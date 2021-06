Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e8cb9e0-7ef4-4ddc-b231-8e5933f37f30","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tajvani Foxconn célja, hogy felépítsék a szigetország elektromos autóiparát, valamint hogy a világ elektromos autóinak tíz százalékában a cég szoftverei, illetve alkatrészei legyenek. ","shortLead":"A tajvani Foxconn célja, hogy felépítsék a szigetország elektromos autóiparát, valamint hogy a világ elektromos...","id":"20210601_Elektromos_autok_gyartasaba_kezd_Thaifoldon_a_Foxconn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e8cb9e0-7ef4-4ddc-b231-8e5933f37f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37979a05-47b3-4197-97f9-4522b46b58f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Elektromos_autok_gyartasaba_kezd_Thaifoldon_a_Foxconn","timestamp":"2021. június. 01. 08:12","title":"Állami autógyártó lesz az iPhone-ok legnagyobb beszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki repülővel akar menni, annak be kell mutatnia az oltási igazolványát, vagy teszteltetnie kell magát. ","shortLead":"Aki repülővel akar menni, annak be kell mutatnia az oltási igazolványát, vagy teszteltetnie kell magát. ","id":"20210530_Aki_nem_repulovel_megy_korlatozasok_nelkul_utazhat_Nemetorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8292b395-482e-4ac8-bbb0-8e054d83d835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669b114-2e5c-4bf5-a9b1-aab59d37c747","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Aki_nem_repulovel_megy_korlatozasok_nelkul_utazhat_Nemetorszagba","timestamp":"2021. május. 30. 17:18","title":"Aki nem repülővel megy, korlátozások nélkül utazhat Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre, a fideszesek viszont biztosan, mert ők szépen ültek. De mennyi pénzzel telne meg a káromkodások után a Parlament perselye, ha Mucsi Zoltán is bekerülne az Országgyűlésbe? ","shortLead":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre...","id":"20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8f6773-fa1b-486d-9f5a-9141c40615e3","keywords":null,"link":"/360/20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","timestamp":"2021. május. 31. 19:00","title":"Kövér László osztályoz: a Duma Aktuál megnézte, milyen jegyet kapna ficsúrozás után Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b39c15b-c56c-4a38-8d76-7f466557393d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egységes digitális pénztárca jöhet az EU-ban, amellyel a vásárlások részleteit és hivatalos iratokat lehetne tárolni, valamint szolgáltatásokhoz adna könnyebb hozzáférést.","shortLead":"Egységes digitális pénztárca jöhet az EU-ban, amellyel a vásárlások részleteit és hivatalos iratokat lehetne tárolni...","id":"20210601_Digitalis_penztarca_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b39c15b-c56c-4a38-8d76-7f466557393d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d65ed03-caa8-4f42-a5c6-674e0cacb2ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_Digitalis_penztarca_eu","timestamp":"2021. június. 01. 14:35","title":"Digitális pénztárcát kínálhat az EU minden polgárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b8cd60-11c0-4dd6-b1c5-0f396e1fd9c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt visszatér az utcára kampányolni, kétharmad mellett ugyanis nincs sok értelme a parlamenti politizálásnak – mondta a pártelnök.","shortLead":"A párt visszatér az utcára kampányolni, kétharmad mellett ugyanis nincs sok értelme a parlamenti politizálásnak –...","id":"20210531_momentum_alairasgyujtes_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42b8cd60-11c0-4dd6-b1c5-0f396e1fd9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23257208-60b9-4327-aad0-049c5b6afde8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_momentum_alairasgyujtes_korrupcio","timestamp":"2021. május. 31. 18:28","title":"Az „ellopott közvagyon visszaszerzéséért” kezd aláírásgyűjtésbe a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A BRFK 12 nyomozója dolgozik az ilyen ügyeken.","shortLead":"A BRFK 12 nyomozója dolgozik az ilyen ügyeken.","id":"20210531_unokazos_csalasok_brfk_budapest_nyomozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a28ed0-6381-4c9a-95e0-9e03709a7f50","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_unokazos_csalasok_brfk_budapest_nyomozok","timestamp":"2021. május. 31. 06:48","title":"Csak tavaly több mint 80 „unokázós” csalót fogtak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös gyereknapja volt az édesanyját a talpraesettségével megmentő gyereknek. \r

\r

","shortLead":"Különös gyereknapja volt az édesanyját a talpraesettségével megmentő gyereknek. \r

\r

","id":"20210601_Kulonos_gyereknapja_volt_az_edesanyjat_a_talpraesettsegevel_megmento_oteves_lanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9efa21e8-44c0-474f-8026-4cf49ccd738c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74c4461-e0ef-4e51-9f28-472f4f7aeb29","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Kulonos_gyereknapja_volt_az_edesanyjat_a_talpraesettsegevel_megmento_oteves_lanynak","timestamp":"2021. június. 01. 15:23","title":"A rendőrség is felköszöntötte Elenát, aki 5 évesen hívta a mentőt az édesanyjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár csütörtökön.","shortLead":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár...","id":"20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5211b8a2-9db9-42b7-a82f-f1925c241260","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","timestamp":"2021. május. 30. 18:03","title":"Kafka halála előtt azt kérte, égessék el a kéziratait – most feltették őket a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]