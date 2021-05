Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pfizerrel közösen koronavírus-fertőzés elleni vakcinát fejlesztő cég a tavalyi első negyedévben masszívan veszteséges volt.","shortLead":"A Pfizerrel közösen koronavírus-fertőzés elleni vakcinát fejlesztő cég a tavalyi első negyedévben masszívan veszteséges...","id":"20210510_koronavirus_jarvany_vakcina_biontech_kariko_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bff9b5-e619-4851-81df-7755f1204737","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_koronavirus_jarvany_vakcina_biontech_kariko_katalin","timestamp":"2021. május. 10. 21:16","title":"Egymilliárd eurónál is nagyobb lett a nyeresége a BioNTechnek, ahol Karikó Katalin az alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ea7ac-1c2b-449d-a3ca-5bc8122abbd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times Magazine megalkotta saját, XXI. századi Dekameronját. Felkért neves írókat, hogy készítsenek vázlatot arról, mi minden jut eszükbe 2020 karanténba szorult világáról.\r

","shortLead":"A New York Times Magazine megalkotta saját, XXI. századi Dekameronját. Felkért neves írókat, hogy készítsenek vázlatot...","id":"202118_konyv__xxi_szazadi_dekameron_dekameron_projekt__29_uj_novella_a_jarvany_idejebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0ea7ac-1c2b-449d-a3ca-5bc8122abbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baec04cb-9927-4240-916f-2602f270b7fa","keywords":null,"link":"/360/202118_konyv__xxi_szazadi_dekameron_dekameron_projekt__29_uj_novella_a_jarvany_idejebol","timestamp":"2021. május. 09. 13:30","title":"Dekameron projekt: a járvány a koronavírus és egy földönkívüli szemszögéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a lakosság kivár az oltással, ami további megbetegedésekkel jár.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a lakosság kivár az oltással, ami további megbetegedésekkel jár.","id":"20210509_merkely_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75cc3b0-1d4e-45f3-8d4a-ce66f212c073","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_merkely_oltas_vakcina","timestamp":"2021. május. 09. 11:51","title":"Merkely: A harmadik hullám leszálló ágában is vannak figyelmeztető jelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Microsoft-ügyekben jártas portál szerint nem 2021 lesz a Windows 10X bemutatkozó éve – sőt, az is lehet, hogy az operációs rendszer új verziója az eredetileg tervezett formában soha nem kerül a felhasználók elé.","shortLead":"Egy Microsoft-ügyekben jártas portál szerint nem 2021 lesz a Windows 10X bemutatkozó éve – sőt, az is lehet...","id":"20210510_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer_fejlesztes_felfuggesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff619b9-4660-4c1a-9e2e-67f0f0d251cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer_fejlesztes_felfuggesztese","timestamp":"2021. május. 10. 09:03","title":"Ez a Windows-verzió gyenge gépen is jól fut – de lehet, hogy már sosem kapjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d037dc5c-879a-441e-b219-f60f839aed34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok mindannyian civilek, vannak köztük fiatal diákok is.","shortLead":"Az áldozatok mindannyian civilek, vannak köztük fiatal diákok is.","id":"20210509_kabul_iskola_robbantas_merenylet_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d037dc5c-879a-441e-b219-f60f839aed34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a9e0cb-4249-4674-b184-208fbf08f1bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_kabul_iskola_robbantas_merenylet_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 09. 09:26","title":"Ötven fölé emelkedett a kabuli iskolánál történt robbantás áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újabb felmérések tanúsítják az olimpiaellenes hangulatot.","shortLead":"Újabb felmérések tanúsítják az olimpiaellenes hangulatot.","id":"20210510_tokio_olimpia_felmeres_nob_thomas_bach_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e43119-e4ca-41bf-a68f-379c4603d921","keywords":null,"link":"/sport/20210510_tokio_olimpia_felmeres_nob_thomas_bach_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 20:44","title":"Nem akarja az olimpiát a japánok közel kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940f5604-91e2-424f-9568-ba6bd9af4462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos szerint a főpolgármester lenézi azokat, akik nem úgy néznek ki, ahogy ő. Fürjes Balázs és Dömötör Csaba az ellenzéki politikus angoltudását firtatja.","shortLead":"Kósa Lajos szerint a főpolgármester lenézi azokat, akik nem úgy néznek ki, ahogy ő. Fürjes Balázs és Dömötör Csaba...","id":"20210509_tallai_andras_zsiraf_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=940f5604-91e2-424f-9568-ba6bd9af4462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14dde8-829e-4796-ba9d-1bba2c211254","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_tallai_andras_zsiraf_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 09. 11:42","title":"Tállai András zsiráffal hasonlította össze Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a3d356-eab2-4b92-a4ca-cfe4cd4ed667","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országban esni fog az eső, csak az ország keleti felén lesz tartósan 20 fok felett a hőmérséklet. ","shortLead":"Szinte az egész országban esni fog az eső, csak az ország keleti felén lesz tartósan 20 fok felett a hőmérséklet. ","id":"20210510_idojaras_szerdatol_esik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a3d356-eab2-4b92-a4ca-cfe4cd4ed667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54900ed-a1d7-444c-929d-955e6a7ba73a","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_idojaras_szerdatol_esik","timestamp":"2021. május. 10. 16:30","title":"Hidegfront érkezik szerdán, kettészakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]