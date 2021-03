Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72e490b1-8b69-4fee-a3ff-5f4716e91213","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fodrászoknak, kozmetikusoknak sűrű hétvégéjük lesz a lezárások előtt, a virágárusoknak pedig még plusz egy napig. Vannak azonban szolgáltatások, amelyek nem szünetelhetnek: egy kiadós dugulással aligha lehet például két hétig együtt élni.\r

\r

","shortLead":"A fodrászoknak, kozmetikusoknak sűrű hétvégéjük lesz a lezárások előtt, a virágárusoknak pedig még plusz egy napig...","id":"20210306_Most_mindenkinek_ugy_marad_a_haja_ahogy_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e490b1-8b69-4fee-a3ff-5f4716e91213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8149ee8-e9e1-4cf2-8871-d75f8a9be63b","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Most_mindenkinek_ugy_marad_a_haja_ahogy_van","timestamp":"2021. március. 06. 11:00","title":"„Most mindenkinek úgy marad a haja, ahogy van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9311254d-c056-415d-876f-219a27594b96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a korlátozásokat tartalmazó rendelet szerint csak munkavégzéshez szükséges árucikkeket lehet kínálni, a bútorbolt szerint ők pont ilyeneket kínálnak. Az operatív törzs nem osztja az üzlet jogszabályértelmezését.","shortLead":"Bár a korlátozásokat tartalmazó rendelet szerint csak munkavégzéshez szükséges árucikkeket lehet kínálni, a bútorbolt...","id":"20210306_Egy_budapesti_butoraruhaz_szerint_ok_kinyithatnak_es_ki_is_fognak_tovabbra_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9311254d-c056-415d-876f-219a27594b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd1ffce-b16d-4bc4-a67d-3fcb4463ab14","keywords":null,"link":"/kkv/20210306_Egy_budapesti_butoraruhaz_szerint_ok_kinyithatnak_es_ki_is_fognak_tovabbra_is","timestamp":"2021. március. 06. 15:25","title":"Egy budapesti bútoráruház szerint ők továbbra is kinyithatnak és ki is fognak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31aa5fad-1172-4e5e-b61c-49b09dcfabde","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öt perc alatt feltölthető akkumulátort fejleszt elektromos autókhoz egy izraeli vállalkozás - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Öt perc alatt feltölthető akkumulátort fejleszt elektromos autókhoz egy izraeli vállalkozás - jelentette a Jediót...","id":"20210307_Azt_igerik_ot_perc_alatt_teljesen_fel_lehet_tolteni_az_elektromos_autokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31aa5fad-1172-4e5e-b61c-49b09dcfabde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b3db16-688c-4130-b971-377bfb17134e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Azt_igerik_ot_perc_alatt_teljesen_fel_lehet_tolteni_az_elektromos_autokat","timestamp":"2021. március. 07. 17:16","title":"Azt ígérik, öt perc alatt teljesen fel lehet tölteni hamarosan az elektromos autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb56349c-311b-45c4-9e61-3d61e59dd14f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Rekordhosszú elektromos hatótávval csábít vásárlásra ez a már nem csak önmagát tölteni képes, hanem külsőleg is tölthető hibrid Toyota divatterepjáró, mely sajnos igen drágán biztosítja azt a bizonyos zöld rendszámos életérzést.","shortLead":"Rekordhosszú elektromos hatótávval csábít vásárlásra ez a már nem csak önmagát tölteni képes, hanem külsőleg is...","id":"20210306_toyota_rav4_hibrid_auto_teszt_menetproba_velemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb56349c-311b-45c4-9e61-3d61e59dd14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca0324e-caee-4373-8952-33495b837f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_toyota_rav4_hibrid_auto_teszt_menetproba_velemenyek","timestamp":"2021. március. 06. 17:00","title":"Drágán spórolni: teszten az első konnektoros, 21 millió forintos Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meglévő honlapja mellé egy újat is létrehoz az állami százmilliókkal kitömött Fidesz-párti szervezet.","shortLead":"Meglévő honlapja mellé egy újat is létrehoz az állami százmilliókkal kitömött Fidesz-párti szervezet.","id":"202109_kovess_minket_2022_valasztasrahangolva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162dd071-b1f2-4b81-9570-edcede154a0e","keywords":null,"link":"/360/202109_kovess_minket_2022_valasztasrahangolva","timestamp":"2021. március. 06. 11:15","title":"A CÖF új cége nevével is a 2022-es választásra hangolódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek Cupertinóban, befejezik e két eszköz gyártását.","shortLead":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek...","id":"20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f86e2a-1de6-492f-9f18-8f006efa19c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","timestamp":"2021. március. 07. 18:03","title":"Lehet, hogy végleg el kell búcsúznunk az Apple két számítógépétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan maradhatott nagykövet Szalay-Bobrovniczky Vince.","shortLead":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan...","id":"20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520e69d-f941-4586-a870-0300c967d299","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","timestamp":"2021. március. 06. 20:51","title":"Több mint 40 ezer eurót fizetett a biztosító a bécsi magyar nagykövet balesete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megvannak a kilencedik heti számok.","shortLead":"Megvannak a kilencedik heti számok.","id":"20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526096e-93e7-4b88-8aba-6ad27868ea27","keywords":null,"link":"/elet/20210307_25en_nyertek_tobb_mint_felmilliot_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. március. 07. 16:39","title":"25-en nyertek több mint félmilliót a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]