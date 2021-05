Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 3-ig már több mint 4,2 millió ilyen igazolványt gyártottak le.","shortLead":"Május 3-ig már több mint 4,2 millió ilyen igazolványt gyártottak le.","id":"20210504_vedettsegi_igazolvany_koncert_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e7808f-fb31-4fe5-abdd-d6017d4c0544","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_vedettsegi_igazolvany_koncert_fesztival","timestamp":"2021. május. 04. 15:40","title":"Augusztusig fesztiválokhoz és koncertekhez is szükség lehet a védettségi igazolványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9875a-786e-444d-9e0c-b8537d38f9f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadót elfogták, és elismerte a tettét, arra azonban nem tudott választ adni, miért ütötte meg a nőt.","shortLead":"A támadót elfogták, és elismerte a tettét, arra azonban nem tudott választ adni, miért ütötte meg a nőt.","id":"20210504_varandos_no_gyor_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f9875a-786e-444d-9e0c-b8537d38f9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c92e7b-8afa-461c-91c7-fbf8ffa6032b","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_varandos_no_gyor_tamadas","timestamp":"2021. május. 04. 09:07","title":"Minden ok nélkül tarkón vágott egy férfi egy várandós nőt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee53ae8-eef4-4e7a-abf8-a9f1acf553f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Long Boi rászolgálat a nevére: mintegy 70 centiméter magasra nőtt. Az állat Instagram-oldala régóta aktív már, de csak most kapták fel az internetezők.","shortLead":"Long Boi rászolgálat a nevére: mintegy 70 centiméter magasra nőtt. Az állat Instagram-oldala régóta aktív már, de csak...","id":"20210505_long_boi_tokes_rece_kacsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee53ae8-eef4-4e7a-abf8-a9f1acf553f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7b8eb-0d70-4ac9-87e9-1127058196c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_long_boi_tokes_rece_kacsa","timestamp":"2021. május. 05. 19:33","title":"Imádja az internet a brit óriás kacsát, özönlenek a követők az Instagram-oldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","shortLead":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","id":"20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90213451-5271-4c28-a142-d60c24bb2c04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","timestamp":"2021. május. 05. 08:04","title":"Halálra gázoltak egy embert az M70-es autópálya egyik pihenőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azok is, akik már kaptak oltást.","shortLead":"Azok is, akik már kaptak oltást.","id":"20210505_oltas_vakcina_szerbia_dinar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf4166a-1490-43bd-9986-a86e00070678","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_oltas_vakcina_szerbia_dinar","timestamp":"2021. május. 05. 11:04","title":"9 ezer forintnyi dinárt kap Szerbiában, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856a18fa-96a8-4633-ba62-22ae3584e0da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A déli félteke nyarára tervezi az esküvőjét az új-zélandi miniszterelnök.","shortLead":"A déli félteke nyarára tervezi az esküvőjét az új-zélandi miniszterelnök.","id":"20210505_Jacinda_Ardern_es_partnere_osszehazasodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=856a18fa-96a8-4633-ba62-22ae3584e0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef838a7-9aef-421b-b81b-1ec34a9ee0d5","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Jacinda_Ardern_es_partnere_osszehazasodnak","timestamp":"2021. május. 05. 09:19","title":"A sok válságkezelés után végre esküvőre készül Jacinda Ardern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f35f0b6-32d0-470e-8be2-287a0ed0ee91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Squashy Boy nevű YouTube-csatorna videósa egy klasszikus klaviatúrára cserélte a MacBookban lévő gyári billentyűzetet. Persze ehhez fabrikálnia is kellett egy kicsit.","shortLead":"A Squashy Boy nevű YouTube-csatorna videósa egy klasszikus klaviatúrára cserélte a MacBookban lévő gyári...","id":"20210504_apple_macbook_billentyuzet_diy_squashy_boy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f35f0b6-32d0-470e-8be2-287a0ed0ee91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b998d1-01a4-4e35-adbe-6825ee3973a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_macbook_billentyuzet_diy_squashy_boy","timestamp":"2021. május. 04. 11:33","title":"Videó: Megunta a MacBook rossz billentyűzetét a videós, sajátot épített lapoptjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbd5299-b759-46d9-a04e-acc2a593cf57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez annak köszönhető, hogy a cég luxemburgi egysége 1,2 milliárd euró veszteséget termelt.","shortLead":"Ez annak köszönhető, hogy a cég luxemburgi egysége 1,2 milliárd euró veszteséget termelt.","id":"20210504_amazon_bevetel_nyereseg_tarsasagi_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbd5299-b759-46d9-a04e-acc2a593cf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e65c300-15dc-415b-8019-d4d4732c3cab","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_amazon_bevetel_nyereseg_tarsasagi_ado","timestamp":"2021. május. 04. 14:20","title":"44 milliárd eurós bevételt ért el Európában az Amazon, mégsem fizetett társasági adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]