[{"available":true,"c_guid":"4022e8a2-1c44-49ab-b0c6-33567be47245","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Niantic már a méltán népszerű Pokémon Go utódján dolgozik – ebben viszont nem lesznek zsebszörnyek. Illetve: nem olyanok.","shortLead":"A Niantic már a méltán népszerű Pokémon Go utódján dolgozik – ebben viszont nem lesznek zsebszörnyek. Illetve: nem...","id":"20210323_niantic_nintendo_setalas_ar_jatek_pokemon_go_pikmin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8a2-1c44-49ab-b0c6-33567be47245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcfafdb-80c2-4068-87a5-0d5c51308933","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_niantic_nintendo_setalas_ar_jatek_pokemon_go_pikmin","timestamp":"2021. március. 23. 14:03","title":"Új játékkal venné rá a mozgásra az embereket a Pokémon Go fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbf874b-8bb2-4eac-ac98-a787832486ec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök akár 83 éves koráig a pozícióban maradhat.\r

","shortLead":"Az orosz elnök akár 83 éves koráig a pozícióban maradhat.\r

","id":"20210324_Vlagyimir_Putyin_ujravalaszthatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbf874b-8bb2-4eac-ac98-a787832486ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349792b9-6c7d-407e-ba05-1d03c05d68c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Vlagyimir_Putyin_ujravalaszthatosag","timestamp":"2021. március. 24. 15:23","title":"Az orosz parlament megszavazta Putyin újraválaszthatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f38795-8f21-4179-b0c8-738d7d879ee1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Auto HDR nevű funkció eddig csupán az Xboxokon volt kipróbálható, ám rövidesen a Windows 10 is támogatni fogja.","shortLead":"Az Auto HDR nevű funkció eddig csupán az Xboxokon volt kipróbálható, ám rövidesen a Windows 10 is támogatni fogja.","id":"20210323_microsoft_windows_10_frissites_jatekok_auto_hdr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f38795-8f21-4179-b0c8-738d7d879ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e88757-268a-4f3e-9ed2-8548bb10d254","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_microsoft_windows_10_frissites_jatekok_auto_hdr","timestamp":"2021. március. 23. 12:03","title":"Látványos Xbox-funkció érkezik a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltásellenesezés az új sorosozás. ","shortLead":"Az oltásellenesezés az új sorosozás. ","id":"20210323_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_koronavirus_sajtokozpont_magyar_orvosi_kamara_kerdesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f29793f-cb63-4241-af43-3a8bf828c05f","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_koronavirus_sajtokozpont_magyar_orvosi_kamara_kerdesek","timestamp":"2021. március. 23. 17:31","title":"Négy kérdést tettünk fel a Koronavírus Sajtóközpontnak, de csak egy kamarának címzett beszólással válaszoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfi – aki azzal hívta fel ittasan a rendőröket, hogy lőni fog rájuk – november óta állástalan. A nyomozás közben kiderült, egyébként nem volt fegyvere.



","shortLead":"A férfi – aki azzal hívta fel ittasan a rendőröket, hogy lőni fog rájuk – november óta állástalan. A nyomozás közben...","id":"20210324_jarvanyhelyzet_munkanelkuli_szakacs_rendorok_lelovese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f825604-30df-4bfd-b810-10afb38bf1cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_jarvanyhelyzet_munkanelkuli_szakacs_rendorok_lelovese","timestamp":"2021. március. 24. 09:58","title":"Vádlott lett a Covid-munkanélküli zalai szakácsból, aki rendőrök lelövésével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","shortLead":"Kezdeményezték az előzetes letartóztatását a rongálással gyanúsított férfinak.","id":"20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2595f8cf-ab9b-47e3-95f0-dfa8ac78b313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24553c8-1bb5-4870-91c1-87bc210dc4a9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Elkaptak_a_godolloi_templomban_gyujtogato_ferfit","timestamp":"2021. március. 24. 08:14","title":"Elkapták a gödöllői templomban gyújtogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a6dd82-e53c-4a4e-9845-8227edd2a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződés alapján valószínűsíthető, hogy a védőeszközöket már ki is osztották.","shortLead":"A szerződés alapján valószínűsíthető, hogy a védőeszközöket már ki is osztották.","id":"20210324_Unio_Rapex_riasztas_maszk_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a6dd82-e53c-4a4e-9845-8227edd2a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b267d2-8a84-4bb6-a731-f7a68cdc2e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_Unio_Rapex_riasztas_maszk_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 21:16","title":"Uniós riasztást adtak ki a maszktípusra, amiből a magyar kormány több millió darabot rendelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","shortLead":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","id":"20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c18df-a1f8-4d3d-9076-86946ef4fb9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","timestamp":"2021. március. 24. 04:32","title":"Még nem gyakori, de már a Porsche Taycant is tuningolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]