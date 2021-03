Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e09afa0b-da46-4206-bd8a-fc949d313251","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A zárás már gazdasági okokból sem teljesen rendjén való, sőt. De gyerekek egy éve tartó elrendelt izolációjára végképp nincs, nem lehet mentség. ","shortLead":"A zárás már gazdasági okokból sem teljesen rendjén való, sőt. De gyerekek egy éve tartó elrendelt izolációjára végképp...","id":"20210323_Seres_Amikor_otthon_a_negy_fal_kozott_csinaljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e09afa0b-da46-4206-bd8a-fc949d313251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf0d9d1-33e2-4e17-a210-1c0603633454","keywords":null,"link":"/360/20210323_Seres_Amikor_otthon_a_negy_fal_kozott_csinaljak","timestamp":"2021. március. 24. 17:00","title":"Seres: Amikor otthon, a négy fal között csinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogsegélykérelem sem érkezett még az ukrán hatóságoktól az ügyben.","shortLead":"Jogsegélykérelem sem érkezett még az ukrán hatóságoktól az ügyben.","id":"20210323_nyomozas_polt_peter_cigicsempesz_mszp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd26d624-059d-4a6a-b990-2d00c121ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c305b3-0cca-4fc4-9ae0-2fcb2fec5f89","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_nyomozas_polt_peter_cigicsempesz_mszp","timestamp":"2021. március. 23. 13:02","title":"Nem nyomoznak Magyarországon a cigarettacsempészeten ért MSZP-s ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9234a37-7881-486d-880b-538951398993","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számítások szerint a vírusrészecskék akár 5 perc alatt is átjuthatnak egy másik lakásba az épületek közti csőhálózaton, ha nincs, ami akadályozná a légáramlást.","shortLead":"Számítások szerint a vírusrészecskék akár 5 perc alatt is átjuthatnak egy másik lakásba az épületek közti csőhálózaton...","id":"20210324_wc_kagylo_szellozo_aeroszol_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9234a37-7881-486d-880b-538951398993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda6a5ca-864e-424c-b7cb-b2c4229dca98","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_wc_kagylo_szellozo_aeroszol_koronavirus","timestamp":"2021. március. 24. 09:38","title":"Ennél jobban nem is lehetne elmagyarázni, miért kell gyakran szellőztetni egy járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban egy ország képedt el a gyanúsított férfi autós őrületéről szóló videót látva.","shortLead":"Korábban egy ország képedt el a gyanúsított férfi autós őrületéről szóló videót látva.","id":"20210322_Keses_rablasi_kiserlettel_es_garazdasaggal_is_gyanusitjak_a_Pesti_uti_autos_amokfutot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780c56d7-6ce7-440f-9123-55b2c9aa22c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Keses_rablasi_kiserlettel_es_garazdasaggal_is_gyanusitjak_a_Pesti_uti_autos_amokfutot","timestamp":"2021. március. 22. 22:52","title":"Késes rablási kísérlettel és garázdasággal is gyanúsítják a Pesti úti autós ámokfutót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több millió hektárnak lehet új gazdája az osztatlan közös tulajdon rendezésével, aminek a végén egy zárt birtokrendszer jöhet létre. Aki kimarad, az végleg lemarad.","shortLead":"Több millió hektárnak lehet új gazdája az osztatlan közös tulajdon rendezésével, aminek a végén egy zárt birtokrendszer...","id":"20210323_Foldindulas_osztatlan_kozos_tulajdon_termofold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d10423c-92a3-4109-b3a3-b188c8b6eb8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Foldindulas_osztatlan_kozos_tulajdon_termofold","timestamp":"2021. március. 23. 11:15","title":"A kárpótláshoz hasonló mozgás indulhat meg hamarosan a földpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b338ff-d3f7-4b44-9551-544b1fa82d9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A földhasználat változása francia kutatók szerint a biológiai sokszínűség elvesztésével jár, a leegyszerűsödött életterek pedig kedveznek a kórokozók és betegséget hordozó állatoknak.","shortLead":"A földhasználat változása francia kutatók szerint a biológiai sokszínűség elvesztésével jár, a leegyszerűsödött...","id":"20210324_fakitermeles_fakivagas_fak_jarvanyok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b338ff-d3f7-4b44-9551-544b1fa82d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f7a698-8131-454f-8590-2f73d4cec6b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_fakitermeles_fakivagas_fak_jarvanyok_jarvany","timestamp":"2021. március. 24. 14:03","title":"Kutatók szerint összefüggés van a fakitermelés és a járványok kialakulása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4022e8a2-1c44-49ab-b0c6-33567be47245","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Niantic már a méltán népszerű Pokémon Go utódján dolgozik – ebben viszont nem lesznek zsebszörnyek. Illetve: nem olyanok.","shortLead":"A Niantic már a méltán népszerű Pokémon Go utódján dolgozik – ebben viszont nem lesznek zsebszörnyek. Illetve: nem...","id":"20210323_niantic_nintendo_setalas_ar_jatek_pokemon_go_pikmin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8a2-1c44-49ab-b0c6-33567be47245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcfafdb-80c2-4068-87a5-0d5c51308933","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_niantic_nintendo_setalas_ar_jatek_pokemon_go_pikmin","timestamp":"2021. március. 23. 14:03","title":"Új játékkal venné rá a mozgásra az embereket a Pokémon Go fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén februárban kevesebb mint 2 százalékkal csökkentek az eladások tavalyhoz képest.","shortLead":"Idén februárban kevesebb mint 2 százalékkal csökkentek az eladások tavalyhoz képest.","id":"20210323_meglepoen_jol_teljesit_a_magyar_ujautopiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6401a4a-218a-4559-941b-72de871f3525","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_meglepoen_jol_teljesit_a_magyar_ujautopiac","timestamp":"2021. március. 23. 06:41","title":"Meglepően jól teljesít a magyar újautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]