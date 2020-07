Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","id":"20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46adf0da-bc10-4bc0-8889-93cde5b8fe1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","timestamp":"2020. július. 11. 20:23","title":"Vasárnap 11-kor jelenti be Gulyás Gergely a járvány miatti változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a9bd7-949e-45df-8fdc-b2414ca44a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ravi Hong gyerekeit Canonnak, Epsonnak és Nikonnak hívják.","shortLead":"Ravi Hong gyerekeit Canonnak, Epsonnak és Nikonnak hívják.","id":"20200711_Fenykepezogepben_Fotos_India","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=367a9bd7-949e-45df-8fdc-b2414ca44a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6949ed-9122-4883-87ca-94a1def0c804","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Fenykepezogepben_Fotos_India","timestamp":"2020. július. 11. 16:08","title":"Egy hatalmas fényképezőgépben lakik az indiai fotós és családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc0acbe-5a9c-4714-810c-e948ef7aefc4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Együttérzek az isztambuliakkal, és fájdalmat érzek, amikor a Hagia Sophiára gondolok – mondta Ferenc pápa azt követően, hogy Törökországban bejelentették, ismét mecsetként működik majd az eredetileg keresztény katedrálisként épült isztambuli műemlék.","shortLead":"Együttérzek az isztambuliakkal, és fájdalmat érzek, amikor a Hagia Sophiára gondolok – mondta Ferenc pápa azt követően...","id":"20200712_A_papanak_faj_hogy_ismet_mecsette_teszik_a_Hagia_Sophiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc0acbe-5a9c-4714-810c-e948ef7aefc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a33e0b-2ead-49cb-95be-999132cf783d","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_A_papanak_faj_hogy_ismet_mecsette_teszik_a_Hagia_Sophiat","timestamp":"2020. július. 12. 17:40","title":"A pápának fáj, hogy ismét mecsetté teszik a Hagia Sophiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező OnePlus Nord okostelefon. Egyre több a bizonyíték arra, hogy egy vezeték nélküli fülhallgatót is bemutatnak mellette.","shortLead":"Július második felében mutatkozhat be a megváltozott OnePlus-stratégia első képviselője, a barátságos árral érkező...","id":"20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b30e73a-ab04-461f-b927-9c3b9d17178c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbbd44e-8422-483c-a5aa-dc18291f8398","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oneplus_pods_nord_melle_vezetek_nelkuli_fules","timestamp":"2020. július. 13. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy vezeték nélküli fülhallgatót ad ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy György még gazdagabb partnere kiszállt a Panor Informatikából.","shortLead":"Nagy György még gazdagabb partnere kiszállt a Panor Informatikából.","id":"202028_panor_informatika_milliardosok_uzlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030f3a31-753c-4dc1-b7be-8a122b54b451","keywords":null,"link":"/360/202028_panor_informatika_milliardosok_uzlete","timestamp":"2020. július. 13. 12:00","title":"Két milliárdos helyett már csak egy viszi a milliárdos céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17 millió brit állampolgár adatai alapján végeztek orvosok.","shortLead":"Nem csak az idősebbekre jelenthet halálos veszélyt a koronavírus – derül ki abból a kutatásból, amelyet több mint 17...","id":"20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623e2563-2674-4e20-9cd7-c36fce500cbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_koronavirus_kockazati_tenyezok_idosek_elhizas_cukorbetegseg_asztma_szivbetegseg","timestamp":"2020. július. 13. 08:03","title":"Megvan az eddigi legnagyobb koronavírus-kutatás eredménye: ki halhat bele nagyobb eséllyel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ef6c3-4a6f-4c25-9121-96ec33fcbc9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A népszerű kormányzót üzletemberek megöletésével vádolják.","shortLead":"A népszerű kormányzót üzletemberek megöletésével vádolják.","id":"20200711_Ezrek_tuntettek_Oroszorszagban_a_letartoztatott_kormanyzo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ef6c3-4a6f-4c25-9121-96ec33fcbc9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b68a6f-0deb-422c-a754-a29d60ecc23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Ezrek_tuntettek_Oroszorszagban_a_letartoztatott_kormanyzo_miatt","timestamp":"2020. július. 11. 17:25","title":"Ezrek tüntettek Oroszországban a letartóztatott kormányzó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt a nyelviskolákban tanulók száma drasztikusan csökkent, és még mindig nem érte el a korlátozások előtti szintet, a diplomák kiadása miatt ráadásul tízezreket veszített el a piac.","shortLead":"A járvány miatt a nyelviskolákban tanulók száma drasztikusan csökkent, és még mindig nem érte el a korlátozások előtti...","id":"20200713__nyelviskola_beragadt_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2853419f-0671-4374-9917-b8b686ed4b57","keywords":null,"link":"/kkv/20200713__nyelviskola_beragadt_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2020. július. 13. 07:45","title":"Elbuktak a nyelviskolák 20-30 ezer diákot a diplomák kiadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]