","category":"elet","description":"Az államtitkár megerősítette, hogy aki nincs beoltva, és fiatalabb 18 évesnél, csak kísérővel tartózkodhat a színházakban.","shortLead":"Az államtitkár megerősítette, hogy aki nincs beoltva, és fiatalabb 18 évesnél, csak kísérővel tartózkodhat...","id":"20210430_Hivatalos_nem_jarhatnak_egyedul_szinhazba_a_kamaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa817a36-0264-48b1-ab0b-e82dce3c791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829fa546-4a7e-4270-ad73-40def8f35da8","keywords":null,"link":"/elet/20210430_Hivatalos_nem_jarhatnak_egyedul_szinhazba_a_kamaszok","timestamp":"2021. április. 30. 13:39","title":"Hivatalos: még nem járhatnak egyedül színházba a kamaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A 2022-es költségvetésben meghatározó a járvány elleni védekezés – miközben Gulyás Gergely szerint nemhogy 2022-ig, de júliusig se kell várni a járvány praktikus végére.","shortLead":"A 2022-es költségvetésben meghatározó a járvány elleni védekezés – miközben Gulyás Gergely szerint nemhogy 2022-ig, de...","id":"20210429_Gulyas_Gergely_kormanyinfo_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204d442a-4eba-4f6f-afd8-681e036fb757","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_Gulyas_Gergely_kormanyinfo_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 16:40","title":"Varga Mihálynak a jelek szerint elfelejtettek szólni, hogy a járványnak rögtön vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11982d6-7b7e-4d2d-a532-6b2f31f85726","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A tévé ma már többet jelent a doboznál, amin a nagyszülők nézik a híradót: intelligens otthonaink központjaivá, digitális életünk kikötőivé váltak. ","shortLead":"A tévé ma már többet jelent a doboznál, amin a nagyszülők nézik a híradót: intelligens otthonaink központjaivá...","id":"samsungbch_20210429_A_teve_evolucioja_az_utca_csodajatol_a_home_officeig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11982d6-7b7e-4d2d-a532-6b2f31f85726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f043b8ff-b81b-4b83-b3c6-8e8e86af3e06","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210429_A_teve_evolucioja_az_utca_csodajatol_a_home_officeig","timestamp":"2021. április. 29. 19:30","title":"A tévé evolúciója, az utca csodájától a home office-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"f9c4d480-46b0-4bd6-bfef-0bf95bdd232f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fő vesztes, a tömegközlekedés: tavaly 10 milliárd forintot ígért a Modern Városok Program fideszes koordinátora, de ebből egy fillért nem láttak még Szegeden. E helyett lassan az is lerohad, ami megvan, ha nem áll vissza a járvány előtti rend.","shortLead":"A fő vesztes, a tömegközlekedés: tavaly 10 milliárd forintot ígért a Modern Városok Program fideszes koordinátora, de...","id":"20210429_Naponta_tizmilliokkal_no_a_hiany_Szegeden_a_jarvanyugyi_elvonasok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9c4d480-46b0-4bd6-bfef-0bf95bdd232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c0d9de-8c74-4c71-80a4-3b547f7cb439","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_Naponta_tizmilliokkal_no_a_hiany_Szegeden_a_jarvanyugyi_elvonasok_miatt","timestamp":"2021. április. 29. 17:49","title":"Naponta tízmilliókkal nő a hiány Szegeden a járványügyi elvonások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy Orbán Viktor elveszti jövőre a választásokat, ezért most bebiztosítja hatalmát: független alapítványok veszik át jóformán az összes állami feladatot – hatalmas vagyonnal kistafírozva. Így értékeli az Országgyűlés idevágó döntését a Deutsche Welle.","shortLead":"Lehet, hogy Orbán Viktor elveszti jövőre a választásokat, ezért most bebiztosítja hatalmát: független alapítványok...","id":"20210429_Deutsche_Welle_Orban_parhuzamos_allamot_epit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1fe56a-962f-45e2-a33e-975581d9c359","keywords":null,"link":"/360/20210429_Deutsche_Welle_Orban_parhuzamos_allamot_epit","timestamp":"2021. április. 29. 07:29","title":"Deutsche Welle: Orbán párhuzamos államot épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hosszabbítási javaslatról szóló parlamenti vitában a kormány gyakorlatilag nem képviseltette magát. Az MSZP szerint Orbán rákapott a rendeleti kormányzásra, az LMP pedig azt üzente, hogy amit a kormány csinált a veszélyhelyzet alatt, ahhoz nincs szükség felhatalmazásra.","shortLead":"A hosszabbítási javaslatról szóló parlamenti vitában a kormány gyakorlatilag nem képviseltette magát. Az MSZP szerint...","id":"20210429_veszelyhelyezet_vita_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9981c183-6902-4a50-8504-73d06ada4f63","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_veszelyhelyezet_vita_parlament","timestamp":"2021. április. 29. 18:05","title":"Szópárbajt vívott az ellenzék és a kormány a veszélyhelyzet meghosszabbításáról a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ausztria, Horvátország, Bulgária, Csehország viszont igen, ott már június elejétől működőképes lesz a rendszer.","shortLead":"Ausztria, Horvátország, Bulgária, Csehország viszont igen, ott már június elejétől működőképes lesz a rendszer.","id":"20210430_Magyarorszag_nem_vesz_reszt_az_unios_vakcinaigazolasok_informatikai_teszteleseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a99acba-e8a3-4755-bd05-e5ef04b48c81","keywords":null,"link":"/eurologus/20210430_Magyarorszag_nem_vesz_reszt_az_unios_vakcinaigazolasok_informatikai_teszteleseben","timestamp":"2021. április. 30. 11:22","title":"Magyarország nem vesz részt az uniós vakcinaigazolások informatikai tesztelésében, amiatt csúszhat a bevezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szombattól a nyitás újabb lépcsője következik. \"Orbán egy demokráciaharcos\". A kormány egyelőre nem kéri az EU-s hitelt. A NATO megkezdi csapatai kivonását Afganisztánból.","shortLead":"Szombattól a nyitás újabb lépcsője következik. \"Orbán egy demokráciaharcos\". A kormány egyelőre nem kéri az EU-s...","id":"20210430_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357d572d-ad72-4a09-bdff-7b72300f83a4","keywords":null,"link":"/360/20210430_Radar360","timestamp":"2021. április. 30. 08:10","title":"Radar360: A diákokat az érettségi után oltják Pfizerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]