[{"available":true,"c_guid":"fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint a koronavírus a kismamákat sem kíméli.","id":"20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd180291-d0d3-41f5-b496-fed73d71dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca08170-d9bd-4a80-b977-30c870ce62ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_rusvai_miklos_virologus_magzat_oltas_kismama_terhesseg","timestamp":"2021. március. 22. 05:41","title":"Virológus: Nálunk sem lehet elkerülni azt, hogy a terhes kismamák oltása is megkezdődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e33699-6e2b-454c-9b0b-f01063eecaf8","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kísérleti közgazdaságtant művelnek, harcolnak a szegénység ellen, Nobel-díjat kaptak érte. Az indiai Abhijit Banerjee és felesége, a francia Esther Duflo a mindennapi tapasztalatok alapján alkotta meg a jó közgazdaságtanát.","shortLead":"Kísérleti közgazdaságtant művelnek, harcolnak a szegénység ellen, Nobel-díjat kaptak érte. Az indiai Abhijit Banerjee...","id":"202111__migracio__globalizacio__novekvo_egyenlotlensegek__terepszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e33699-6e2b-454c-9b0b-f01063eecaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdbdd6d-e00e-4bb8-89e7-6edbece1f6bb","keywords":null,"link":"/360/202111__migracio__globalizacio__novekvo_egyenlotlensegek__terepszemle","timestamp":"2021. március. 22. 10:30","title":"Jó közgazdaságtan: Semmiféle szörnyűség nem történik, ha pénzt adunk a szegényeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk a szövegben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: dubajozás, gyilkos, szakítás, fenyegetés, díjpolitika.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, ezeknek...","id":"20210321_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d991a1-cf52-4767-b86f-aada18778b9b","keywords":null,"link":"/360/20210321_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. március. 21. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya töpreng, kik is azok a propagandisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter férjének cége 570 ezer arcmaszkot szállított le a tárcának.","id":"20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5312d40-0307-4de2-87b0-dc35416efc26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_nemetorszag_arcmaszk_jens_spahn","timestamp":"2021. március. 22. 06:06","title":"Újabb vezető német politikus került gyanúba az arcmaszk-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db50288-6c17-4a20-afb8-bc1de283cd9d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A gyógyszerek hatása egyelőre korlátozott, de az orvosok egyre többet tudnak a Covid–19 kezeléséről.","shortLead":"A gyógyszerek hatása egyelőre korlátozott, de az orvosok egyre többet tudnak a Covid–19 kezeléséről.","id":"20210322_Koronavirus_ellen_alkalmazhato_mar_nehany_gyogyszer_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db50288-6c17-4a20-afb8-bc1de283cd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34692922-27cf-49a4-a40e-8a060e8b17ec","keywords":null,"link":"/360/20210322_Koronavirus_ellen_alkalmazhato_mar_nehany_gyogyszer_is","timestamp":"2021. március. 22. 19:00","title":"Koronavírus ellen a vakcina tűnik legjobbnak – de bevethető már néhány gyógyszer is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d199c3-45b4-4897-8d76-8f1b85eb3cc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset az Egyesült Államokban történt, amikor a nagy meleg miatt kaphatott lángra egy kamion.","shortLead":"Az eset az Egyesült Államokban történt, amikor a nagy meleg miatt kaphatott lángra egy kamion.","id":"20210322_Langolo_teherauto_szaguldott_el_egy_rendorauto_kameraja_elott__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d199c3-45b4-4897-8d76-8f1b85eb3cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c153eb4-1385-4338-836c-bc6fa263b569","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Langolo_teherauto_szaguldott_el_egy_rendorauto_kameraja_elott__video","timestamp":"2021. március. 22. 14:55","title":"Lángoló teherautó száguldott el egy rendőrautó kamerája előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04b1e3c-814d-4c2b-854d-c1f5c0d61377","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen elektromos 911-esre sokat kell még várni, de a részben villanymotoros változatra kevesebbet.","shortLead":"A teljesen elektromos 911-esre sokat kell még várni, de a részben villanymotoros változatra kevesebbet.","id":"20210322_2030ig_nem_lesz_villanyauto_a_porsche_911bol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d04b1e3c-814d-4c2b-854d-c1f5c0d61377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028eaf26-a826-4ba6-8972-a34107dcaeb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_2030ig_nem_lesz_villanyauto_a_porsche_911bol","timestamp":"2021. március. 22. 11:38","title":"2030-ig nem lesz villanyautó a Porsche 911-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Egy hónapja jelentette be Boris Johnson a nyitási ütemtervet, és a britek nagy örömére eddig minden úgy fest, hogy nyár elejére véget érhetnek a korlátozások. Ehhez pedig sem konzultáció, sem átpolitizált vakcinaviták nem kellettek, csak egy működő oltási terv és a szakértőkbe vetett bizalom.","shortLead":"Egy hónapja jelentette be Boris Johnson a nyitási ütemtervet, és a britek nagy örömére eddig minden úgy fest, hogy nyár...","id":"20210322_Szeretettel_NagyBritanniabol_Adatok_es_oltasok_kellenek_a_nyitashoz_nem_kerdoivek_es_igeretek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a036e828-1060-4228-8d4f-597e107b9910","keywords":null,"link":"/360/20210322_Szeretettel_NagyBritanniabol_Adatok_es_oltasok_kellenek_a_nyitashoz_nem_kerdoivek_es_igeretek","timestamp":"2021. március. 23. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Adatok és oltások kellenek a nyitáshoz, nem kérdőívek és ígéretek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]