos szervezete az új hidegháború áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]