Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"35d836e3-b60b-4315-9bf7-203395b75634","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szezon legjobb játékvezetője Bogár Gergő lett, míg az év felfedezettje Schön Szabolcs az MTK játékosa.","shortLead":"A szezon legjobb játékvezetője Bogár Gergő lett, míg az év felfedezettje Schön Szabolcs az MTK játékosa.","id":"20210510_rebrov_ev_edzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35d836e3-b60b-4315-9bf7-203395b75634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9c5900-0dbb-418b-b351-bc228563db2a","keywords":null,"link":"/sport/20210510_rebrov_ev_edzoje","timestamp":"2021. május. 10. 21:55","title":"Rebrovot választották az NB I. legjobb edzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, de a szeméttelep még ekkor is füstölt és izzott nagyjából 1500 négyzetméteren.","shortLead":"Reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, de a szeméttelep még ekkor is füstölt és izzott nagyjából 1500 négyzetméteren.","id":"20210512_kigyulladt_janossomorja_szemettelep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fa2ae2-064c-4b15-8fda-9b8dd50776bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_kigyulladt_janossomorja_szemettelep","timestamp":"2021. május. 12. 05:49","title":"Kigyulladt a szeméttelep, kétezer négyzetmétert borítottak el a lángok Jánossomorján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c80505-fba9-40ed-b1c9-a84d627ad308","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Emmy-jelölt színész, producer és rendező Los Angeles-i otthonában halt meg 106 évesen. Norman Lloyd maga volt az élő filmtörténet.","shortLead":"Az Emmy-jelölt színész, producer és rendező Los Angeles-i otthonában halt meg 106 évesen. Norman Lloyd maga volt az élő...","id":"20210512_Dolgozott_Hitchcockkal_es_Chaplinnel_is_106_evesen_hunyt_el_Norman_Lloyd_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61c80505-fba9-40ed-b1c9-a84d627ad308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de73730d-6b5f-4ad4-9f6e-d2da30060824","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Dolgozott_Hitchcockkal_es_Chaplinnel_is_106_evesen_hunyt_el_Norman_Lloyd_szinesz","timestamp":"2021. május. 12. 10:49","title":"Aki dolgozott Charlie Chaplinnel, de Amy Schumerrel is: 106 évesen hunyt el Norman Lloyd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9c812a-f4ca-4013-8f4f-50fe1d44f3c7","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt időszakban teljesen átrendeződött az életünk: egyesek home office-ra vagy hibrid munkavégzésre kényszerültek, mások elveszítették a munkahelyüket, ami miatt kénytelenek voltak a végzettségüktől teljesen eltérő pénzkereseti lehetőséget vállalni, hogy eltartsák magukat és a családjukat. A mai férfiak talán még sosem éltek át ekkora mértékű stresszt, ami egyúttal a szexuális teljesítményükre is negatív hatással lehetett. ","shortLead":"Az elmúlt időszakban teljesen átrendeződött az életünk: egyesek home office-ra vagy hibrid munkavégzésre kényszerültek...","id":"proxelan_20210511_A_jarvany_a_ferfiak_szexualis_teljesitmenyere_is_hatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e9c812a-f4ca-4013-8f4f-50fe1d44f3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd95573-c4c7-4b40-bd18-e4ef9ca687a0","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210511_A_jarvany_a_ferfiak_szexualis_teljesitmenyere_is_hatott","timestamp":"2021. május. 11. 07:30","title":"A járvány a férfiak szexuális teljesítményére is hatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ukrán szakemberek szerint az egykori atomerőmű egyik alagsori helyiségében kiugróan magas a sugárzás szintje, ezért már azon dolgoznak, hogy valahogyan lecsökkentsék a neutronok számát.","shortLead":"Az ukrán szakemberek szerint az egykori atomerőmű egyik alagsori helyiségében kiugróan magas a sugárzás szintje, ezért...","id":"20210512_csernobil_atomeromu_katasztrofa_maghasadas_radioaktiv_sugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fafe74-868f-4826-b7e9-9946c90e6bde","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_csernobil_atomeromu_katasztrofa_maghasadas_radioaktiv_sugarzas","timestamp":"2021. május. 12. 12:33","title":"Újra beindult a maghasadás Csernobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77dde81-1d7e-45d3-96b5-d19ac15e30dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A neves német zeneszerző által megalkotott hangokat adják ki menet közben a legújabb bajor villanyautók.","shortLead":"A neves német zeneszerző által megalkotott hangokat adják ki menet közben a legújabb bajor villanyautók.","id":"20210511_az_oscardijas_hans_zimmer_hangszereli_az_uj_elektromos_bmwket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77dde81-1d7e-45d3-96b5-d19ac15e30dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abeada52-e71d-4ab9-b90b-99d8ec9f8aaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_az_oscardijas_hans_zimmer_hangszereli_az_uj_elektromos_bmwket","timestamp":"2021. május. 11. 10:40","title":"Az Oscar-díjas Hans Zimmer hangszereli az új elektromos BMW-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányközeli, magát kereszténynek valló hírportálon azt írták egy meleg párról, hogy a két férfi a hatóságokat megvezetve próbált meg örökbe fogadni. A Fővárosi Törvényszék most nem jogerősen kimondta: a szóban forgó pár semmiféle \"jogi kiskapuval\" nem trükközött, a vasárnap.hu-nak ez az állítása alaptalan. ","shortLead":"A kormányközeli, magát kereszténynek valló hírportálon azt írták egy meleg párról, hogy a két férfi a hatóságokat...","id":"20210511_Alaptalanul_gyanusitgatott_a_vasarnaphu_egy_orokbefogado_meleg_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227cb835-8456-4331-a624-f65fe0d8564c","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Alaptalanul_gyanusitgatott_a_vasarnaphu_egy_orokbefogado_meleg_part","timestamp":"2021. május. 11. 14:38","title":"Alaptalanul gyanúsítgatott a vasárnap.hu egy örökbefogadó meleg párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint nagy belföldi forgalom várható a pünkösdi hétvégén.","shortLead":"A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint nagy belföldi forgalom várható a pünkösdi hétvégén.","id":"20210511_flesch_tamas_szalloda_etterem_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400e6f91-238a-434a-892d-bcbe525c097c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_flesch_tamas_szalloda_etterem_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 11. 06:12","title":"„Nem fogják sehol sem beengedni azt a vendéget, akinek nincs igazolványa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]