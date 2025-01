Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elkövető a nőt sorsára hagyta.","shortLead":"Az elkövető a nőt sorsára hagyta.","id":"20250122_nyugdij-halalos-gazolas-cegledbercel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"4d664061-5cda-4e32-8beb-7ffd4091b919","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_nyugdij-halalos-gazolas-cegledbercel","timestamp":"2025. január. 22. 12:26","title":"A munkahelyére tartott egy nappal a nyugdíjazása előtt egy nő Ceglédbercelen, amikor halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz termékekre, amennyiben Putyin nem hajlandó megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.","shortLead":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz...","id":"20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"1352d468-73c7-48e3-89a2-7e6861320fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 19:14","title":"Trump üzent Putyinnak: „Csinálhatjuk ezt a könnyebb vagy a nehezebb módon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da970765-8e17-4138-aac7-5b55fcdb02c0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erre a magyar tízes listára 200 millió forintos ár alatt nem is lehet bekerülni. ","shortLead":"Erre a magyar tízes listára 200 millió forintos ár alatt nem is lehet bekerülni. ","id":"20250122_900-millios-Bugatti-legdragabb-hasznalt-auto-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da970765-8e17-4138-aac7-5b55fcdb02c0.jpg","index":0,"item":"a998d9d1-f0e9-409f-8148-01fbf35224ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_900-millios-Bugatti-legdragabb-hasznalt-auto-2024","timestamp":"2025. január. 22. 13:41","title":"900 milliós Bugatti volt 2024 legdrágább használt autója itthon, de a toplista fele a Ferrariké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az új amerikai vezetés az ukrajnai katonai segélyek kérdését vizsgálja, a Repubblica szerint Putyinnak konkrét tervet mutatnak be területcserével.","shortLead":"Az új amerikai vezetés az ukrajnai katonai segélyek kérdését vizsgálja, a Repubblica szerint Putyinnak konkrét tervet...","id":"20250122_trump-szankcio-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab.jpg","index":0,"item":"2d7d7422-ef73-4ab7-94b8-9bc7fdc9fd02","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_trump-szankcio-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. január. 22. 11:19","title":"Trump szankciókkal és az ukránoknak feltétel nélkül adott fegyverekkel kényszerítené tárgyalóasztalhoz Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung. Bemutatkoztak az S-széria legújabb modelljei, melyekről a gyártó azt hirdeti: minden eddiginél hatékonyabban segítenek majd a mindennapi dolgok intézésében.","shortLead":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung...","id":"20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382.jpg","index":0,"item":"bd55ee52-267c-4e2f-9119-b6fc41bc8d89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Magyar árakkal itt vannak a Samsung eddigi legjobb telefonjai: megjött a Galaxy S25-széria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","shortLead":"Svédországgal hazai pályán, Azerbajdzsánnal idegenben játszik Marco Rossi csapata.","id":"20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d279fd0d-17ef-476f-9a64-fe5028c2a206.jpg","index":0,"item":"973c7e74-6496-45e2-81bd-d21f9522ec74","keywords":null,"link":"/sport/20250122_labdarugas-magyar-valogatott-marco-rossi-felkeszulesi-merkozes-svedorszag-azerbajdzsan","timestamp":"2025. január. 22. 15:10","title":"Kiderült, mely csapatokkal hangolódik a vb-selejtezőkre a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886154f2-237a-420d-b91f-a4427a536843","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Canon új, full frame szenzora 24K-s felbontásban képes rögzíteni a tartalmakat, ami a 8K-nál 12-szer nagyobb felbontást jelent.","shortLead":"A Canon új, full frame szenzora 24K-s felbontásban képes rögzíteni a tartalmakat, ami a 8K-nál 12-szer nagyobb...","id":"20250123_canon-full-frame-szenzor-keperkezelo-410-megapixel-24k-felbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886154f2-237a-420d-b91f-a4427a536843.jpg","index":0,"item":"62df0ec2-e00d-4622-9fa8-4fb35068fa72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_canon-full-frame-szenzor-keperkezelo-410-megapixel-24k-felbontas","timestamp":"2025. január. 23. 09:03","title":"410 megapixeles képérzékelőt villantott a Canon, de nem használhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az egyetlen és rémisztő magyarázat arra, miért látja Orbán az aranykor eljövetelét Trumpban, hogy a világunkat összetartó értékek lerombolásától reméli saját felszabadulását minden béklyó alól. Vélemény.","shortLead":"Az egyetlen és rémisztő magyarázat arra, miért látja Orbán az aranykor eljövetelét Trumpban, hogy a világunkat...","id":"20250123_hvg-Gergely-Marton-A-mi-szuverenitasunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"ec83dbaf-9e78-42c4-a477-2a3245f47a91","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-Gergely-Marton-A-mi-szuverenitasunk","timestamp":"2025. január. 23. 08:30","title":"Gergely Márton: A mi szuverenitásunk – Trumptól, Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]