[{"available":true,"c_guid":"2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Május 17-e a nemi alapú erőszak és kirekesztés elleni nap szerte a világban. Nemcsak a politikusok, hanem kisebb közösségek, iskolák is megemlékeztek erre és szolidaritásra szólítottak fel. Szivárványos molinó kerül Brüsszelben Szájer József \"ereszes\" háza mellé is.","shortLead":"Május 17-e a nemi alapú erőszak és kirekesztés elleni nap szerte a világban. Nemcsak a politikusok, hanem kisebb...","id":"20210517_A_homofobia_elleni_kiallasra_szolit_fel_az_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6597250f-a2a8-415d-8f07-53800cbe87c3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210517_A_homofobia_elleni_kiallasra_szolit_fel_az_EU","timestamp":"2021. május. 17. 18:18","title":"A homofóbia elleni kiállásra szólít fel az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveresek által használt alagutat bombáztak, de polgári otthonokat is leromboltak. ","shortLead":"Egy fegyveresek által használt alagutat bombáztak, de polgári otthonokat is leromboltak. ","id":"20210516_Izraeli_raketak_42_palesztint_koztuk_gyerekeket_oltek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378e2c9e-93b2-4bc3-86d9-23eb2ff6b891","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Izraeli_raketak_42_palesztint_koztuk_gyerekeket_oltek_meg","timestamp":"2021. május. 16. 18:58","title":"Izraeli rakéták 42 palesztint, köztük gyerekeket öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3304aa97-fa87-45e4-a548-654e31402727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google nagyszabású sajtóeseménye csak kedden kezdődik, az interneten már megjelent néhány beszédes kép. A feltöltők állítják, ezeket az Android 12 bemutatójához készítette a keresőcég.","shortLead":"Bár a Google nagyszabású sajtóeseménye csak kedden kezdődik, az interneten már megjelent néhány beszédes kép...","id":"20210517_google_android_12","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3304aa97-fa87-45e4-a548-654e31402727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c84b5b3-da7a-44c6-8543-41016a05ec11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_google_android_12","timestamp":"2021. május. 17. 08:33","title":"A hivatalos bemutató előtt kiszivároghatott, hogyan néz majd ki az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1824f1ac-8719-456c-aec9-ec9f55ddedef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajlik a World Information Display Society által rendezett Display Week 2021 kiállítás. Itt mutatja be a Samsung Display új generációs kijelző-technológiáit.","shortLead":"A héten zajlik a World Information Display Society által rendezett Display Week 2021 kiállítás. Itt mutatja be...","id":"20210518_samsung_display_week_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1824f1ac-8719-456c-aec9-ec9f55ddedef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779ca6d-45a2-42e4-a8ae-235341741b21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_samsung_display_week_kiallitas","timestamp":"2021. május. 18. 09:03","title":"A Samsung előállt a tervekkel: ilyenek lesznek a képernyők a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104512a4-ea19-424e-9dc1-a3c1314d65f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter szerint Tóth Endre antikorrupciós elkötelezettségéhez nem fér kétség.","shortLead":"Jakab Péter szerint Tóth Endre antikorrupciós elkötelezettségéhez nem fér kétség.","id":"20210517_jakab_peter_jobbik_toth_endre_momentum_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=104512a4-ea19-424e-9dc1-a3c1314d65f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b54ca0-fff3-4bf2-b9a5-3808210f560d","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jakab_peter_jobbik_toth_endre_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 17. 13:23","title":"Momentumos jelöltet támogat a Jobbik Dél-Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","shortLead":"A jobb oldalt feldobott Wikipédia-szócikknél rejtettek el egy kis kedvességet a Jóbarátok-rajongóknak. ","id":"20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ec7b6-6a79-4f7e-ad29-ef7f26542556","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Usse_be_a_Google_keresojebe_kedvenc_karakterenek_nevet_a_Jobaratokbol_es_nezze_meg_mi_tortenik","timestamp":"2021. május. 16. 18:05","title":"Üsse be a Google keresőjébe kedvenc karakterének nevét a Jóbarátokból, és nézze meg mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többe kerül az alapanyag és a munkaerő is.","shortLead":"Többe kerül az alapanyag és a munkaerő is.","id":"20210516_Iden_akar_20_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_nyaralas_belfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401ac6d0-13e7-46f2-8f67-8b4c06f5f239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Iden_akar_20_szazalekkal_is_dragabb_lehet_a_nyaralas_belfoldon","timestamp":"2021. május. 16. 19:49","title":"Idén akár 20 százalékkal is drágább lehet a nyaralás belföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar Szocialista Munkáspárt egykori pártháza a XIII. kerületben vagy a sötétséget fekete lyukként magába nyelő, évek óta ürességtől kongó Domus Áruház. Ezeket az épületeket azonban meg lehet kedvelni, ha ismerjük a történetüket és új életet lehelünk beléjük. Erről szól az idei Velencei Építészeti Biennálén bemutatkozó magyar projekt.","shortLead":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar...","id":"20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0425be98-2c2a-400a-8eab-7b91c2682d01","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","timestamp":"2021. május. 17. 20:00","title":"Mi lenne, ha megpróbálnánk nem utálni a szocializmus vasbeton monstrumjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]