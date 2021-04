Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal választási ciklusoktól függetlenül is Orbán Viktor ellenőrzése alatt maradhat az ország gazdaságának tekintélyes része.","shortLead":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal...","id":"202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5278f038-38eb-47d9-a43c-53c2ec2ad73c","keywords":null,"link":"/360/202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","timestamp":"2021. április. 08. 07:00","title":"A vezetékesek után a vezeték nélküli hálózatok is Fidesz-közelben kötnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a492694f-0f5e-4f66-93cb-42746810a45c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint hétezer új fertőzöttet találtak, és több mint 1,1 millióan már túl vannak a második oltáson is péntekre virradóra. Már 700 ezer felett jár az összes fertőzött száma.","shortLead":"Több mint hétezer új fertőzöttet találtak, és több mint 1,1 millióan már túl vannak a második oltáson is péntekre...","id":"20210409_koronavirus_magyarorszag_szamok_adatok_statisztikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a492694f-0f5e-4f66-93cb-42746810a45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3db55a-7cbc-4560-9f17-bb041f13ef28","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_koronavirus_magyarorszag_szamok_adatok_statisztikak","timestamp":"2021. április. 09. 08:50","title":"Koronavírus: 285-en meghaltak, 11 ezer ember fekszik kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afb7cfd-b034-4614-8551-521ae1489baa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo legújabb gamer telefonja sem kerülhette el az egyik legismertebb YouTube-csatorna tortúratesztjét.","shortLead":"A Lenovo legújabb gamer telefonja sem kerülhette el az egyik legismertebb YouTube-csatorna tortúratesztjét.","id":"20210409_Mutatos_a_Lenovo_uj_telefonja_csak_ne_torne_kette_olyan_konnyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9afb7cfd-b034-4614-8551-521ae1489baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0ed66d-f036-4c87-bd6a-926f1ec7f19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Mutatos_a_Lenovo_uj_telefonja_csak_ne_torne_kette_olyan_konnyen","timestamp":"2021. április. 09. 08:33","title":"Mutatós a Lenovo új telefonja, csak ne törne ketté olyan könnyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06107d-ba5d-4c52-a9b2-42a7b23ff115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz könnyű sérülést szenvedett.","shortLead":"A kalauz könnyű sérülést szenvedett.","id":"20210408_kalauz_vonat_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc06107d-ba5d-4c52-a9b2-42a7b23ff115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8850f16-c4ed-4df7-bbef-6869779698fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kalauz_vonat_rendorseg","timestamp":"2021. április. 08. 10:23","title":"Keresik a férfit, aki megütött egy ellenőrt a Nyugatiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából, már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej Navalnij. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából, már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej...","id":"20210408_Radar360_Ritka_mellekhatas_a_trombozis_korai_a_nyitas_az_orvosok_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c729be-c2b9-4de0-ac39-c92dec880717","keywords":null,"link":"/360/20210408_Radar360_Ritka_mellekhatas_a_trombozis_korai_a_nyitas_az_orvosok_szerint","timestamp":"2021. április. 08. 08:03","title":"Radar360: Ritka mellékhatás a trombózis, korai a nyitás az orvosok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott az emberhez. 24 tudós most azt mondja, a tanulmányt \"megterhelte\" a politika.","shortLead":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott...","id":"20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575b742a-5d5c-4c25-8a43-ca33acd912a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","timestamp":"2021. április. 08. 10:35","title":"Hogyan terjedt szét a világban a koronavírus? 24 tudós kevesebb politikát és több szakmaiságot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f16c2f-b872-4c3f-9d6f-a23901b71040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2019-ben kárpótolnia kellett volna valakinek a hiba miatt sok pénztől elesett rokkantnyugdíjasokat, de most is csak egy vitatott minőségű javaslat született Semjén Zsolttól.","shortLead":"Már 2019-ben kárpótolnia kellett volna valakinek a hiba miatt sok pénztől elesett rokkantnyugdíjasokat, de most is csak...","id":"20210408_rokkantnyugdij_tamogatas_semjen_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4f16c2f-b872-4c3f-9d6f-a23901b71040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98251d8-c683-48e3-9a8c-1be2424bd70c","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_rokkantnyugdij_tamogatas_semjen_zsolt","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"500 ezer forinttal váltaná ki a kormány az alkotmányellenesen megvágott rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gombászás közben raboltak el ötven embert, de a nagyrészüket szabadon engedték.","shortLead":"Gombászás közben raboltak el ötven embert, de a nagyrészüket szabadon engedték.","id":"20210408_46_foglyot_engedett_szabadon_az_Iszlam_Allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45ea4bb-8497-48ef-bc20-cd0b56ad186f","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_46_foglyot_engedett_szabadon_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2021. április. 08. 05:59","title":"46 foglyot engedett szabadon az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]