[{"available":true,"c_guid":"74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nepálba szigorú feltételek mellett beengedik a hegymászókat külföldről, de úgy tűnik, a kötelező karantén sem elég.","shortLead":"Nepálba szigorú feltételek mellett beengedik a hegymászókat külföldről, de úgy tűnik, a kötelező karantén sem elég.","id":"20210423_mount_everest_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74fc717c-0021-45b0-8ffb-4d1922cb3a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70fb608-5fdb-4616-a78b-b659327b96ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_mount_everest_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2021. április. 23. 15:30","title":"Már a Mount Everesten is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","shortLead":"Április elején 5 nap alatt 50 hamis igazolás szúrtak ki a rendőrök.","id":"20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fc1342-c2cf-4b0c-a040-3ebf7c3bfe6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_hamis_koronavirus_teszteredmeny_ausztria_hatar","timestamp":"2021. április. 23. 19:09","title":"Hamis koronavírus-teszteredményekkel próbálnak bejutni Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11674e09-731f-4516-aa87-3a89dc03b61e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Warner Bros. új Mortal Kombat-filmje pénteken debütál, amiből egy hosszabb ízelítőt a YouTube-on is meg lehet nézni.","shortLead":"A Warner Bros. új Mortal Kombat-filmje pénteken debütál, amiből egy hosszabb ízelítőt a YouTube-on is meg lehet nézni.","id":"20210423_mortal_kombat_film_mozi_verekedes_scorpion_sub_zero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11674e09-731f-4516-aa87-3a89dc03b61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114c80bb-24d7-4fd1-88e3-e8242ac5244d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_mortal_kombat_film_mozi_verekedes_scorpion_sub_zero","timestamp":"2021. április. 23. 13:03","title":"Videó: Kiadta a stúdió a Mortal Kombat-film első 7 percét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ó. 