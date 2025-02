Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9655f4ef-dab5-475c-b9f3-4ffb255841c5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bár a meccs sima volt, emlékezetes pillanatokból ezúttal sem volt hiány.","shortLead":"Bár a meccs sima volt, emlékezetes pillanatokból ezúttal sem volt hiány.","id":"20250210_amerikai-foci-nfl-super-bowl-kepgaleria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9655f4ef-dab5-475c-b9f3-4ffb255841c5.jpg","index":0,"item":"3fd45687-a8b8-45bf-ac7d-914d5e41fa64","keywords":null,"link":"/elet/20250210_amerikai-foci-nfl-super-bowl-kepgaleria","timestamp":"2025. február. 10. 10:47","title":"Hét touchdown a pályán, Donald Trump a lelátón – ilyen volt a Super Bowl a fotósok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f1f569-f53e-4693-ae70-75948ff05649","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Boldog István volt fideszes képviselő a Facebookon jelentette be, hogy sikerült a 60 kilométeres túrát teljesítenie.","shortLead":"Boldog István volt fideszes képviselő a Facebookon jelentette be, hogy sikerült a 60 kilométeres túrát teljesítenie.","id":"20250209_boldog-istvan-kitores-napi-tura-neonaci-rendezveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4f1f569-f53e-4693-ae70-75948ff05649.jpg","index":0,"item":"15330c6c-694e-4680-bc74-40717d1970a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_boldog-istvan-kitores-napi-tura-neonaci-rendezveny","timestamp":"2025. február. 09. 18:15","title":"Boldog István is teljesítette a szélsőjobbos túrát a Kitörés napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy befektetői csoport, melyet Elon Musk vezet, hétfőn 97,4 milliárd dolláros vételi ajánlatot tett a ChatGPT mesterséges intelligenciájával világszerte ismertté vált OpenAI-nak.","shortLead":"Egy befektetői csoport, melyet Elon Musk vezet, hétfőn 97,4 milliárd dolláros vételi ajánlatot tett a ChatGPT...","id":"20250210_elon-musk-openai-felvasarlas-ajanlat-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"852c589f-f49c-420c-970c-46fe678a8693","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_elon-musk-openai-felvasarlas-ajanlat-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 10. 22:58","title":"Elon Musk kitalálta: 38 200 milliárd forintért társaival felvásárolja az OpenAI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cee434-1878-449b-85a3-5350bde27f90","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos megállapításokat tett egy, a klasszikus zene és a magzati szívfrekvencia kapcsolatát vizsgáló kutatás: mexikói tudósok arra jutottak, hogy a magzatnak játszott nyugtató zene jótékony hatással lehet a fejlődő szervezetre.","shortLead":"Fontos megállapításokat tett egy, a klasszikus zene és a magzati szívfrekvencia kapcsolatát vizsgáló kutatás: mexikói...","id":"20250210_magzat-fejlodese-klasszikus-zene-terhesseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8cee434-1878-449b-85a3-5350bde27f90.jpg","index":0,"item":"2b1911d0-e484-4888-9c40-65910521a69c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_magzat-fejlodese-klasszikus-zene-terhesseg-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 10. 14:03","title":"Hogyan hat egy magzatra, ha az anya klasszikus zenét hallgat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","shortLead":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","id":"20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429.jpg","index":0,"item":"cbf099ce-7ede-4ab0-a9c6-3a35b299fc9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","timestamp":"2025. február. 10. 17:36","title":"Trump közölte, az ő terve szerint a palesztinok nem térhetnek vissza Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5492435-cd0f-496a-b883-a2927a4bb00e","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Nem ez az első alkalom, hogy kolozsvári születésű tervező egyik kreációját egy külföldi híresség viselte a vörösszőnyegen. A különleges fejdíszre azóta újabb megrendelést érkezett, a belőle született mémeken pedig sokat nevetett. ","shortLead":"Nem ez az első alkalom, hogy kolozsvári születésű tervező egyik kreációját egy külföldi híresség viselte...","id":"20250210_abodi-dora-jaden-smith-grammy-fejdisz-magyar-tervezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5492435-cd0f-496a-b883-a2927a4bb00e.jpg","index":0,"item":"5f7446e5-a3e7-4aad-b0a4-bded9b3a2f51","keywords":null,"link":"/elet/20250210_abodi-dora-jaden-smith-grammy-fejdisz-magyar-tervezo","timestamp":"2025. február. 10. 17:30","title":"Így került rá Jaden Smith fejére a fekete vámpírkastély – interjú a tervezővel, Abodi Dórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87de08c6-0330-407a-b820-fb31c34a0fe5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az esetről videofelvétel készült, a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást.","shortLead":"Az esetről videofelvétel készült, a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást.","id":"20250210_szolnok-buszsofor-reszeg-ferfi-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87de08c6-0330-407a-b820-fb31c34a0fe5.jpg","index":0,"item":"898f913e-c9eb-4d92-aba2-ce349e3e805e","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_szolnok-buszsofor-reszeg-ferfi-bantalmazas","timestamp":"2025. február. 10. 20:30","title":"Rugdosta, fojtogatta a buszsofőr a gyalázkodó részeg férfit Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi kormányhivatal azt reméli, hogy a bíróság „kikényszeríti az egyértelmű állásfoglalást” Kiss László fizetése ügyében, ha már a III. kerületi képviselő-testület képtelen volt magától dönteni.","shortLead":"A fővárosi kormányhivatal azt reméli, hogy a bíróság „kikényszeríti az egyértelmű állásfoglalást” Kiss László fizetése...","id":"20250210_-kormanyhivatal-birosaghoz-fordult-miutan-az-obudai-kepviselo-testulet-nem-hozott-egyertelmu-dontest-a-polgarmester-fizetesevel-kapcsolatban-kiss-laszlo-obuda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6.jpg","index":0,"item":"3c4a9bf7-c9a4-4c5e-9696-7626ebf480d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_-kormanyhivatal-birosaghoz-fordult-miutan-az-obudai-kepviselo-testulet-nem-hozott-egyertelmu-dontest-a-polgarmester-fizetesevel-kapcsolatban-kiss-laszlo-obuda","timestamp":"2025. február. 10. 17:24","title":"A bíróságtól várja Sára Botond, hogy fossza meg fizetésétől a börtönben ülő óbudai polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]