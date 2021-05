Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 37 éves amerikai Derrick Maurice Herlong az orlandói rendőrök szerint február 19-én rabolta ki és lőtte le áldozatát.","shortLead":"A 37 éves amerikai Derrick Maurice Herlong az orlandói rendőrök szerint február 19-én rabolta ki és lőtte le áldozatát.","id":"20210510_iphone_nyomkovetes_rablas_gyilkossag_orlando","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05cb877-444c-4c07-9223-8fa61eb1c70f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_iphone_nyomkovetes_rablas_gyilkossag_orlando","timestamp":"2021. május. 10. 14:23","title":"iPhone-t szerelt áldozata autójára a feltételezett gyilkosa, hogy követni tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Az osztrák államfőnek kellett utasítania a bécsi kormány pénzügyminiszterét, hogy tegyen eleget az alkotmányban előírt adatszolgáltatási kötelességének.","shortLead":"Az osztrák államfőnek kellett utasítania a bécsi kormány pénzügyminiszterét, hogy tegyen eleget az alkotmányban előírt...","id":"20210511_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5c01e12-4e41-4c34-8e8a-b35c6947c2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e260d9e0-5700-4157-9bb5-b0a7b13ed61c","keywords":null,"link":"/360/20210511_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2021. május. 11. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Senki nem állhat a törvény fölött, még a pénzügyminiszter sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora autóforgalmat generált, hogy az összetűzésekhez vezetett a szomszédsággal.","shortLead":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora...","id":"20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688639ce-8076-4290-9035-792ba6570489","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","timestamp":"2021. május. 09. 18:12","title":"Büfékocsiba költözött Ördög Nóráék új üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pfizerrel közösen koronavírus-fertőzés elleni vakcinát fejlesztő cég a tavalyi első negyedévben masszívan veszteséges volt.","shortLead":"A Pfizerrel közösen koronavírus-fertőzés elleni vakcinát fejlesztő cég a tavalyi első negyedévben masszívan veszteséges...","id":"20210510_koronavirus_jarvany_vakcina_biontech_kariko_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bff9b5-e619-4851-81df-7755f1204737","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_koronavirus_jarvany_vakcina_biontech_kariko_katalin","timestamp":"2021. május. 10. 21:16","title":"Egymilliárd eurónál is nagyobb a BioNTech nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f38b00d-00b8-4e80-9f90-9e615c505aa6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyetlen invazív faj kiemelésével az ökoszisztémából már pár év alatt is vissza lehet fordítani évszázados negatív folyamatokat. 