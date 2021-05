Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c4c7b8c-48e2-4e68-b990-a19d542631eb","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Puhl Sándor bíróként vált legendává, de a magyarok számára többet is adott: egy Kelet-Magyarországról érkezett vagány embert, aki nem ijedt meg Roberto Baggiótól sem.","shortLead":"Puhl Sándor bíróként vált legendává, de a magyarok számára többet is adott: egy Kelet-Magyarországról érkezett vagány...","id":"20210520_puhl_sandor_nekrolog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c4c7b8c-48e2-4e68-b990-a19d542631eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17f03aa-c178-40dc-a69c-3dd3024d55ef","keywords":null,"link":"/sport/20210520_puhl_sandor_nekrolog","timestamp":"2021. május. 20. 14:00","title":"Meghalt a bíró, aki nem csinált nagyobb ügyet a világbajnoki döntőből, mint egy Vasas–Csepelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros keresi az ukrán edző utódját, jelöltjeik már vannak.","shortLead":"A Ferencváros keresi az ukrán edző utódját, jelöltjeik már vannak.","id":"20210519_kubatov_rebrov_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d5b882-6346-4187-b183-282eaaa38b25","keywords":null,"link":"/sport/20210519_kubatov_rebrov_ferencvaros","timestamp":"2021. május. 19. 19:09","title":"Kubatov: Rebrov februárban felmondott a Fradinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az unió állásfoglalásai túlságosan egyoldalúak, de kikérte magának az őt ért korrupciós vádakat is. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az unió állásfoglalásai túlságosan egyoldalúak, de kikérte magának az őt ért...","id":"20210519_Szijjarto_AFP_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093ff44a-4559-4d50-a8e5-97a881953ab8","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Szijjarto_AFP_interju","timestamp":"2021. május. 19. 11:47","title":"Szijjártó megindokolta, miért vétózta meg Magyarország az EU nyilatkozatát az izraeli–palesztin konfliktusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963d6deb-92a7-4669-9ac7-f94bdeacaeab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár vállalati alkalmazásként indult, a járvány teremtette körülmények között mindinkább személyes programmá is vált a Microsoft Teams. Újabb funkciókkal erősödik ez az oldala.","shortLead":"Bár vállalati alkalmazásként indult, a járvány teremtette körülmények között mindinkább személyes programmá is vált...","id":"20210520_microsoft_teams_szemelyes_funkciok_fejlesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=963d6deb-92a7-4669-9ac7-f94bdeacaeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cbd6f1-7487-49ed-87e7-15c09f3a8333","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_microsoft_teams_szemelyes_funkciok_fejlesztese","timestamp":"2021. május. 20. 10:03","title":"Újdonság a Teamsben, aminek otthon is örülni fog, nemcsak a cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dogecoin nevű kriptovaluta Elon Musknak köszönhetően egyre értékesebbé válik.","shortLead":"A dogecoin nevű kriptovaluta Elon Musknak köszönhetően egyre értékesebbé válik.","id":"20210519_elon_musk_dogecoin_kriptopenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae356f5b-c503-43f8-bdff-fc407114cac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_elon_musk_dogecoin_kriptopenz","timestamp":"2021. május. 19. 09:03","title":"Elon Musk komoly terveket jelentett be a mémből született kriptopénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d6b627-d03b-4b2c-b6b4-dfe28180e0b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölykök már előbújtak és láthatóak a kifutóban.","shortLead":"A kölykök már előbújtak és láthatóak a kifutóban.","id":"20210519_azsiai_vadkutya_fovarosi_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d6b627-d03b-4b2c-b6b4-dfe28180e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a836d5-f065-4379-ac47-d8fe89b0ef22","keywords":null,"link":"/elet/20210519_azsiai_vadkutya_fovarosi_allatkert","timestamp":"2021. május. 19. 18:27","title":"Tíz ázsiai vadkutya született a fővárosi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy telefon tartalmára hivatkozva állítja azt egy bulvárlap, hogy az államtitkárnak viszonya van egy ismert műsorvezetővel. Kovács szerint minden állítás hazugság.","shortLead":"Egy telefon tartalmára hivatkozva állítja azt egy bulvárlap, hogy az államtitkárnak viszonya van egy ismert...","id":"20210520_kovacs_zoltan_orosz_barbara_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b433d49-2d78-48d8-bd0d-8758188e3a9d","keywords":null,"link":"/elet/20210520_kovacs_zoltan_orosz_barbara_per","timestamp":"2021. május. 20. 13:17","title":"A TV2 műsorvezetőjével akarják szexbotrányba keverni Kovács Zoltánt, az államtitkár perre megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","shortLead":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","id":"20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1ee6d2-57a4-48e1-b399-94f1e50b61a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 20. 10:07","title":"Szijjártó: Grúziába és Mongóliába is szabadon utazhatunk az oltási igazolványunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]