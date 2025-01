Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f686fc5-9c37-4799-bd6e-7f9e74d5ac5b","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A következő elnöki ciklus az Egyesült Államokban jelentős változásokat ígér politikai és a gazdasági világban egyaránt. Donald Trump lehengerlő győzelmére már most ugranak a cégek, joggal remélvén, hogy mostantól nem kell drága és macerás környezetvédelmi és szociális inkluzivitási kérdésekkel foglalkozni, hanem Trump filozófiájával összhangban a profitmaximalizálásra koncentrálhatnak.","shortLead":"A következő elnöki ciklus az Egyesült Államokban jelentős változásokat ígér politikai és a gazdasági világban egyaránt...","id":"20250115_ESG-Trump-USA-vilagmegvaltas-pusztulat-uzleti-vilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f686fc5-9c37-4799-bd6e-7f9e74d5ac5b.jpg","index":0,"item":"c4600619-d08a-4d38-8acd-f6f9a4218e4e","keywords":null,"link":"/360/20250115_ESG-Trump-USA-vilagmegvaltas-pusztulat-uzleti-vilag","timestamp":"2025. január. 15. 13:00","title":"Világmegváltásból a pusztulat felé kanyarodik el az üzleti világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fényképek jelentek meg egy indiai lapban a miniszterelnökről.","shortLead":"Újabb fényképek jelentek meg egy indiai lapban a miniszterelnökről.","id":"20250116_Orban-rozsaszinu-rovidnadragban-tolti-utolso-indiai-napjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734.jpg","index":0,"item":"db60eef5-3481-4367-a3bc-7a848c8e32de","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Orban-rozsaszinu-rovidnadragban-tolti-utolso-indiai-napjait","timestamp":"2025. január. 16. 14:40","title":"Orbán rózsaszínű rövidnadrágban töltötte utolsó indiai napjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfd7846-583e-4e4d-bf00-e4ec3e4d9c12","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz gáz európai tranzitjának beszüntetéséről hozott ukrán döntés nem fenyegeti az EU ellátásbiztonságát, legfeljebb az útvonalak változnak, és néhány év múlva már komoly gázfelesleg alakulhat ki.","shortLead":"Az orosz gáz európai tranzitjának beszüntetéséről hozott ukrán döntés nem fenyegeti az EU ellátásbiztonságát...","id":"20250116_hvg-oroszorszag-ukrajna-gazstop-gaztozsde-europa-orban-fico-moldova","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dfd7846-583e-4e4d-bf00-e4ec3e4d9c12.jpg","index":0,"item":"bc429b11-88a7-4a11-82cb-72f95e58b920","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-oroszorszag-ukrajna-gazstop-gaztozsde-europa-orban-fico-moldova","timestamp":"2025. január. 16. 16:55","title":"Kell-e félni egy újabb energiaválságtól az ukrán gázstop miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a92fc8-8100-4b4f-984d-3bfd1ffb32e3","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Elhallgathatnak a fegyverek a 15 hónapja tartó gázai háborúban, miután Izrael és a Hamász szélsőséges palesztin szervezet megegyezett a tűzszünetről. Ha minden jól megy, tartósabb fegyvernyugvás következhet, de kérdés, miért pont most sikerült tető alá hozni az alapjaiban közel egy éve kidolgozott alkut.","shortLead":"Elhallgathatnak a fegyverek a 15 hónapja tartó gázai háborúban, miután Izrael és a Hamász szélsőséges palesztin...","id":"20250116_veget-erhet-a-gazai-haboru-a-tuzszuneti-megallapodassal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34a92fc8-8100-4b4f-984d-3bfd1ffb32e3.jpg","index":0,"item":"d0cc89e6-1a56-4294-9791-ba98fdb9d145","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_veget-erhet-a-gazai-haboru-a-tuzszuneti-megallapodassal","timestamp":"2025. január. 16. 14:38","title":"Véget érhet a gázai háború a tűzszüneti megállapodással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c6914f-7ba0-40e7-835f-20b724431a69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi téli időjárásra ébredhettünk a fővárosban. A hótakaró meglepetésként érkezett.","shortLead":"Igazi téli időjárásra ébredhettünk a fővárosban. A hótakaró meglepetésként érkezett.","id":"20250115_havazas-budapest-fotok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5c6914f-7ba0-40e7-835f-20b724431a69.jpg","index":0,"item":"2dd8991a-b458-40c6-8c68-cdada493336a","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_havazas-budapest-fotok-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 08:47","title":"Rég látott havazásra ébredt Budapest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d784c945-9a40-4463-8986-cde72457c395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legkarakteresebb dokumentaristájának nevéhez több album és kiállítás fűződik.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyik legkarakteresebb dokumentaristájának nevéhez több album és kiállítás fűződik.","id":"20250115_Meghalt-Pataky-Zsolt-fotoriporter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d784c945-9a40-4463-8986-cde72457c395.jpg","index":0,"item":"16383d0e-22ce-465a-a5be-89df3844e073","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Meghalt-Pataky-Zsolt-fotoriporter","timestamp":"2025. január. 15. 15:59","title":"Meghalt Pataky Zsolt fotóriporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11547f45-9058-4caa-891f-7d6e464861f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Húsz éve nem emelték a vizsga alapdíját, most bepótolták. ","shortLead":"Húsz éve nem emelték a vizsga alapdíját, most bepótolták. ","id":"20250116_50-ezer-forint-lesz-a-muszaki-vizsga-februartol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11547f45-9058-4caa-891f-7d6e464861f3.jpg","index":0,"item":"1d2346de-39fb-4970-980a-5f0c452a652e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_50-ezer-forint-lesz-a-muszaki-vizsga-februartol","timestamp":"2025. január. 16. 09:34","title":"50 ezer forint lesz a műszaki vizsga februártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke azt is egykori barátja szemére vetette, hogy a saját keresztfiát is odadobja a propagandistáknak a hatalma megtartása érdekében.","shortLead":"A Tisza elnöke azt is egykori barátja szemére vetette, hogy a saját keresztfiát is odadobja a propagandistáknak...","id":"20250116_Magyar-Peter-arulonak-nevezte-az-ot-lebolondozo-Gulyas-Gergelyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"a4eb4dc1-54d8-4b46-9803-524f111a2362","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Magyar-Peter-arulonak-nevezte-az-ot-lebolondozo-Gulyas-Gergelyt","timestamp":"2025. január. 16. 11:23","title":"Magyar Péter árulónak nevezte az őt lebolondozó Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]