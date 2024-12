Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","shortLead":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","id":"20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022.jpg","index":0,"item":"5f423568-deb1-4601-b1a4-1b01771c75b6","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","timestamp":"2024. december. 26. 18:43","title":"Sulyok Tamás a sikeres nemzet receptjéről beszélt, és József Attilát is idézett karácsonyi tévés beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőrt még a helyszínen őrizetbe vették. ","shortLead":"A sofőrt még a helyszínen őrizetbe vették. ","id":"20241225_Gyalogosok-koze-hajtott-egy-auto-London-belvarosaban-karacsony-elso-napjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"a2b4df6d-4969-400a-b363-a489ff7c7fb0","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Gyalogosok-koze-hajtott-egy-auto-London-belvarosaban-karacsony-elso-napjan","timestamp":"2024. december. 25. 14:22","title":"Gyalogosok közé hajtott egy autó London belvárosában karácsony első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d134ea-46a1-4b19-aded-581763345e82","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Őt választotta a klasszikus amerikai film legnagyobb férfi csillagának az American Film Institute. Ha van nem fényes, de borús csillag, ő volt az. A film noir legjellegzetesebb alakja: „a vesztes férfi, a kudarc glóriájával övezett keserű arc, az élet peremére szorult, hitetlen, sikertelen, sebzetten cinikus figura” (Takács Ferenc, Filmvilág, 1987/12.). Sokat ivott, sokat dohányzott, viharos magánéletet élt, és a rák nem hagyta megöregedni. A 125 évvel ezelőtti karácsony első napján született.","shortLead":"Őt választotta a klasszikus amerikai film legnagyobb férfi csillagának az American Film Institute. Ha van nem fényes...","id":"20241225_Humphrey-Bogart-125-1899-1957","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d134ea-46a1-4b19-aded-581763345e82.jpg","index":0,"item":"2afb7cef-daee-4f9c-b7cf-2440b2b8bda8","keywords":null,"link":"/360/20241225_Humphrey-Bogart-125-1899-1957","timestamp":"2024. december. 25. 17:30","title":"Tőle hangzott el a filmtörténet egyik leghíresebb és legtöbbet idézett mondata – 125 éve született Humphrey Bogart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni fogja a teljes emberi genomot, így valójában megőrizhető az emberiség a távoli jövő számára.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni...","id":"20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d.jpg","index":0,"item":"9856a58f-0336-4cc0-9f32-e7701f8e2780","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","timestamp":"2024. december. 26. 12:03","title":"Lehet, hogy egyszer majd ebből a kristályból teremtik újra az embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a","c_author":"Szvetelszky Zsuzsa","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a.jpg","index":0,"item":"30358cc5-4629-49d3-b0e5-83ced8b4b50b","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","timestamp":"2024. december. 25. 16:00","title":"Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus: Íme, egy könyv arról, miért vonzódunk a történetekhez, és azok hogyan formálnak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép Chicagóból érkezett, de előzőleg Hawaii-on is járt.","shortLead":"A gép Chicagóból érkezett, de előzőleg Hawaii-on is járt.","id":"20241226_hawaii-repulogep-futomuakna-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"9a099393-1665-488a-92db-6a45924b6fb5","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_hawaii-repulogep-futomuakna-holttest","timestamp":"2024. december. 26. 09:08","title":"Holttestet találtak egy repülőgép futóműaknájában Hawaii-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fe4c03-9d52-4186-8b05-d7f7a0d9fd66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin szándékosan választotta ezt az időpontot. ","shortLead":"Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin szándékosan választotta ezt az időpontot. ","id":"20241225_orosz-ukran-konfliktus-karacsony-raketatamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78fe4c03-9d52-4186-8b05-d7f7a0d9fd66.jpg","index":0,"item":"a215b31f-9790-450c-a28f-023ed95006c0","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_orosz-ukran-konfliktus-karacsony-raketatamadas","timestamp":"2024. december. 25. 14:56","title":"Oroszország rakétákat és drónokat indított ukrajnai célpontok ellen, Volodimir Zelenszkij szerint embertelen a karácsonyi támadássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","shortLead":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","id":"20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170.jpg","index":0,"item":"af8fd95a-0f0c-42bd-800a-24cad7d0e211","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","timestamp":"2024. december. 27. 07:52","title":"Beperelte a magyar államot a bőnyi rendőrgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]