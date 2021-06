Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"69743c62-54d4-4efc-b58b-6087c3f633de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezet ráadásul képes különbséget tenni az egyes tárgyak között, így nem töri apróra a poharat, miközben letörli a pultot.","shortLead":"A szerkezet ráadásul képes különbséget tenni az egyes tárgyak között, így nem töri apróra a poharat, miközben letörli...","id":"20210622_toyota_robot_takaritas_szelfi_szelfizes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69743c62-54d4-4efc-b58b-6087c3f633de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793d7aac-33a6-4735-b514-6b600043052d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_toyota_robot_takaritas_szelfi_szelfizes","timestamp":"2021. június. 22. 16:12","title":"Az hagyján, hogy a Toyota robotja kitakarítja a lakást, de még szelfizik is közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","id":"20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b59db7-93c7-4ad9-bf73-17726a71ff14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","timestamp":"2021. június. 22. 09:21","title":"Lehámozták az álcázást a Kőbányán is felbukkant titokzatos új Maseratiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e45afc-4dce-441b-92e3-8e18cd5c5890","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Időnként még saját magának is, az unió működésének és a valóságnak pedig rendre ellentmondó víziót vázolt fel a hétvégén Orbán Viktor, aki az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia nyitányával egy időben, ám aligha véletlenül a magyar függetlenség napján (a szovjet hadsereg kivonulásának harmincadik évfordulóján) beszélt arról, szerinte hogyan lehetne erőssé tenni az EU-t. A miniszterelnök a Vigadóban tartott konferencián pár kiragadott, az unió életképtelenségét bizonyítani hivatott statisztika említése után fedte fel hét tézisét, most ezeket próbáljuk meg értelmezni.","shortLead":"Időnként még saját magának is, az unió működésének és a valóságnak pedig rendre ellentmondó víziót vázolt fel...","id":"20210621_Ahogy_Orban_kepzeli_az_Europai_Uniot__es_a_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e45afc-4dce-441b-92e3-8e18cd5c5890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39caa965-dd58-4d6c-849c-832e2c68569d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Ahogy_Orban_kepzeli_az_Europai_Uniot__es_a_valosag","timestamp":"2021. június. 21. 17:20","title":"Ahogyan Orbán az Európai Uniót elképzeli, és ami a valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d5ee2b-1a80-41ba-b483-71202221817a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael Keaton ismét belebújt Batman bőrébe miközben úgy tűnik, hogy alteregója, az üzletember Bruce Wayne vagyona még inkább terebélyes lett. Autófronton mindenképpen. ","shortLead":"Michael Keaton ismét belebújt Batman bőrébe miközben úgy tűnik, hogy alteregója, az üzletember Bruce Wayne vagyona még...","id":"20210622_Batman_Maybach_6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d5ee2b-1a80-41ba-b483-71202221817a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a61d90-2c71-446a-9498-afef7493bb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Batman_Maybach_6","timestamp":"2021. június. 22. 16:24","title":"Hatméteres Maybachban tér vissza Batmanként Michael Keaton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a felhasználók egy szűk része a kiszivárgott Windows 11-et vizsgálja, a Microsoft ügyvédjei sem tétlenkednek.","shortLead":"Miközben a felhasználók egy szűk része a kiszivárgott Windows 11-et vizsgálja, a Microsoft ügyvédjei sem tétlenkednek.","id":"20210622_microsoft_windows_11_kiszivargott_verzio_torles_dmca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2b404-c66f-4f83-86d8-4e9bb6467085","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_microsoft_windows_11_kiszivargott_verzio_torles_dmca","timestamp":"2021. június. 22. 15:03","title":"A Microsoft mindent megtesz, hogy eltüntesse a Windows 11 nyomait az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 22. 11:30","title":"Folyóink kizsigerelése rövid időn belül katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd932b1a-955e-421a-9114-d8c6a66da549","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Stefan Löfven vagy lemond, vagy kiír egy előrehozott választást.","shortLead":"Stefan Löfven vagy lemond, vagy kiír egy előrehozott választást.","id":"20210621_bizalmatlansagi_inditvany_stefan_lofven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd932b1a-955e-421a-9114-d8c6a66da549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d896ca-a903-4986-ad88-f2d225a30a81","keywords":null,"link":"/vilag/20210621_bizalmatlansagi_inditvany_stefan_lofven","timestamp":"2021. június. 21. 12:57","title":"Megbuktatta a parlament a svéd miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget iPadek esetében is detektálta egy kiberbiztonsági szakértő. A probléma akkor jelentkezik, ha a készülék olyan hálózathoz csatlakozik, amelynek nevében a százalék (%) jele is szerepel.","shortLead":"A jelenséget iPadek esetében is detektálta egy kiberbiztonsági szakértő. A probléma akkor jelentkezik, ha a készülék...","id":"20210621_iphone_ipad_wifi_halozat_bug_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf7be77-6a97-4abc-8f5e-e86bb7646803","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_iphone_ipad_wifi_halozat_bug_hiba","timestamp":"2021. június. 21. 16:33","title":"Egy fura hiba miatt elveszhet az iPhone-ok wifire kapcsolódási képessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]