Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64efe23-42bb-418d-9c72-5e613a4593e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen rövid életciklust adnak már csak az utolsó benzines és dízel Miniknek. 2030-tól már csak villanyautókat árusítanának.","shortLead":"Igen rövid életciklust adnak már csak az utolsó benzines és dízel Miniknek. 2030-tól már csak villanyautókat...","id":"20210316_2025ben_jon_az_utolso_benzines_Mini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64efe23-42bb-418d-9c72-5e613a4593e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8207606-751d-49d5-afc1-ba87ea126063","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_2025ben_jon_az_utolso_benzines_Mini","timestamp":"2021. március. 16. 14:23","title":"2025-ben készül el az utolsó hagyományos motorú Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kritikusok ellenzik a lépést, attól tartanak, hogy megfigyelésre alkalmas programok is rákerülhetnek a mobiltelefonokra.","shortLead":"A kritikusok ellenzik a lépést, attól tartanak, hogy megfigyelésre alkalmas programok is rákerülhetnek...","id":"20210316_apple_oroszorszag_iphone_ios_ipad_elore_telepitett_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9f7b23-b2b4-48b5-b9eb-f976c26966c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_apple_oroszorszag_iphone_ios_ipad_elore_telepitett_alkalmazasok","timestamp":"2021. március. 16. 18:17","title":"Az Apple belement: az orosz kormány által jóváhagyott alkalmazások is ott lesznek az iPhone-okon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az előállítás az után kezdődhet meg, hogy az EU-ban is jóváhagyják a szert.","shortLead":"Az előállítás az után kezdődhet meg, hogy az EU-ban is jóváhagyják a szert.","id":"20210316_Negy_unios_allam_is_gyarthat_Szputnyik_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a028fe7-5e1d-4544-9b14-df875a962218","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Negy_unios_allam_is_gyarthat_Szputnyik_vakcinat","timestamp":"2021. március. 16. 17:45","title":"Négy uniós állam is gyárthat Szputnyik vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","shortLead":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","id":"20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00a5eb6-d2b2-4d3c-898d-fc9a2a3c0077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","timestamp":"2021. március. 16. 09:10","title":"Magyar kutatók szerint úgy hordtuk szét a vírust március elején, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ea925a-8aa2-44ed-9235-768c2ba9d8fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lett volna, ha anno, március 15-én Gulyás Gergely a mostanában megszokott kapkodással tartott volna sajtótájékoztatót a múzeum lépcsőin? Litkai Gergely gondolatkísérlete arról, hogy mit kíván a magyar nemzet. (Vagy inkább a Pesti srácok?) Kiderül többek között, hogy mi is a nemzeti őrserleg, s hogy szóba kerültek-e a Nemzeti Bank alapítványai. ","shortLead":"Milyen lett volna, ha anno, március 15-én Gulyás Gergely a mostanában megszokott kapkodással tartott volna...","id":"20210315_Duma_Aktual_A_14_pont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8ea925a-8aa2-44ed-9235-768c2ba9d8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e6725c-fbe2-499d-aa5d-2e9707812c85","keywords":null,"link":"/360/20210315_Duma_Aktual_A_14_pont","timestamp":"2021. március. 15. 19:40","title":"Duma Aktuál: Kívánjuk a cenzúrát és a sajtó eltörlését! - avagy a márciusi 14 pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. A három napos HVG Online Állásbörzén több mint 60 cég 1000-nél is több friss állást hoz. Hogyan készülj, mire figyelj, hogy közelebb kerülj új állásodhoz?\r

\r

","shortLead":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. A három napos HVG Online Állásbörzén...","id":"20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25694497-2e65-4b08-9fbb-1c1dd61adafb","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","timestamp":"2021. március. 17. 16:23","title":"Így készülj a legnagyobb online állásbörzére – már alig egy hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011f2a0d-abb4-4037-bccf-0d6ab4724bad","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyembó és apja együtt megnézik a monostort, ahol a fiút szerzetessé képezhetik. Bár mindenki arról biztosítja, hogy a döntés az övé, nagy rajta a nyomás, hogy továbbvigye a családi tradíciót. A monostor gyermekei negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Gyembó és apja együtt megnézik a monostort, ahol a fiút szerzetessé képezhetik. Bár mindenki arról biztosítja...","id":"20210316_Doku360_A_monostor_gyermekei_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011f2a0d-abb4-4037-bccf-0d6ab4724bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555265c1-8c6b-46b3-a3ae-47fbb926cfe5","keywords":null,"link":"/360/20210316_Doku360_A_monostor_gyermekei_negyedik_resz","timestamp":"2021. március. 16. 19:00","title":"Doku360: Ha nem leszel szerzetes, elvehetik tőlünk a házunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90857714-60b8-4572-aa3e-bb9fd1316376","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudta a fiatal sofőr, mit kezdjen a kigyulladt kocsijával, lángolva otthagyta a nádasnál.","shortLead":"Nem tudta a fiatal sofőr, mit kezdjen a kigyulladt kocsijával, lángolva otthagyta a nádasnál.","id":"20210317_tokol_autos_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90857714-60b8-4572-aa3e-bb9fd1316376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4570788-53d3-4d54-bab4-bf3691e0e674","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_tokol_autos_tuz","timestamp":"2021. március. 17. 07:58","title":"3500 négyzetméternyi területet gyújtott fel egy autós Tökölnél, amikor magára hagyta a kigyulladt kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]