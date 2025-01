Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit csak pépes étellel etethettek volna, ehelyett ebédre csirkés pulykaragut kapott, aztán megfulladt. Az ügyben most született ítélet.","shortLead":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit...","id":"20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"96db1775-e32c-4b0a-b569-8d6cbac63d31","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","timestamp":"2025. január. 12. 16:02","title":"Elítélték a Tolna megyei kórház orvosát, ahol megfulladt egy Down-szindrómás beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A független országgyűlési képviselő megszerzett néhány tervrajzot, melyek a vezetői szobák bútorainak pontos listáját is tartalmazzák.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő megszerzett néhány tervrajzot, melyek a vezetői szobák bútorainak pontos listáját...","id":"20250113_Hadhazy-Masfelmillio-forintos-fotelek-es-asztalok-felmillios-szekek-kerulnek-a-Karmelita-mellett-ujjaepitett-kulugyminiszteriumi-epuletbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e.jpg","index":0,"item":"9aa2b6c3-4e9e-4c7b-910b-ab2fa236ec8d","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_Hadhazy-Masfelmillio-forintos-fotelek-es-asztalok-felmillios-szekek-kerulnek-a-Karmelita-mellett-ujjaepitett-kulugyminiszteriumi-epuletbe","timestamp":"2025. január. 13. 08:19","title":"Hadházy: Másfélmillió forintos fotelek és asztalok, félmilliós székek kerülnek a Karmelita mellett újjáépített egykori külügyminisztériumi épületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47a76fa-32cd-40ad-998a-2d8d8f31d8df","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vona Gábor, a párt elnöke Magyarország második emberének nevezte a szankciós intézkedés alá vont politikust.","shortLead":"Vona Gábor, a párt elnöke Magyarország második emberének nevezte a szankciós intézkedés alá vont politikust.","id":"20250112_Tuntetesen-kovetelte-Rogan-Antal-lemondasat-a-2RK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47a76fa-32cd-40ad-998a-2d8d8f31d8df.jpg","index":0,"item":"58dbfbee-cf58-4907-b99d-4ae434030eb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Tuntetesen-kovetelte-Rogan-Antal-lemondasat-a-2RK","timestamp":"2025. január. 12. 21:27","title":"Tüntetésen követelte Rogán Antal lemondását a 2RK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök arról posztolt, hogy Kijev kész kicserélni az észak-koreai katonákat Oroszország fogságában lévő ukrán hadifoglyokra. ","shortLead":"Az ukrán elnök arról posztolt, hogy Kijev kész kicserélni az észak-koreai katonákat Oroszország fogságában lévő ukrán...","id":"20250112_Zelenszkij-fogolycsere-eszak-koreai-katonak-ukran-hadifoglyok-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f.jpg","index":0,"item":"192f0e91-f6b5-4daa-9951-aa9fa4b92a28","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Zelenszkij-fogolycsere-eszak-koreai-katonak-ukran-hadifoglyok-Oroszorszag","timestamp":"2025. január. 12. 21:49","title":"Zelenszkij fogolycserét ajánlott az oroszoknak az észak-koreai katonákért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d40a43c-1028-456e-bdfd-76f9c56b092f","c_author":"Balla István - Nemes Nikolett","category":"360","description":"Elsősorban orvosnak tartják magukat, de szabadidejükben tulajdonképpen megújították a tudományos ismeretterjesztést, amikor pár perces TikTok-videókban magyaráznak el bonyolult nőgyógyászati témákat. A „Nődokikat”, azaz Baradács Istvánt, Czébely-Lénárt Andrást és Csirzó Ádámot kérdeztük a videókról, a tabukról és az orális nyalókendőről.","shortLead":"Elsősorban orvosnak tartják magukat, de szabadidejükben tulajdonképpen megújították a tudományos ismeretterjesztést...","id":"20250112_nodokik-nogyogyaszat-nogyogyasz-tudomany-nepszerusites-tiktok-influenszer-egeszsegugy-menstruacio-veteles-fogamzasgatlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d40a43c-1028-456e-bdfd-76f9c56b092f.jpg","index":0,"item":"e8d620e2-d163-4dbe-858c-b17f17e1fe81","keywords":null,"link":"/360/20250112_nodokik-nogyogyaszat-nogyogyasz-tudomany-nepszerusites-tiktok-influenszer-egeszsegugy-menstruacio-veteles-fogamzasgatlas","timestamp":"2025. január. 12. 19:30","title":"„Nem szólhat minden videó az orális nyalókendőről” – interjú a Nődokikkal, a TikTok orvos sztárjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül, hogy közben elveszítenénk identitásunkat? – ezeket a kérdéseket boncolgatja Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatójának könyve. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül...","id":"20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7.jpg","index":0,"item":"c3d7fc46-3756-4e24-89e1-bf7bb7249e71","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","timestamp":"2025. január. 11. 19:15","title":"Miért lesznek mindenkinek álmatlan éjszakái az MI miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","shortLead":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","id":"20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924.jpg","index":0,"item":"fa0cfd6a-ef75-4f2c-97ea-dea3ed98ee91","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","timestamp":"2025. január. 12. 08:22","title":"Hózáporok köszönhetnek be az északkeleti csücsökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik, hogy miért.","shortLead":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik...","id":"20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"8255074d-8b65-409b-9c7d-59ef43c131c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","timestamp":"2025. január. 11. 10:35","title":"Négy perccel a légi katasztrófa előtt leálltak a dél-koreai gép adatrögzítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]