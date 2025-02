Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"42961816-fcbe-44f6-aba1-1a25013b4467","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Már most látszik, hogy Donald Trump érdekérvényesítése nehéz helyzetbe hozza a magyar gazdaságot. De akkor milyen károkat tudna okozni, ha a legnagyobb befektetői és kereskedelmi partnerünk, Németország érvényesítené velünk szemben erőfölényét? Vélemény.","shortLead":"Már most látszik, hogy Donald Trump érdekérvényesítése nehéz helyzetbe hozza a magyar gazdaságot. De akkor milyen...","id":"20250212_Orban-afd-weidel-nemetorszag-populizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42961816-fcbe-44f6-aba1-1a25013b4467.jpg","index":0,"item":"997419d3-43ee-4b68-983a-93b47ee5cc90","keywords":null,"link":"/360/20250212_Orban-afd-weidel-nemetorszag-populizmus","timestamp":"2025. február. 12. 19:04","title":"Orbán meghülyült, Magyarország és az egész kontinens jövőjét sodorná veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"360","description":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i filmfesztiválra, majd a zsűri különdíját elnyerte, és most a legjobb nem angol nyelvű film kategóriájában az Oscar-díjért versenyez A szent füge magja. A rendező, Mohammad Raszulof megszökött hazájából még azelőtt, hogy filmje miatt börtönbe került volna.","shortLead":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i...","id":"20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0.jpg","index":0,"item":"1a529719-497e-4101-886d-23cef11777a1","keywords":null,"link":"/360/20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","timestamp":"2025. február. 11. 18:06","title":"Lángoló hidzsábok, cenzúrázott művészek – az Oscar-jelölt A szent füge magjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0275ee5f-315e-49a4-9814-232b6feecf87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután Netanjahu a harcok felújításával, míg Trump a pokol szabadon engedésével fenyegetőzött, a Hamász engedett.","shortLead":"Miután Netanjahu a harcok felújításával, míg Trump a pokol szabadon engedésével fenyegetőzött, a Hamász engedett.","id":"20250213_hamasz-tusz-segely-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0275ee5f-315e-49a4-9814-232b6feecf87.jpg","index":0,"item":"7ee5195f-52c8-410f-b14a-19a44f0c92f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_hamasz-tusz-segely-izrael","timestamp":"2025. február. 13. 10:14","title":"A Hamász szabadon enged három túszt segélyekért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje ünnepi nap lehet szerinte: várhatóan ekkortól kerül ki az államháztartás alól az egyetem, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók onnantól többé nem közalkalmazottak.","shortLead":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje...","id":"20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db.jpg","index":0,"item":"893b7ff4-ff87-4fa9-9df9-abb89792a229","keywords":null,"link":"/elet/20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:09","title":"Mol-egyetem lehet a Műegyetem: pár hét múlva kikerül a BME az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot – a globális hatalmi erőviszonyok alakulását elemzik a világlapok. „Egykori focistaként Orbán oda helyezkedik, ahová a labda jönni fog” – nagy figyelem irányult a magyar kormányfő és az AfD elnökének találkozójára. Szégyellheti magát az EU, hogy magukra hagyta a szerbiai kormányellenes tüntetőket – írja Slavoj Zizek szlovén filozófus. Témák és vélemények a külföldi lapokból.","shortLead":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot –...","id":"20250213_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"81a41007-fe70-4609-bf4b-42e328dc21ba","keywords":null,"link":"/360/20250213_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 13. 10:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump és Putyin két tűz közé szorítja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Akkora mínuszok érkeznek az ipari statisztikában, hogy ahhoz képest egy időjárás-jelentés semmi.","shortLead":"Akkora mínuszok érkeznek az ipari statisztikában, hogy ahhoz képest egy időjárás-jelentés semmi.","id":"20250213_KSH-akkugyartas-jarmuipar-ipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"942f3bd4-116c-486e-a292-4456ab91ae6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_KSH-akkugyartas-jarmuipar-ipar","timestamp":"2025. február. 13. 08:33","title":"KSH: 51 százalékkal zuhant vissza a magyar akkugyártás, 21 százalékkal a járműipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301f5724-4400-4329-b0b2-730ece35d12e","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rókák párzási időszakban, amikor megjelölik a területüket, akkor üvöltenek, a konkurenciával veszekedni is szoktak.","shortLead":"A rókák párzási időszakban, amikor megjelölik a területüket, akkor üvöltenek, a konkurenciával veszekedni is szoktak.","id":"20250213_parzo-roka-orditas-baranya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/301f5724-4400-4329-b0b2-730ece35d12e.jpg","index":0,"item":"dea65a07-d88c-43c6-9605-616ab58396ee","keywords":null,"link":"/zhvg/20250213_parzo-roka-orditas-baranya","timestamp":"2025. február. 13. 12:48","title":"Párzó rókák ordítása hozza a frászt a baranyaiakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a31393-85d9-4a2d-a2d7-89df4b9c5009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sűrű héten van túl a MOME, és a folyamat még nem ért véget, ugyanis hamarosan újra át kell esniük a rektorválasztáson.","shortLead":"Sűrű héten van túl a MOME, és a folyamat még nem ért véget, ugyanis hamarosan újra át kell esniük a rektorválasztáson.","id":"20250211_MOME-rektor-tiltakozas-Koos-Pal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9a31393-85d9-4a2d-a2d7-89df4b9c5009.jpg","index":0,"item":"5edc152e-0644-4d8e-b218-e5e94bed4b18","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_MOME-rektor-tiltakozas-Koos-Pal","timestamp":"2025. február. 11. 18:37","title":"Ideiglenesen visszakerül Kopek Gábor a MOME élére, miután elbukta a bizalmatlansági szavazást az egyetem rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]