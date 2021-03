A koronavírus is kellett hozzá, hogy egy ír testvérpár cége beelőzze a Facebookot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8066373-d609-41fc-871c-2cb2ff61d16f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban már biztosak lehettünk, hogy a Xiaominak is lesz összehajtható telefonja. A kérdés csak az volt, hogy milyen lesz ez az eszköz. Most már fotók is kiszivárogtak róla.","shortLead":"Abban már biztosak lehettünk, hogy a Xiaominak is lesz összehajtható telefonja. A kérdés csak az volt, hogy milyen lesz...","id":"20210321_xiaomi_elso_osszehajthato_telefonja_fotok_weibo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8066373-d609-41fc-871c-2cb2ff61d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ed177-14c4-4d6c-8baf-4cf1bd7ef261","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_xiaomi_elso_osszehajthato_telefonja_fotok_weibo","timestamp":"2021. március. 21. 08:03","title":"Képek szivárogtak ki: ilyen lehet a Xiaomi első összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi államtitkárnak sikerült nagyot mondania a Facebookon. Frissítés: a posztot törölték.","shortLead":"A pénzügyi államtitkárnak sikerült nagyot mondania a Facebookon. Frissítés: a posztot törölték.","id":"20210320_A_fel_galaxist_beoltottak_Magyarorszagon_Tallai_Andras_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6d1cd0-2845-436f-aaba-e66b94ee4bf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_A_fel_galaxist_beoltottak_Magyarorszagon_Tallai_Andras_szerint","timestamp":"2021. március. 20. 09:42","title":"A fél galaxist beoltották Magyarországon Tállai András szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák meg.","shortLead":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák...","id":"20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdae495-4c49-47eb-8692-4f19b35cc577","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","timestamp":"2021. március. 20. 19:26","title":"Nincs megállapodás a BKV-nál, sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy baktériumfajt találtak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, közülük három eddig ismeretlen. A szakértők szerint nem az űrből származnak, de kérdés, hogyan jutottak az űrállomásra és hogyan maradtak életben.","shortLead":"Négy baktériumfajt találtak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, közülük három eddig ismeretlen. A szakértők...","id":"20210319_nemzetkozi_urallomas_bakterium_iss_felfedezes_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb81cfd8-df34-4d03-bf13-894628e786cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_nemzetkozi_urallomas_bakterium_iss_felfedezes_urkutatas","timestamp":"2021. március. 19. 16:03","title":"Eddig ismeretlen baktériumokra bukkantak a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89a15ad-451e-4c68-9668-e6e1822586f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újraindításról szóló, pénteken véget ért online konzultáció válaszadóinak 88 százaléka szerint a járványügyi korlátozásokat fokozatosan, lépésről lépésre kell feloldani, és csak 12 százalék mondta azt, hogy egy lépésben, a járvány végén - közölöte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a Facebookon.","shortLead":"Az újraindításról szóló, pénteken véget ért online konzultáció válaszadóinak 88 százaléka szerint a járványügyi...","id":"20210320_Nemzeti_konzultacio_a_tobbseg_elso_lepesben_a_kijarasi_korlatozast_enyhitene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89a15ad-451e-4c68-9668-e6e1822586f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab308e4-9f13-4a19-b6e9-ae3a4b5825d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Nemzeti_konzultacio_a_tobbseg_elso_lepesben_a_kijarasi_korlatozast_enyhitene","timestamp":"2021. március. 20. 09:42","title":"Nemzeti konzultáció: a többség első lépésben a kijárási korlátozást enyhítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kiberbiztonsági szakemberei szerint rendkívül kifinomult támadásokat hajtottak végre a jól képzett hackerek, akik arra is felkészültek, ha egy biztonsági rést időközben befoltoznak előttük.","shortLead":"A Google kiberbiztonsági szakemberei szerint rendkívül kifinomult támadásokat hajtottak végre a jól képzett hackerek...","id":"20210319_sebezhetoseg_kiberbiztonsag_kibertamagas_windows_android_ios_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aec9f30-63e5-4528-8347-d0fece7d9060","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_sebezhetoseg_kiberbiztonsag_kibertamagas_windows_android_ios_biztonsagi_res","timestamp":"2021. március. 19. 17:03","title":"11 súlyos sebezhetőségre bukkantak, a Windowst, az Androidot és az iOS-t futtató készülékek is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai kezdeményezéshez csatlakozott Budapest.","shortLead":"Európai kezdeményezéshez csatlakozott Budapest.","id":"20210321_Karacsony_Egy_perc_csenddel_emlekezunk_a_jarvany_aldozataira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10380c58-8be4-4345-afda-847078019c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69b1710-dcd1-4970-9605-85592f739571","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Karacsony_Egy_perc_csenddel_emlekezunk_a_jarvany_aldozataira","timestamp":"2021. március. 21. 10:29","title":"Karácsony: \"Egy perc csenddel emlékezünk a járvány áldozataira\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint az oltás aktiválhatja a vérlemezkéket, amelyek a véralvadásban játszanak szerepet.","shortLead":"A kutatók szerint az oltás aktiválhatja a vérlemezkéket, amelyek a véralvadásban játszanak szerepet.","id":"20210319_astrazeneca_oltas_verrogkepzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf84f8c3-f037-448f-8ac4-dac7d694169d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_astrazeneca_oltas_verrogkepzodes","timestamp":"2021. március. 19. 21:07","title":"Német kutatók azt állítják, megtalálták az AstraZeneca-oltások utáni vérrögképződés okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]