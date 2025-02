Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói körében egyszerre mért pozitív kilátásokat, egyes iparágakban pedig visszaesést a bevételben. Rázós időszak várhat a hazai cégekre, de ez a határon túl is igaz.","shortLead":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói...","id":"20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21.jpg","index":0,"item":"2a9ec6fa-647e-44c1-87d8-cafbfc40608e","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","timestamp":"2025. február. 19. 16:17","title":"Van okunk az örömre? A PwC kifaggatta a cégvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","id":"20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336.jpg","index":0,"item":"e89dc2ee-7455-40a5-a8b3-8087faa2fd99","keywords":null,"link":"/sport/20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 00:04","title":"A PSG agyonverte a Brestet, Mbappé mesterhármast lőtt, újabb olasz csapat búcsúzott a BL-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón is, méghozzá napnyugta után. ","shortLead":"Látványos égi jelenségek nemcsak a Földön vannak; a NASA Curiosity marsjárója épp most csípett el egyet a vörös bolygón...","id":"20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8bd39e-014b-49d4-9fa1-1cbdf29d7c88.jpg","index":0,"item":"be2c3dc5-1abc-4127-a896-8c27c8ef24eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-curiosity-mars-ejszakai-vilagito-felho-kep-jeg","timestamp":"2025. február. 19. 16:03","title":"Káprázatos marsi felhőt kapott lencsevégre a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz újságíró-szövetség az ügyészségnél tett panaszt, miután a kormány nem volt hajlandó válaszolni az ezzel kapcsolatos kérdésekre.","shortLead":"Az olasz újságíró-szövetség az ügyészségnél tett panaszt, miután a kormány nem volt hajlandó válaszolni az ezzel...","id":"20250219_olaszorszag-kormany-meloni-megfigyeles-kemprogram-izrael-ujsagiro-aktivista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"cc73d73b-c9ec-47d5-8c6e-651f28b99a15","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_olaszorszag-kormany-meloni-megfigyeles-kemprogram-izrael-ujsagiro-aktivista","timestamp":"2025. február. 19. 19:05","title":"Az olasz kormányt is azzal vádolják, hogy izraeli kémprogrammal figyelte meg a kritikusait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH Bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig stabilizálódó forintot hozhat. Ahhoz azonban kisebb csoda kellene, hogy 400 alá menjen az euró ára.","shortLead":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH Bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig...","id":"20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347.jpg","index":0,"item":"be6d3e58-8a67-4a3f-a1b2-c2e509a031cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","timestamp":"2025. február. 19. 13:35","title":"MBH: Messze a repülőrajttól a magyar gazdaság, de egy békekötés sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingyenes marad a kötelező szálláshely-minősítés. A tervezett díjakkal a kis szálláshelyek jártak volna a legrosszabbul, de a nagyobb szállodáknak is pluszköltség lett volna. A bevétel az Orbán Ráhel közeli emberek által alapított minősítőszervezethez folyt volna be.","shortLead":"Ingyenes marad a kötelező szálláshely-minősítés. A tervezett díjakkal a kis szálláshelyek jártak volna a legrosszabbul...","id":"20250220_ngm-kotelezo-szallashely-minosites-dijmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3049e290-3671-4eee-9490-0280981c10f6.jpg","index":0,"item":"c25f0e9c-68b0-4054-a52a-c57e0cf27cad","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250220_ngm-kotelezo-szallashely-minosites-dijmentes","timestamp":"2025. február. 20. 13:40","title":"Az NGM meghallotta a javaslatokat, mégsem sarcolja meg a szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e09c50-bce3-42ef-903c-b0d641a82461","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég vezetése idén még erősebb ellenszélre és alacsonyabb nyereségre számít.","shortLead":"A német cég vezetése idén még erősebb ellenszélre és alacsonyabb nyereségre számít.","id":"20250220_Rossz-evet-zart-a-Mercedes-es-iden-sem-szamit-jobbra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e09c50-bce3-42ef-903c-b0d641a82461.jpg","index":0,"item":"7c10cad9-1e91-453b-bfad-b483a660d8c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_Rossz-evet-zart-a-Mercedes-es-iden-sem-szamit-jobbra","timestamp":"2025. február. 20. 13:17","title":"Rossz évet zárt a Mercedes, és idén sem számít jobbra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik pillanatban meghalhatnak” – mondta a HVG-nek Olekszandra Matvijcsuk, 2022 Nobel-békedíjasa, aki így nem érti a magyar „háborús fáradtságot”. A háborús bűnöket dokumentáló ukrajnai Polgári Szabadságjogokért Központ vezetője szerint naiv, aki azt hiszi, hogy Putyin megáll Ukrajnánál, amikor az orosz tévében nyíltan beszélnek arról, melyik országot fogják legközelebb megtámadni.","shortLead":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik...","id":"20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558.jpg","index":0,"item":"56d630dc-d0e5-4ccb-93a7-edf588a072bd","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","timestamp":"2025. február. 20. 09:09","title":"Olekszandra Matvijcsuk Nobel-békedíjas: Vörös rúzzsal ünneplek majd, amikor Putyin először áll a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]