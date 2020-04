Felcsuti Zsolt: A csődhullám már elindult, versenyt futunk az idővel

Nincs ezzel baj, a cégeim a világ több pontján működnek, azt is online oldom meg. A minap arról tárgyaltam, hova helyezzük át a malajziai gyártókapacitásunkat, mert ott be kell zárnunk a koronavírus miatt, Indonéziában viszont épp most kaptunk egyedi engedélyt a gyártás folytatására.

Nem kell csoda hozzá, mások már kitalálták a módszert: a németek, az angolok, de már a szlovákok is hoztak intézkedéseket. A németek a bérek 60 százalékát garantálják a közterhekkel együtt azoknál, akik most nem vagy csak részmunkaidőben tudnak dolgozni. A bejelentés szerint nálunk a bértámogatás 70 százalék lesz három hónapig, de a fontos részleteket nem ismerjük még. Például azt, hogy a bérek közterheit és az adókat is támogatja-e az állam. Ha újraindul a gazdaság, a cégeknek is jó, ha nem kell újra toborozniuk. Hogy ne legyenek visszaélések, a rendszert ellenőrizni és korlátozni kell, meghatározni például, mekkora legyen az egy dolgozó, illetve az adott vállalat által kapható maximális összeg (Szlovákiában 500, illetve 200 ezer euró). Nyilván egy vezetőnek nem kell garantálni a teljes bére felét.