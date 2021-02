Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92bf5de1-d3d9-4c98-b0ac-7243a41c2711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vasárnap és kedden is több tucat delfintetemet találtak a Bazaruto-sziget nyugati partvidékén. Haláluk okát csak találgatják, a viharos időjárásra is gyanakodnak.","shortLead":"Vasárnap és kedden is több tucat delfintetemet találtak a Bazaruto-sziget nyugati partvidékén. Haláluk okát csak...","id":"20210224_delfinpusztulas_mozambik_madagaszkar_bazaruto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92bf5de1-d3d9-4c98-b0ac-7243a41c2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bdcd4-ab1e-459e-ae5f-ce613d8c88c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210224_delfinpusztulas_mozambik_madagaszkar_bazaruto","timestamp":"2021. február. 24. 15:29","title":"Száz delfin lelte halálát egy mozambiki sziget partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorban többek között egy keresztény nagycsaládnak, egy Origo-portál főszerkesztőjének és Kövér Lászlónak az álláspontjával is találkozhattak a The Guardian nézői.","shortLead":"A műsorban többek között egy keresztény nagycsaládnak, egy Origo-portál főszerkesztőjének és Kövér Lászlónak...","id":"20210223_guardian_video_magyarorszagi_gyerekvallalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f8b3db-ce01-4781-8750-12f6802734a1","keywords":null,"link":"/elet/20210223_guardian_video_magyarorszagi_gyerekvallalas","timestamp":"2021. február. 23. 18:47","title":"A gyerekvállalásról forgatott, magyar családokat mutatott be a Guardian ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb29642-1082-4b03-b4f6-c5cd111de2f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kérdésre is úgy adott választ, hogy látni a felvételen, mit támogat.","shortLead":"Három kérdésre is úgy adott választ, hogy látni a felvételen, mit támogat.","id":"20210222_orban_nemzeti_konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffb29642-1082-4b03-b4f6-c5cd111de2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac1efc8-4508-4f73-8768-cf288cc45dcd","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_orban_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. február. 22. 21:30","title":"Orbán megmutatta, miket pipált be a nemzeti konzultáción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eset még 2017 decemberében történt, ám csak most döntött a bíróság. ","shortLead":"Az eset még 2017 decemberében történt, ám csak most döntött a bíróság. ","id":"20210224_eses_mozgolepcso_meghalt_kerekesszek_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bd2d06-f269-422d-a3b6-8b2d8fe87b98","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_eses_mozgolepcso_meghalt_kerekesszek_karterites","timestamp":"2021. február. 24. 17:16","title":"Leesett egy mozgólépcsőről és meghalt egy kerekesszékes nő a reptéren, egymilliárd forintot fizethet a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6ed6b6-1be1-412c-a099-a3a71773caa2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A paralimpiai éremért mostantól az olimpiai éremért járó pénzjutalom fele jár, de a sakkozókra és a nem olimpiai sportágak versenyzőire is gondoltak.","shortLead":"A paralimpiai éremért mostantól az olimpiai éremért járó pénzjutalom fele jár, de a sakkozókra és a nem olimpiai...","id":"20210223_Sportolok_penzjutalmat_emelte_meg_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6ed6b6-1be1-412c-a099-a3a71773caa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410be58e-0eda-4ac5-a6fa-d175c3aaf773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_Sportolok_penzjutalmat_emelte_meg_a_kormany","timestamp":"2021. február. 23. 07:39","title":"Sportolók pénzjutalmát emelte meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Hiába akadozik a kínai lakosság beoltása, a nagyhatalom már világszerte kínálja vakcináit. Főleg a szegényebb és fejlődő országokat célozzák, így a propagandájuknak mindenképpen jót tett, hogy egy uniós ország, Magyarország is engedélyezte a Sinopharmot – amit egyébként itthon is sikerként tud kommunikálni az Orbán-kormány.","shortLead":"Hiába akadozik a kínai lakosság beoltása, a nagyhatalom már világszerte kínálja vakcináit. Főleg a szegényebb és...","id":"20210223_Kina_vakcina_diplomacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a486d529-3879-4460-8090-88bb7e1e2ea9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_Kina_vakcina_diplomacia","timestamp":"2021. február. 23. 15:20","title":"Kína is hálás lehet, hogy Magyarország engedélyezte a vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Magyarországon a média- és sajtóviszonyokat a piac alakítja” – írta Kovács.","shortLead":"“Magyarországon a média- és sajtóviszonyokat a piac alakítja” – írta Kovács.","id":"20210224_kovacs_zoltan_nemet_kozteve_deutsche_welle_sajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97023d0-15cb-47c9-8083-e86521d8968d","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kovacs_zoltan_nemet_kozteve_deutsche_welle_sajto","timestamp":"2021. február. 24. 09:17","title":"Kovács Zoltán bohócos mémmel reagált rá, hogy magyar műsorok is lesznek a német köztévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Sosem szerettek volna még annyian internetes rádiót hallgatni Magyarországon, mint most, mióta lekapcsolták a Klubrádió hagyományos adását. A műsor hallgatására több lehetőség is van, ezeket gyűjtöttük össze.","shortLead":"Sosem szerettek volna még annyian internetes rádiót hallgatni Magyarországon, mint most, mióta lekapcsolták a Klubrádió...","id":"20210224_klubradio_hallgatas_internetes_radio_fm_transzmitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da479dda-d323-4839-8014-03c92771fb37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_klubradio_hallgatas_internetes_radio_fm_transzmitter","timestamp":"2021. február. 24. 14:00","title":"Hogyan hallgatható a Klubrádió most, akár az FM 92,9-en is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]