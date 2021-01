Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b79f5d2d-f1a7-4a49-8845-469ab33c1c52","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Néhány hónapja diagnosztizáltak agydaganatot a sportolónál.","shortLead":"Néhány hónapja diagnosztizáltak agydaganatot a sportolónál.","id":"20210103_Elhunyt_a_hires_kosarlabdazo_Paul_Westphal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b79f5d2d-f1a7-4a49-8845-469ab33c1c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77144c3-f363-40a3-83ac-4f410237144b","keywords":null,"link":"/sport/20210103_Elhunyt_a_hires_kosarlabdazo_Paul_Westphal","timestamp":"2021. január. 03. 10:37","title":"Elhunyt a híres kosárlabdázó, Paul Westphal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","shortLead":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","id":"20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e43cb7-253f-4a5d-a356-dbee65774500","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 04. 14:49","title":"Az oktatásban dolgozók is szerepeljenek az oltási tervben – követeli a PSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek a másodállások miatt, és a tb-t nem fizetők még a sürgősségi ellátásért is fizethetnek. Ezek a változások jönnek az új évben az egészségügyben.","shortLead":"Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek...","id":"20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1ace3b-d440-48b5-b430-ebebc62f9636","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. január. 04. 11:20","title":"Hálapénzért börtön jár, százezrek pedig fizethetnek majd az ellátásért – ilyen változások jönnek az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ kitette az oldalára, hogy az oltási terv alapján hogyan képzelik a lakosság tömeges oltását a koronavírus ellen. 18 év alattiak egyáltalán nem szerepelnek benne, és van olyan csoport, amelynél azt javasolják, hogy ne a vakcinainfó oldalon történt regisztrációkat tekintsék irányadónak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ kitette az oldalára, hogy az oltási terv alapján hogyan képzelik a lakosság tömeges...","id":"20210102_Kozzetettek_kik_es_milyen_sorrendben_kapnanak_vedooltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469f48a9-273b-4a24-b150-595b079464b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Kozzetettek_kik_es_milyen_sorrendben_kapnanak_vedooltast","timestamp":"2021. január. 02. 23:20","title":"Közzétették, kik és milyen sorrendben kapnának védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2021. január. 03. 20:30","title":"Ínyenc fogások a múltból: ezeket a recepteket érdemes újra elővenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5d0df7-a2e0-47db-bbd4-85f8b3ee8292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta idei első tájékoztatóját az operatív törzs. Elhangzott: a téli szünet vége előtt több ezer köznevelésben dolgozót teszteltek le. Kedden újabb vakcinaszállítmány jön az országba. ","shortLead":"Megtartotta idei első tájékoztatóját az operatív törzs. Elhangzott: a téli szünet vége előtt több ezer köznevelésben...","id":"20210104_muller_cecilia_operativ_torzs_januar_4_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b5d0df7-a2e0-47db-bbd4-85f8b3ee8292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7c6d4b-55e9-4d80-8c96-0e88b879d702","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_muller_cecilia_operativ_torzs_januar_4_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 12:03","title":"Müller Cecília: Sikeres a védekezés, csökken a betegszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cáfolta két magas rangú egészségügyi illetékes, köztük Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni munkacsoportjának virológusa vasárnap este Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábbi állítását, miszerint a járvánnyal kapcsolatos terjedési és halálozási adatok túlzóak.","shortLead":"Cáfolta két magas rangú egészségügyi illetékes, köztük Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni...","id":"20210103_Alig_par_ora_kellett_hogy_cafoljak_Trump_hangzatos_kijelenteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c34114-5878-47f2-8df4-6033aa71d030","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Alig_par_ora_kellett_hogy_cafoljak_Trump_hangzatos_kijelenteset","timestamp":"2021. január. 03. 19:49","title":"Alig pár óra kellett, hogy cáfolják Trump hangzatos kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6792a59f-1ef5-4f8b-8453-8b7456f4043f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Stressz, szorongás, frusztráció – negatív jelentés társul ezekhez a szavakhoz. De valóban mindig negatív fogalmaknak számítanak? Hadd mutassam meg egy képregényhősön.","shortLead":"Stressz, szorongás, frusztráció – negatív jelentés társul ezekhez a szavakhoz. De valóban mindig negatív fogalmaknak...","id":"20210103_Batman_akivel_azonosulni_tudunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6792a59f-1ef5-4f8b-8453-8b7456f4043f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e20e14b-3ab1-4e65-81c7-79fdfcb59f9a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210103_Batman_akivel_azonosulni_tudunk","timestamp":"2021. január. 03. 20:15","title":"Batman, akivel azonosulni tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]