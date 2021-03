Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem sok sikerrel vizsgálódnak.



","shortLead":"Egyelőre nem sok sikerrel vizsgálódnak.



","id":"20210304_Valosagos_boszorkanyuldozes_zajlott__probaljak_kideriteni_ki_szivarogtatta_ki_a_Baratok_kozt_vegenek_forgatokonyvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9db5b5-943d-4180-b194-13990642873a","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Valosagos_boszorkanyuldozes_zajlott__probaljak_kideriteni_ki_szivarogtatta_ki_a_Baratok_kozt_vegenek_forgatokonyvet","timestamp":"2021. március. 04. 09:39","title":"„Valóságos boszorkányüldözés zajlott” – próbálják kideríteni, ki szivárogtatta ki a Barátok közt végének forgatókönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztosra ment a NASA akkor, amikor a processzort építette a Perseverance Mars-járóba, és egy olyan technológiát választott, amiben kellő mértékben meg lehet bízni.","shortLead":"Biztosra ment a NASA akkor, amikor a processzort építette a Perseverance Mars-járóba, és egy olyan technológiát...","id":"20210303_apple_processzor_apple_imac_g3_powerpc_nasa_mars_perseverance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a186e4-8b1c-40d3-94de-e226986377e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_apple_processzor_apple_imac_g3_powerpc_nasa_mars_perseverance","timestamp":"2021. március. 03. 18:03","title":"23 éves Apple-processzor dolgozik a NASA Mars-járójában, a Perseverance-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legismertebb Apple-elemző szerint kevés esély van rá, hogy az amerikai gyártó a telefonjainál is elhagyja a Lightning-csatlakozót.","shortLead":"Az egyik legismertebb Apple-elemző szerint kevés esély van rá, hogy az amerikai gyártó a telefonjainál is elhagyja...","id":"20210303_apple_usb_c_lightning_csatlakozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720bed5e-bf3e-4571-9083-c0a5616a04c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_apple_usb_c_lightning_csatlakozo","timestamp":"2021. március. 03. 11:03","title":"Rossz hír jött azoknak, akik USB-C töltőt szeretnének az iPhone-ra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is feljelentést tett az előző vezetés által szignózott szerződések miatt.","shortLead":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is...","id":"20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a238b1dc-0fde-40e1-adf9-6fc50fdb985a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","timestamp":"2021. március. 02. 13:17","title":"Uniós beruházásokat vizsgál az OLAF és a rendőrség Keszthelyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van azonban olyan intézmény is, ahol hagyományos felvételi lesz. Ott a diákoknak FFP2-es maszkban kell majd szóbelizniük.","shortLead":"Van azonban olyan intézmény is, ahol hagyományos felvételi lesz. Ott a diákoknak FFP2-es maszkban kell majd...","id":"20210303_felveteli_szobeli_kozepiskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4686a7-c1ea-4e6b-a7b3-1267f93f55f7","keywords":null,"link":"/elet/20210303_felveteli_szobeli_kozepiskola","timestamp":"2021. március. 03. 07:48","title":"Több budapesti és vidéki iskolában törölték a felvételi vizsgákat a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti a kormányzó párt. A hatalomátmentés technikája is felsejlik az oktatás és a kultúra hol nyílt, hol lopakodó gyarmatosításában, kiszervezésében.","shortLead":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4102c3e-5ca1-41ce-9745-5df7901a0089","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","timestamp":"2021. március. 03. 14:28","title":"Újabb trófeákat szerez a Fidesz a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három világbajnoki selejtezőt játszik Magyarország hamarosan, de Szoboszlai elhúzódó sérülése miatt idén még pályára sem lépett.","shortLead":"Három világbajnoki selejtezőt játszik Magyarország hamarosan, de Szoboszlai elhúzódó sérülése miatt idén még pályára...","id":"20210303_Szoboszlai_Dominik_valogatott_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea84f79b-2ff8-460f-a9e5-1f81c925b8d1","keywords":null,"link":"/sport/20210303_Szoboszlai_Dominik_valogatott_serules","timestamp":"2021. március. 03. 13:55","title":"Szoboszlai Dominik már biztosan nem játszhat márciusi világbajnoki selejtezőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Február közepe óta erőteljesen növekednek a megyék fertőzöttségi adatai, de van az országnak olyan csücske is, amely megúszni látszik az esetszámok felfutását.","shortLead":"Február közepe óta erőteljesen növekednek a megyék fertőzöttségi adatai, de van az országnak olyan csücske is, amely...","id":"20210302_esetszamnovekedes_koronavirus_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0965bb67-0dcc-4d6b-abde-c7ec0d6b1b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_esetszamnovekedes_koronavirus_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 02. 18:20","title":"Szinte minden megyében megugrottak az esetszámok a harmadik hullám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]