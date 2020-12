Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","shortLead":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","id":"20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79f403-4d32-4fe8-bcb6-7df1d5df99e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","timestamp":"2020. december. 29. 07:59","title":"Így gyorsul az 1001 lóerős Audi RS6 kombi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, 2021. harmadik negyedévben zárulhat.","shortLead":"A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, 2021. harmadik negyedévben zárulhat.","id":"20201228_opus_global_eon_titasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8304d206-9ddb-4644-b1d7-8684d29261d5","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_opus_global_eon_titasz","timestamp":"2020. december. 28. 19:55","title":"Mészáros cége megtette ajánlatát a tiszántúli áramhálózatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A „Magyarország többé nem demokrácia” című anyagnál csak a járványhoz kapcsolódó írások érdekelték jobban az olvasókat 2020-ban.","shortLead":"A „Magyarország többé nem demokrácia” című anyagnál csak a járványhoz kapcsolódó írások érdekelték jobban az olvasókat...","id":"20201228_politico_legolvasottabb_hirek_magyarorszag_mar_nem_demokracia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfeef71-1acd-48e9-b9fc-50f77cf1911f","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_politico_legolvasottabb_hirek_magyarorszag_mar_nem_demokracia_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 16:55","title":"A magyar demokrácia helyzetével foglalkozó cikk lett a Politico egyik legolvasottabb anyaga idén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha nem tér vissza keddig Moszkvába a nemrég novicsokkal megmérgezett orosz ellenzéki politikus, akkor börtönbe kell vonulnia.","shortLead":"Ha nem tér vissza keddig Moszkvába a nemrég novicsokkal megmérgezett orosz ellenzéki politikus, akkor börtönbe kell...","id":"20201228_navalnij_ultimatum_borton_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befcd52e-ad8f-4d72-a4ef-c6116e181f47","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_navalnij_ultimatum_borton_oroszorszag","timestamp":"2020. december. 28. 21:20","title":"Navalnij ultimátumot kapott az orosz hatóságoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7dbae-10f1-43d2-aab1-25254c20ec5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szeptember óta teszteli azt az új funkciót, aminek köszönhetően már gépelnünk sem kell majd ahhoz, hogy rákeressünk valamire az operációs rendszeren belül.","shortLead":"A Microsoft szeptember óta teszteli azt az új funkciót, aminek köszönhetően már gépelnünk sem kell majd ahhoz...","id":"20201229_microsoft_windows_10_hangalapu_kereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a7dbae-10f1-43d2-aab1-25254c20ec5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a2163d-3210-4fb6-b4fa-907992690fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_microsoft_windows_10_hangalapu_kereses","timestamp":"2020. december. 29. 19:03","title":"A hangunkkal is kereshetünk majd a Windows 10-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brucellózis elsősorban állatokat érint, de akár emberekre is átterjedhet. Egy floridai férfi vaddisznóktól kapta el a betegséget, amelyből csak erős antibiotikum-kúrával sikerült kigyógyítani.","shortLead":"A brucellózis elsősorban állatokat érint, de akár emberekre is átterjedhet. Egy floridai férfi vaddisznóktól kapta el...","id":"20201230_vaddiszno_laz_fejfajas_betegseg_fertozes_bakterium_brucellozis_brucella","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e81d124-4545-48a5-ac76-60f69f2c69df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_vaddiszno_laz_fejfajas_betegseg_fertozes_bakterium_brucellozis_brucella","timestamp":"2020. december. 30. 09:03","title":"Ritka betegség: 11 hónapig folyamatosan lázas volt és állandóan fájt a feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta a külföldiek előtt. De az osztrákok sem használhatják a szállodákat, így a téli sport napközbeni tevékenységgé vált.","shortLead":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta...","id":"202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac89db3f-ed9c-4e47-acf8-71fcacb18377","keywords":null,"link":"/360/202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","timestamp":"2020. december. 28. 15:00","title":"Ausztria a szomszédjai nyomására vízkeresztig lezárta a sípályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09f2b18-78b6-4781-8020-302b26d888ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a „megacunami” bárányokat és szarvasmarhákat sodort el, teljesen elpusztítva a térség mezőgazdaságát. ","shortLead":"A tudósok szerint a „megacunami” bárányokat és szarvasmarhákat sodort el, teljesen elpusztítva a térség mezőgazdaságát. ","id":"20201229_cunami_szokoar_foldkozi_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a09f2b18-78b6-4781-8020-302b26d888ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30503986-a006-4f28-8f54-6f31d2f74940","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_cunami_szokoar_foldkozi_tenger","timestamp":"2020. december. 29. 13:13","title":"10 ezer éve 40 méteres szökőár moshatta el a Földközi-tenger keleti részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]