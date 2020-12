Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt - így jellemezték a gyermekotthonok egy részében uralkodó állapotokat az ott dolgozó, vagy a gyermekotthonok életére még a karantén alatt is rálátó forrásaink. A dolgozókat nem tesztelik, több otthonban felütötte már a fejét a koronavírus. A gyámok nem tudják látogatni a gyerekeket, egyes otthonokban gyereknek és gondozónak lenni is óriási kihívás. Az intézmények sokszor már abnormális szinten szorulnak adományozók, civilszervezetek segítségére. A kormány mindeközben szűkíti az örökbefogadás lehetőségeit, vagyis a már így is jócskán túlterhelt rendszerben még több gyerek maradhat benne.","shortLead":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt...","id":"20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda4b8c4-94a8-4b72-951d-168cc33835ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","timestamp":"2020. december. 20. 14:00","title":"Áldatlan állapotok vannak az áldott ünnepeken egyes gyermekotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","shortLead":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","id":"20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d697ed81-0c08-4e44-8819-63b103411b7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2020. december. 19. 12:02","title":"Hét ittas sofőrt fogtak a miskolci rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782dc80-45f0-4881-9a12-37257fa72558","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Összességében mintegy 700 millió forintot bukott idén Nobilis Kristóf üzletember, aki a gasztronómiában és az ingatlanpiacon is érdekelt, de mostanában leginkább GreenGo nevű, rövid távra bérelhető elektromos autókat kínáló szolgáltatására koncentrál. Már húsz éve is nyugdíjazta magát, most mégis mindent elkövet, hogy talpon tartsa vállalkozásait, és ne kelljen sokakat elbocsátania.","shortLead":"Összességében mintegy 700 millió forintot bukott idén Nobilis Kristóf üzletember, aki a gasztronómiában és...","id":"20201219_Nobilis_Kristof_Senkinek_sem_kivanok_ilyen_ev_uzletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c782dc80-45f0-4881-9a12-37257fa72558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6032012d-4f60-4234-84ff-11c3a1ed3558","keywords":null,"link":"/360/20201219_Nobilis_Kristof_Senkinek_sem_kivanok_ilyen_ev_uzletet","timestamp":"2020. december. 20. 16:00","title":"Nobilis Kristóf: Senkinek sem kívánok ilyen „év üzletét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ea5449-8a13-40ec-b2ba-4be9aa159336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúcsra emelkedett az amerikai Tesla részvényárfolyama pénteken az S&P tőzsdeindexben való hétfői megjelenése előtt.","shortLead":"Csúcsra emelkedett az amerikai Tesla részvényárfolyama pénteken az S&P tőzsdeindexben való hétfői megjelenése előtt.","id":"20201219_Rekordszinten_a_Tesla_reszvenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9ea5449-8a13-40ec-b2ba-4be9aa159336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a6f9f3-98be-48f5-ab0a-dff10c758bb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Rekordszinten_a_Tesla_reszvenye","timestamp":"2020. december. 19. 10:09","title":"Rekordszinten a Tesla részvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is kikéri magának az iparűzési adó csökkentését.","shortLead":"Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is kikéri magának az iparűzési adó csökkentését.","id":"20201220_Gemesi_Kihasznalni_a_virushelyzetet_gusztustalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb72fdb7-a45c-4039-9d87-b263f79e6f3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Gemesi_Kihasznalni_a_virushelyzetet_gusztustalan","timestamp":"2020. december. 20. 13:14","title":"Gémesi: Gusztustalan kihasználni a vírushelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma bejelentette, hogy felvett a feketelistájára több kínai céget, köztük a SMIC vezető kínai chipgyártó vállalatot és az SZ DJI Technology nevű dróngyártót. Trump egyúttal aláírta a törvényt, amely kínai vállalatokat is kizárhat az amerikai tőzsdei kereskedelemből.","shortLead":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma bejelentette, hogy felvett a feketelistájára több kínai céget, köztük...","id":"20201219_A_tavozo_Trump_meg_egyetkettot_odacsapott_Kinanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ba3d6c-8b49-4b77-9eb8-c987f6439653","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_A_tavozo_Trump_meg_egyetkettot_odacsapott_Kinanak","timestamp":"2020. december. 19. 09:22","title":"A távozó Trump még egyet-kettőt odacsapott Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Orbán a magyar önkormányzatiság kivégzését jelentette be. Hasonlóan vélekedett Pikó András VIII. kerületi polgármester is. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Orbán a magyar önkormányzatiság kivégzését jelentette be. Hasonlóan vélekedett Pikó...","id":"20201219_Hat_akkor_ez_kesz_ennyi_volt_reagalt_Karacsony_Orban_mai_bejelentesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e1baef-2179-4520-a5a9-3e77a8f69d98","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Hat_akkor_ez_kesz_ennyi_volt_reagalt_Karacsony_Orban_mai_bejelentesere","timestamp":"2020. december. 19. 17:03","title":"„Hát akkor ez kész, ennyi volt” -reagált Karácsony Orbán mai bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És a másodikért már fizetni kell.","shortLead":"És a másodikért már fizetni kell.","id":"20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03000cf7-1bfa-4812-a22c-d0990941c6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0beda-5b8e-4a3e-a390-1edbf1f4a1f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Lakasonkent_maximum_ket_kocsira_adnak_parkolasi_engedelyt_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. december. 20. 09:45","title":"Lakásonként maximum két kocsira adnak parkolási engedélyt a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]