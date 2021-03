Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"„Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos” gálát tervezett Steven Soderbergh és két producertársa a 93. Oscar-díjátadóra, amelyről kizárták az online bejelentkezés lehetőségét. A járvány miatt már elfogadottá vált zoomos részvétel elvetése azonban számos Oscar-jelöltnek okoz fejfájást, mivel költséges és nehéz megszervezni személyes megjelenésüket.","shortLead":"„Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos” gálát tervezett Steven Soderbergh és két...","id":"20210325_Oscar_gala_szemelyes_jelenlet_online_bejelentkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf062d2a-b576-49aa-a5ad-90e39cc667f1","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Oscar_gala_szemelyes_jelenlet_online_bejelentkezes","timestamp":"2021. március. 25. 12:57","title":"Nem lesz online bejelentkezés az Oscaron, pedig számos jelöltnek probléma az utazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tizenkét szlovén régióból hármat ismét vörös besorolású területté nyilvánítottak, és ezekben lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el.\r

","shortLead":"A tizenkét szlovén régióból hármat ismét vörös besorolású területté nyilvánítottak, és ezekben lakhelyelhagyási...","id":"20210325_szloven_jarvanyhelyzet_hataratlepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20592832-c768-4d61-8572-53d15d846ca1","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_szloven_jarvanyhelyzet_hataratlepes","timestamp":"2021. március. 25. 15:07","title":"Újabb lezárások Szlovéniában, Horvátországban a turizmusban dolgozókat is oltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Khin Myo Chi az apja ölében ült, amikor végeztek vele. Tegnap egy 15 éves fiút is lelőttek.","shortLead":"Khin Myo Chi az apja ölében ült, amikor végeztek vele. Tegnap egy 15 éves fiút is lelőttek.","id":"20210324_Gyilkossag_kislany_katonak_Mianmar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9064196d-e400-413f-93ba-8138446677b2","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Gyilkossag_kislany_katonak_Mianmar","timestamp":"2021. március. 24. 17:56","title":"Meggyilkoltak egy 7 éves kislányt a katonák Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634ea864-32b8-42ac-bdb7-aece900051cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nappal korábban a norvégok figyelmeztették a 2022-es világbajnokságot rendező Katart.","shortLead":"Egy nappal korábban a norvégok figyelmeztették a 2022-es világbajnokságot rendező Katart.","id":"20210326_nemetorszag_emberi_jogok_katar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=634ea864-32b8-42ac-bdb7-aece900051cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adaaf1a7-5815-48a3-bfe6-7f54a1274061","keywords":null,"link":"/elet/20210326_nemetorszag_emberi_jogok_katar","timestamp":"2021. március. 26. 15:39","title":"Az emberi jogokról üzent Katarnak a német fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlovák kutatók a Science-ben írnak arról, hogy jelentősen képes lassítani a járványt a gyorstesztekkel való tömeges szűrés.","shortLead":"Szlovák kutatók a Science-ben írnak arról, hogy jelentősen képes lassítani a járványt a gyorstesztekkel való tömeges...","id":"20210325_szlovakia_tomeges_szures_mukodik_a_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdd1f1e-e4ef-465c-a996-9ff5ab43e021","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_szlovakia_tomeges_szures_mukodik_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. március. 25. 14:35","title":"70 százalékkal lassíthatta a koronavírust a tömeges tesztelés Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","shortLead":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","id":"20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e412727e-aae8-4c37-aafe-7fd6a4970bd9","keywords":null,"link":"/sport/20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","timestamp":"2021. március. 25. 19:41","title":"Nem állt ki a magyar sportlövő csapat a világkupa döntőjére, mert összevesztek a tagok egymással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc535e04-3b3f-4652-8fff-e463e06e0a25","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több mint száz éve annak, hogy Nikola Tesla, a zseniális szerb–amerikai feltaláló adótoronyról próbált energiát továbbítani. Amit rádióhullámokkal meg lehetett tenni, az akkor az elektromossággal nem sikerült. A tervet most eleveníti fel Új-Zélandon az Emrod cég és a Powerco áramszolgáltató. ","shortLead":"Több mint száz éve annak, hogy Nikola Tesla, a zseniális szerb–amerikai feltaláló adótoronyról próbált energiát...","id":"202109_vezetek_nelkuli_tavvezetek_teslanak_igaza_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc535e04-3b3f-4652-8fff-e463e06e0a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68211591-5819-4bf4-9933-414913cfc439","keywords":null,"link":"/360/202109_vezetek_nelkuli_tavvezetek_teslanak_igaza_lesz","timestamp":"2021. március. 24. 18:30","title":"Teslának igaza volt? Vezeték nélkül továbbítanának áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e47dd8-8ef2-4750-9718-aea7d9b19844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos simán hazavezetheti majd a kocsit, miután megtett vele 100 gyors kört a helyi versenypályán.","shortLead":"A tulajdonos simán hazavezetheti majd a kocsit, miután megtett vele 100 gyors kört a helyi versenypályán.","id":"20210326_1400_loeros_le_mansi_szornyeteget_szabaditanak_a_kozutakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e47dd8-8ef2-4750-9718-aea7d9b19844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7922cfb-57d4-40f0-b570-c70623820f5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_1400_loeros_le_mansi_szornyeteget_szabaditanak_a_kozutakra","timestamp":"2021. március. 26. 09:22","title":"1400 lóerős Le Mans-i szörnyeteget szabadítanak a közutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]