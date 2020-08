„Köszönöm az érdeklődést.”

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság is jelezte, hogy nem fogadja el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét.","shortLead":"Az Egyesült Királyság is jelezte, hogy nem fogadja el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét.","id":"20200817_Cihanouszkaja_kesz_vagyok_iranyitani_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b8c03f-f3e6-44cb-8537-a594ca4ce64c","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Cihanouszkaja_kesz_vagyok_iranyitani_az_orszagot","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:01","title":"Cihanouszkaja: Kész vagyok irányítani az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás közben is látogatható a komplexum, ráadásul régészek adnak tájékoztatást az érdeklődőknek.","shortLead":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás...","id":"20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867fd8ee-f7bd-442f-90ce-5ffc6e5f63cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:59","title":"Kibontják a mohácsi csata emlékhelyének egy tömegsírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple Safarija már régóta csak a fődomaint mutatja a böngésző címsorában, hogy a felhasználó véletlenül se kattintson gyanús oldalakra – vagy ha ilyen honlapon van, gyorsan tudatosuljon benne. Ehhez hasonló újdonság érkezik a Google Chrome böngészőbe is.","shortLead":"Az Apple Safarija már régóta csak a fődomaint mutatja a böngésző címsorában, hogy a felhasználó véletlenül se...","id":"20200817_google_chrome_bongeszo_url_domain_nev_adathalaszat_internetes_csalas_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f09b48-5f2d-4ed5-b484-a17a1e218a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_google_chrome_bongeszo_url_domain_nev_adathalaszat_internetes_csalas_csalok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:03","title":"Kap egy hasznos újítást a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on már fel is iratkozhatunk az élő közvetítésre.","shortLead":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on...","id":"20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee4be0b-3ae3-4694-826e-ce8df2eefcb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:03","title":"Bemondta az Asus, mikor jön az idei évre szánt csúcsmobilja, a ZenFone 7 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464ddd04-502a-41dc-b82a-b80c1ef398af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságot olyan modellek ellenfelének szánják, mint például a Rolls-Royce Cullinan vagy a Bentley Bentayga.","shortLead":"Az újdonságot olyan modellek ellenfelének szánják, mint például a Rolls-Royce Cullinan vagy a Bentley Bentayga.","id":"20200819_hivatalos_kepeken_putyinek_hatalmas_orosz_luxusterepjaroja_aurus_komendant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=464ddd04-502a-41dc-b82a-b80c1ef398af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f027375d-8825-4916-a9e2-f55e2d8ac1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_hivatalos_kepeken_putyinek_hatalmas_orosz_luxusterepjaroja_aurus_komendant","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:59","title":"Hivatalos képeken Putyinék hatalmas új orosz luxusterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c26e2b-660a-4c0d-b9e2-2a026d3b5a1d","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miután alaposan erodálta, csendben visszavett a „nemzeti” jelző használatából a közintézmény-névadó Orbán-kormány.","shortLead":"Miután alaposan erodálta, csendben visszavett a „nemzeti” jelző használatából a közintézmény-névadó Orbán-kormány.","id":"202033__nemzeti_elnevezesek__cegervaltas__odavissza__tultoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22c26e2b-660a-4c0d-b9e2-2a026d3b5a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ba185a-4cc5-4e93-860b-dacc780907d3","keywords":null,"link":"/360/202033__nemzeti_elnevezesek__cegervaltas__odavissza__tultoltak","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:00","title":"Nem minden örök, ami Nemzeti az Orbán-rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","shortLead":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","id":"20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5b2d33-d565-4bb9-a963-a10bf98e1708","keywords":null,"link":"/elet/20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:02","title":"Két évig volt egy Lego-darab egy kisfiú orrában, mire kijött onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki sincs biztonságban az Egészségügyi Világszervezet szerint, amíg mindenki nincs biztonságban, ezért az országoknak meg kell osztaniuk egymással a koronavírus elleni oltás terén elért eredményeiket.","shortLead":"Senki sincs biztonságban az Egészségügyi Világszervezet szerint, amíg mindenki nincs biztonságban, ezért az országoknak...","id":"20200818_who_vakcinanacionalizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcdf0b9-aa10-45ee-a973-7da4f7598124","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_who_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:14","title":"A \"vakcinanacionalizmus\" miatt figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]