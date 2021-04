Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5a422353-2c18-48c9-bb93-f1a833eca0da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Széchenyi-díjas magyar kutatóbiológus szerint a táblázatban más adatot is fel kellett volna tüntetni.","shortLead":"A Széchenyi-díjas magyar kutatóbiológus szerint a táblázatban más adatot is fel kellett volna tüntetni.","id":"20210426_kormany_tablazat_vakcina_kariko_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a422353-2c18-48c9-bb93-f1a833eca0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50f7ef4-a77e-4540-ab34-905e41e3163a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_kormany_tablazat_vakcina_kariko_katalin","timestamp":"2021. április. 26. 07:50","title":"Karikó Katalin kiegészítette a kormány vakcinákról szóló táblázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat a munkavállalói oltására és új modellje sorozatgyártásának előkészítésére használja ki az időt.



","shortLead":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat...","id":"20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67a7d53-d642-4bf8-b76a-7ab9f8683682","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","timestamp":"2021. április. 26. 13:50","title":"Leállt a termelés, oltópontokat alakítottak ki a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik: a csalók által kiküldött e-mail ezúttal úgy néz ki, mintha valóban a pénzintézettől érkezett volna.","shortLead":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik...","id":"20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8074b2-d0c4-489f-a466-2ca23f269320","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","timestamp":"2021. április. 26. 18:05","title":"Figyelmeztetést küldött ki a K&H: támadási hullám indult az ügyfelek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is használható.","shortLead":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is...","id":"20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bf4301-0c24-476f-8e0f-d4f799f50dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","timestamp":"2021. április. 26. 14:03","title":"Szabad a sör – facebookos keret lett Orbán elhíresült bejelentkezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lépésre a hosszabb távú célok érdekében volt szükség a MÁV válasza alapján.","shortLead":"A lépésre a hosszabb távú célok érdekében volt szükség a MÁV válasza alapján.","id":"20210426_vegelszamolas_nosztalgiavonat_vonat_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980e22af-40c0-47a9-8d6d-0f70681e6493","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_vegelszamolas_nosztalgiavonat_vonat_mav","timestamp":"2021. április. 26. 09:27","title":"Nyereségesen működik, mégis végelszámolják a nosztalgiavonatokat működtető céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két klub bukja a licencét, ha kitart az európai és a nemzetközi szövetség által el nem ismert sorozat mellett.","shortLead":"A két klub bukja a licencét, ha kitart az európai és a nemzetközi szövetség által el nem ismert sorozat mellett.","id":"20210426_juventus_ac_milan_olasz_bajnoksag_europai_szuperliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03556f38-c4bc-40c4-903b-96230dec9fac","keywords":null,"link":"/sport/20210426_juventus_ac_milan_olasz_bajnoksag_europai_szuperliga","timestamp":"2021. április. 26. 18:58","title":"Kizárják a Juventust és a Milant a bajnokságból, ha nem lépnek ki a Szuperligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Anyák nélkül maradt koraszülött babák, apák nélkül maradt testvérek, magukra maradt gyermekek - sok család szenvedett kíméletlen csapást a koronavírus miatt. Az ötgyerekes anyukára a napi teendők után esténként borul rá az egyedüllét, a babával egyedül maradt apáknak anyaszerepbe kell beletanulniuk. A gyerekek közül van, akit rémálmok gyötörnek, más nem érti, miért marad el örökre az apával tervezett közös balatoni bringatúra.","shortLead":"Anyák nélkül maradt koraszülött babák, apák nélkül maradt testvérek, magukra maradt gyermekek - sok család szenvedett...","id":"20210426_koronavirus_csonkava_valt_csaladok_arvak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fbd16c-dc81-4954-b4a2-b85647ad0ea1","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_csonkava_valt_csaladok_arvak","timestamp":"2021. április. 26. 20:10","title":"\"Most mindennap egy olyan házba érnek haza az óvodából, ahol nincs otthon anya\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé teheti, ám a mobilos processzorok miatt erre valószínűleg még nem lesz lehetőség.","shortLead":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé...","id":"20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c90802-74c3-4d1b-bd25-d5d1c310032a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","timestamp":"2021. április. 27. 11:33","title":"200 MP-es szenzoron dolgozik a Samsung, a Xiaomi telefonjába kerülhet bele először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]