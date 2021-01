Drónfejlesztő cégben vásárolt tulajdont a 4iG

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is karanténba kell vonulniuk. A magyar külügyminiszter szerint pedig Magyarországnak saját döntéseket kell hozni a brüsszeli késlekedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is...","id":"20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd6d2c6-dcd2-4158-9d58-1b05214b4faf","keywords":null,"link":"/eurologus/20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","timestamp":"2021. január. 25. 14:58","title":"Utazási szigorításokat tervez az EU – Szijjártó nem vár Brüsszelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb42948-b9db-42a8-8b0a-38a90af011da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az, hogy emberiség a megszerzett ismereteit összegyűjti és rendezett formában tárolja és adja közre, hosszú történelmi múltra tekint vissza. Lássuk, mik voltak a két évtizedes születésnapját ünneplő digitális lexikon fontos előképei.","shortLead":"Az, hogy emberiség a megszerzett ismereteit összegyűjti és rendezett formában tárolja és adja közre, hosszú történelmi...","id":"202103_a_wikipedia_osei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcb42948-b9db-42a8-8b0a-38a90af011da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827ea990-83f9-4ec8-816b-b095fae66e44","keywords":null,"link":"/360/202103_a_wikipedia_osei","timestamp":"2021. január. 25. 13:00","title":"A Wikipédia most 20 éves. De miből okosodtunk régen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","shortLead":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","id":"20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccda260-b99b-4051-8842-5858f659dc30","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 25. 19:36","title":"Jakab Péter indul a miniszterelnök-jelölti előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rudy Giuliani azt állította, hogy az amerikai elnökválasztáson a szavazógépek segítségével csaltak.","shortLead":"Rudy Giuliani azt állította, hogy az amerikai elnökválasztáson a szavazógépek segítségével csaltak.","id":"20210125_rudy_giuliani_ragalmazas_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c46558-d90a-40b1-a1d6-9f9c0aa3957f","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_rudy_giuliani_ragalmazas_per","timestamp":"2021. január. 25. 16:48","title":"1,3 milliárd dollárra perelik Trump ügyvédjét rágalmazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Lassan egy éve nézem, hogy minimum hat ellenzéki párt összeállásából, kilenc-tíz pártelnök közül nem sikerül egy olyan politikust felmutatni, aki azt képviseli: túlzó és következetlen a járványügyi betiltások sora, írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Lassan egy éve nézem, hogy minimum hat ellenzéki párt összeállásából, kilenc-tíz pártelnök közül nem sikerül egy olyan...","id":"20210125_Cegledi_Kedves_Egyesult_Ellenzek_nyissatok_ne_lokjetek_minket_a_Mi_Hazankhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ed6bc-a1ec-40b8-9583-e924a658d321","keywords":null,"link":"/360/20210125_Cegledi_Kedves_Egyesult_Ellenzek_nyissatok_ne_lokjetek_minket_a_Mi_Hazankhoz","timestamp":"2021. január. 25. 16:30","title":"Ceglédi: Kedves Egyesült Ellenzék, nyissatok, ne lökjetek minket a Mi Hazánkhoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet igazolni, hogy az egyén nem koronavírus-fertőzött. Ennek a költségét azonban az érintettnek kell megfizetnie. Egyesek máris elkezdték kijátszani a rendszert.","shortLead":"Míg egyes országokban az állam állja a beutazók PCR-tesztjét, több régióban csakis magánúton végzett vizsgálattal lehet...","id":"20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f39fd669-9771-4d97-8ef1-77cef4bf54e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccad049-84b2-41ab-a732-2b6320a96d4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_hamisitas_csalas_covid_teszt_koronavirus_photoshop_paint","timestamp":"2021. január. 25. 08:03","title":"Hamisítani kezdték a Covid-tesztek eredményét, hogy pénzt spóroljanak és utazhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben. A digitális eladások 80 százaléka PC-n történt.","shortLead":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben...","id":"20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961a937-faf6-4657-aba7-a26e644e4153","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","timestamp":"2021. január. 26. 09:33","title":"Minden idők legjobb digitális startjával rekordot döntött a Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reagáltak az SZFE kollégistái a Pesti TV riportjára. Nemrég azt mondták nekik, hogy a személyes tárgyaikat elzárva tárolják, és senki illetéktelen nem férhet hozzájuk. ","shortLead":"Reagáltak az SZFE kollégistái a Pesti TV riportjára. Nemrég azt mondták nekik, hogy a személyes tárgyaikat elzárva...","id":"20210125_SZFE_Kollegiumi_Bizottsag_sajtobejaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a499526-89c1-44c2-9fff-f5de16e6518b","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_SZFE_Kollegiumi_Bizottsag_sajtobejaras","timestamp":"2021. január. 25. 18:16","title":"Az SZFE kollégistái nem értik, hogy forgathatott a Pesti TV a személyes tárgyaik között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]