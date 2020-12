Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a leköszönő elnök korábban mindent rendben talált a csomaggal.","shortLead":"Pedig a leköszönő elnök korábban mindent rendben talált a csomaggal.","id":"20201223_donald_trump_amerika_gazdasag_valsagkezeles_csomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eea133a-1d42-4768-803b-38d6678d0b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_donald_trump_amerika_gazdasag_valsagkezeles_csomag","timestamp":"2020. december. 23. 06:43","title":"Trump nem elégedett a 892 milliárd dolláros válságcsomaggal, vétóval fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Közel 3 milliárd zlotys segítséget adhatnak a járvány miatt nehézségekkel küzdő légitársaságnak, miután az Európai Bizottság is jóváhagyta a tervet.","shortLead":"Közel 3 milliárd zlotys segítséget adhatnak a járvány miatt nehézségekkel küzdő légitársaságnak, miután az Európai...","id":"20201222_lot_legitarsasag_lengyel_allami_segitseg_legikozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777c4edf-97b2-4da0-ab25-a2504ccc4284","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_lot_legitarsasag_lengyel_allami_segitseg_legikozlekedes","timestamp":"2020. december. 22. 21:13","title":"Több milliárd zlotyval tolja meg a LOT légitársaságot a lengyel állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szállópor-szennyezés az egyik legnagyobb gond Indiában, 1990 óta kétszeresére nőtt a mértéke. 2019-ben már 1,67 millió ember halt meg a légszennyezettség miatt.","shortLead":"A szállópor-szennyezés az egyik legnagyobb gond Indiában, 1990 óta kétszeresére nőtt a mértéke. 2019-ben már 1,67...","id":"20201222_legszennyezes_india_halalozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc133b3-0320-4e27-baac-efdee727dfda","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_legszennyezes_india_halalozas","timestamp":"2020. december. 22. 17:03","title":"Egyre többen halnak meg a légszennyezettség miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9211a6f-8a06-4db0-bd00-c258b9ceb04c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerék-hajtású sportkompakt hivatalos leleplezésére várhatóan jövőre kerül sor.","shortLead":"A négykerék-hajtású sportkompakt hivatalos leleplezésére várhatóan jövőre kerül sor.","id":"20201222_kemfoto_uj_audi_rs3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9211a6f-8a06-4db0-bd00-c258b9ceb04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea476cb3-af57-4a02-bf28-f796f030fa1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_kemfoto_uj_audi_rs3","timestamp":"2020. december. 22. 09:27","title":"Kémfotókon az akár 450 lóerős új Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8bc7d9-8e79-4cc1-b00c-cb7b0524365e","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Van, aki már egy meggyes vagy áfonyás sört is túlzásnak tart, pedig az még semmi a sósmogyorós-karamelleshez vagy a diós-baracklekvároshoz képest. Egy komplett cukrászda desszertkínálata kijönne csak a magyar kézműves sörök ízeiből. Na jó, de vajon ihatóak is?","shortLead":"Van, aki már egy meggyes vagy áfonyás sört is túlzásnak tart, pedig az még semmi a sósmogyorós-karamelleshez vagy...","id":"20201222_karacsonyi_sorok_desszertsorok_sorteszt_sorkostolo_izesitett_kezmuves_sorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d8bc7d9-8e79-4cc1-b00c-cb7b0524365e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7119657-bdd9-4e53-9cd0-a4763363b369","keywords":null,"link":"/elet/20201222_karacsonyi_sorok_desszertsorok_sorteszt_sorkostolo_izesitett_kezmuves_sorok","timestamp":"2020. december. 22. 20:00","title":"Mézeskalács, zserbó, baklava, fenyőtű: megkóstoltuk a legelvetemültebb söröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Németországban sőt az egész Európai Unióban kevésnek bizonyulhat a Pfizer–Biontech-védőoltás, melyet Mainzban fejlesztettek ki – állapítja meg a Der Spiegel összeállítása.","shortLead":"Németországban sőt az egész Európai Unióban kevésnek bizonyulhat a Pfizer–Biontech-védőoltás, melyet Mainzban...","id":"20201223_Hiany_lehet_a_Covid19vakcinabol_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da662ff0-7144-48a4-9baf-e39b179824cf","keywords":null,"link":"/kkv/20201223_Hiany_lehet_a_Covid19vakcinabol_Europaban","timestamp":"2020. december. 23. 18:08","title":"Hiány lehet a Covid–19-vakcinából Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c45f64-044b-40b7-8ef1-20c4d9648382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi közölte a kollégáival, amikor meglátta a pávát, hogy ilyet étteremben sem kapni, majd megölte az állatot.","shortLead":"A férfi közölte a kollégáival, amikor meglátta a pávát, hogy ilyet étteremben sem kapni, majd megölte az állatot.","id":"20201222_pava_allatkinzas_kiskore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c45f64-044b-40b7-8ef1-20c4d9648382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584f2175-3445-495c-874b-fae21b7374ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_pava_allatkinzas_kiskore","timestamp":"2020. december. 22. 17:05","title":"Egy év felfüggesztettet kapott a kiskörei férfi, aki megölt egy pávát, hogy levest főzzön belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","shortLead":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","id":"20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c79e9c-e97f-4746-8fb2-fecb17774d92","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 16:22","title":"KSH: A magyarok alig 15 százaléka oltatná be magát biztosan koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]