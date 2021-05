Kevés bank ösztönzi szabadnappal dolgozóit az oltásra - derül ki az Mfor cikkéből. A lap megkereste a legnagyobb magyar bankokat és válaszaikat összegezte. Az Erste Bank extra szabadnappal jutalmazza az oltakozókat. A pénzintézet minden munkavállalója, aki beadatta magának a Covid-19 elleni védőoltást, plusz pihenőnapot kap. "Azon kollégák esetében, akik otthonról is tudnak dolgozni, ez egy ráadás szünnapot jelent, míg azok a munkavállalók, akiknél a home office nem megvalósítható (például a fióki dolgozóknál), plusz két napot ír jóvá a bank. A szabadnapokat a védettséget igazoló plasztikkártya kézhezvétele, illetve bemutatása után lehet igényelni, kivenni pedig idén év végéig (vagy folytatólagosan 2022. januárjában) kell” - írták.

A 2023 közepéig egyesülő három hitelintézet, aTakarékbank, MKB Bank, Budapest Bank (BB) fúzióját kezelő Magyar Bankholding közölte, náluk is egy szabad nap jár 2021-ben annak, aki beoltatja magát. Ők a belső kommunikációban is felhívják a munkatársak figyelmét arra, hogy az oltás felvétele közös felelősség. Ezért "a Takarékbank belső kommunikációs felületein rendszeresen figyelemfelhívással és edukatív tartalommal érvelünk a védőoltás mellett, bíztatva dolgozóinkat a regisztrációra és az oltás felvételére”.

Az OTP-nél az oltáson lévő munkatárs távolléte "igazolt és fizetett távollétnek minősül", amennyiben erre munkaidőben kerül sor. Emellett ők is hangsúlyozták, hogy folyamatos a figyelemfelhívás a belső kommunikációs csatornákon és több százezer tesztet végeztek el, ezért a banknál sikerült alacsonyan tartani a fertőzések számát.

Hasonló a helyzet az osztrák tulajdonú Raiffeisennél is, itt is igazolt a távollét és figyelembe veszik azt is, ha valaki az oltás mellékhatásai miatt nincs jól. Ők viszont hangsúlyozzák, hogy az oltás csak lehetőség és nem különböztetik meg hátrányosan a nem oltakozó munkatársakat.

Az orosz tulajdonú Sberbanknál támogatják az oltás felvételét, annak felvételét lehetővé teszik munkaidőben is és figyelmbe veszik a mellélkhatásokat is. A fertőzés elleni védekezéshez szükséges feltételeket, munkakörülményeket pedig "továbbra is a legmagasabb szinten biztosítjuk munkatársaink részére" - írták válaszukban.

Az osztrák tulajdonosi hátterű UniCredit Bank közleménye szerint ők elsősorban "tájékoztatással operálnak" és fontosnak tartják, hogy mindenki megkaphassa az oltást, aki fel akarja venni. Külön ösztönzőt azonban nem vetettek be ennek érdekében.



A tisztán magyar tulajdonú Gránit Bank szerint náluk ösztönzők nélkül is oltáspártiak a munkatársak. A bank csupán annyit tesz, hogy „a vezetői fórumain folyamatosan hangsúlyozta az oltás fontosságát a munkatársak saját érdekében és annak a közösségnek az érdekében is, akikkel együtt élnek és dolgoznak. Munkatársaink mindvégig hittek az oltás fontosságában és a legnagyobb örömünkre többségük már túl van az első, illetve a második oltáson.”



Semleges álláspontot foglalt el a belga KBC Bank magyarországi leányintézménye, a K&H Bank is. Az Mfor megkeresésére csak annyit válaszoltak, hogy „munkatársaink jelenleg az állami oltási rend szerint kaphatják meg az oltást, melyre a jelentkezés és a részvétel önkéntes”.



Az olasz Intesa Sanpaolo magyarországi leánybankja, a CIB Bank az egyetlen a válaszadók közül, amely még nem döntött arról, ösztönözzék-e oltásra a dolgozóikat, s ha igen, hogyan. Mint írták: „egyelőre vizsgáljuk a lehetőségeket ezzel kapcsolatban”.