[{"available":true,"c_guid":"3b9c6735-7607-4550-837f-16f24ac7b6e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Randiösszesítőt készített az egyik legnépszerűbb hazai influenszer. ","shortLead":"Randiösszesítőt készített az egyik legnépszerűbb hazai influenszer. ","id":"20241230_WhisperTon-is-megvonta-2024-merleget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b9c6735-7607-4550-837f-16f24ac7b6e2.jpg","index":0,"item":"4127686e-bd2d-42bb-92fd-d174acb71c0b","keywords":null,"link":"/elet/20241230_WhisperTon-is-megvonta-2024-merleget","timestamp":"2024. december. 30. 11:49","title":"WhisperTon is megvonta 2024 mérlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab10e3f-794b-4c44-a7ed-68f045e2fa9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha újévi fogadalmat keres, és dohányzik, egy új kutatás megállapításai segíthetnek abban, hogy január 1-jétől letegye a cigit: kiszámolták ugyanis, hogy hány percet vesz el az életéből minden egyes szál. Ezek alapján pedig akár egy napot is nyerhet az életben, ha január 8-ig nem gyújt rá.","shortLead":"Ha újévi fogadalmat keres, és dohányzik, egy új kutatás megállapításai segíthetnek abban, hogy január 1-jétől letegye...","id":"20241230_dohanyzas-varhato-elettartam-tanulmany-elszivott-cigarettak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab10e3f-794b-4c44-a7ed-68f045e2fa9b.jpg","index":0,"item":"dd33026c-aea4-433b-9542-dd7de775857b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_dohanyzas-varhato-elettartam-tanulmany-elszivott-cigarettak","timestamp":"2024. december. 30. 17:03","title":"Mennyi az annyi? Kiszámolták, mennyi időt veszít az életéből minden egyes elszívott cigarettával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481cccbc-589e-4f2a-b7c5-437f8234bcc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Soha nem repült még ember alkotta eszköz olyan közel a Naphoz, mint a NASA Parker Solar Probe. Hamarosan jönnek az adatok is.","shortLead":"Soha nem repült még ember alkotta eszköz olyan közel a Naphoz, mint a NASA Parker Solar Probe. Hamarosan jönnek...","id":"20241230_nasa-parker-solar-probbe-repules-napszonda-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/481cccbc-589e-4f2a-b7c5-437f8234bcc1.jpg","index":0,"item":"611c2afe-b45f-4ca9-b5a1-0666b26ddf30","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_nasa-parker-solar-probbe-repules-napszonda-vizsgalat","timestamp":"2024. december. 30. 10:03","title":"Történelmi rekordot ért el a NASA, és épp karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53763a3-4a8c-4a12-bc80-34e0b8ba7f76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter reagált a MÁV vasárnapi évértékelőjére.","shortLead":"A miniszter reagált a MÁV vasárnapi évértékelőjére.","id":"20241230_Lazar-Janos-a-MAV-evertekelo-kozlemenye-kapcsan-allatkent-viselkedo-utasokrol-beszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d53763a3-4a8c-4a12-bc80-34e0b8ba7f76.jpg","index":0,"item":"a0018392-dafe-43e5-bac3-4a84a716d8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_Lazar-Janos-a-MAV-evertekelo-kozlemenye-kapcsan-allatkent-viselkedo-utasokrol-beszel","timestamp":"2024. december. 30. 07:40","title":"Lázár János a MÁV évértékelő közleménye kapcsán, állatként viselkedő utasokról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Cambridge-i Egyetem kutatói szerint hamarosan dominánssá válhat a szándékgazdaság, ahol a cégek a mesterséges intelligencia segítségével manipulálják majd az emberek döntéseit. ","shortLead":"A Cambridge-i Egyetem kutatói szerint hamarosan dominánssá válhat a szándékgazdaság, ahol a cégek a mesterséges...","id":"20241230_mesterseges-intelligencia-szandekgazgdasag-manipulacio-donteshozatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d.jpg","index":0,"item":"2b9fcff1-8789-48d0-aeec-0b530cc66929","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_mesterseges-intelligencia-szandekgazgdasag-manipulacio-donteshozatal","timestamp":"2024. december. 30. 20:03","title":"Olyan világot hozhat el a mesterséges intelligencia, ahol egyre kevésbé tud szabadon dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most senkit sem tett milliomossá Fortuna, talán az új évben kegyesebb lesz.","shortLead":"Most senkit sem tett milliomossá Fortuna, talán az új évben kegyesebb lesz.","id":"20241229_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok-lottonyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"aa4d3810-72c6-4ec1-afb1-9a6e1c2c3bc2","keywords":null,"link":"/elet/20241229_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok-lottonyeremeny","timestamp":"2024. december. 29. 16:38","title":"Megvolt az év utolsó lottóhúzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz árnyékflottához tartozó hajót több bűncselekmény gyanújával is összefüggésbe hozták, beleértve a távközlés súlyos megzavarását, rongálást és jogsértéseket.","shortLead":"Az orosz árnyékflottához tartozó hajót több bűncselekmény gyanújával is összefüggésbe hozták, beleértve a távközlés...","id":"20241230_Finnorszag-Oroszorszag-kibertamadas-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81.jpg","index":0,"item":"38709e76-0288-40b0-b313-1ac68c8c48fb","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Finnorszag-Oroszorszag-kibertamadas-vizsgalat","timestamp":"2024. december. 30. 16:58","title":"Száz kilométeren át húzta a tengerfenéken a horgonyát a balti villamosvezetéket megrongáló hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e93a1-93d5-46b8-96b2-ff247b297ce1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Szilveszterre virradó éjjel megjelent kormányrendelet szerint „a tanárok számára intézményi szinten átlagosan 21,2%-os” béremelés következik.","shortLead":"A Szilveszterre virradó éjjel megjelent kormányrendelet szerint „a tanárok számára intézményi szinten átlagosan...","id":"20241231_Dontott-a-kormany-a-pedagogusok-beremeleserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/905e93a1-93d5-46b8-96b2-ff247b297ce1.jpg","index":0,"item":"7e794220-8947-4620-aa8a-47188897ac0a","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Dontott-a-kormany-a-pedagogusok-beremeleserol","timestamp":"2024. december. 31. 10:16","title":"Döntött a kormány a pedagógusok béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]