[{"available":true,"c_guid":"78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad véleménynyilvánításhoz való joga mellett áll ki.","shortLead":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad...","id":"20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225.jpg","index":0,"item":"9ec06081-2ce8-40d0-b5af-a92b8fcff641","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"„Régebb óta itt vagyunk, és tovább itt leszünk, mint a kirekesztő politikusok” – reagált a Pride Orbán beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bristoli Egyetem kutatói szerint 250 millió év múlva olyan forróság lesz a Földön, hogy azt nemcsak az ember, de egyetlen emlős sem fogja tudni elviseni.","shortLead":"A Bristoli Egyetem kutatói szerint 250 millió év múlva olyan forróság lesz a Földön, hogy azt nemcsak az ember, de...","id":"20250223_fold-szuperkontinens-pangea-ultima-klima-eghajlat-elet-emberiseg-jovoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6.jpg","index":0,"item":"906ed1fa-56f7-4571-b74e-a6338b617ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_fold-szuperkontinens-pangea-ultima-klima-eghajlat-elet-emberiseg-jovoje","timestamp":"2025. február. 23. 16:03","title":"Egy szimuláció megmutatta a Föld jövőjét: nem sok hely lesz az embernek a bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc916211-b319-4f79-8496-c22b102e3b9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az empátia fontosságát hangsúlyozta a beszédében, amit életműdíja átvételekor mondott, és Donald Trump elnökségére is utalt. ","shortLead":"A színésznő az empátia fontosságát hangsúlyozta a beszédében, amit életműdíja átvételekor mondott, és Donald Trump...","id":"20250224_Jane-Fonda-woke-mozgalom-Donald-Trump-SAG-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc916211-b319-4f79-8496-c22b102e3b9e.jpg","index":0,"item":"b98feba4-8828-4d69-bab4-40683efcb7c3","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Jane-Fonda-woke-mozgalom-Donald-Trump-SAG-beszed","timestamp":"2025. február. 24. 11:50","title":"Jane Fonda szerint „a woke annyit jelent, hogy törődsz mások érzéseivel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra utal, hogy a madarak korábban jelenhettek meg a Földön, mint azt a tudósok eddig gondolták.","shortLead":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra...","id":"20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599.jpg","index":0,"item":"1277f95a-7541-4f3b-88b1-4a45deec96d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","timestamp":"2025. február. 23. 08:03","title":"20 000 000 éves tévedésre derült fény a madarakkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség vállalatokat díjazó ünnepségén szombat este Budapesten.","shortLead":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta...","id":"20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20.jpg","index":0,"item":"4594c52c-afff-47e9-8c14-bd63083debe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","timestamp":"2025. február. 23. 12:10","title":"Nagy Márton a borzasztó adatok ellenére úgy véli: 2025 az áttörés éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdec00b-476a-401e-8e77-41f4a2148f1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a Windows 7 rendszeren is lehet naprakész biztonsággal rendelkező böngészőt használni, ráadásul most kiderült, hogy a korábbi ígéretnél tovább meg is marad a Firefox támogatása.","shortLead":"Akár a Windows 7 rendszeren is lehet naprakész biztonsággal rendelkező böngészőt használni, ráadásul most kiderült...","id":"20250222_microsoft-windows-7-8-firefox-bongeszo-tamogatas-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cdec00b-476a-401e-8e77-41f4a2148f1c.jpg","index":0,"item":"06f97999-a9b2-46a6-8365-851b2f19ba66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_microsoft-windows-7-8-firefox-bongeszo-tamogatas-hosszabbitas","timestamp":"2025. február. 22. 20:03","title":"Régebbi Windowst használ? Érkezett egy jó hír, igaz, csak a katasztrofális mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d0efe9-6755-4a2d-acfe-dc4f2882a435","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz állami hírügynökség közlése szerint az incidens terrortámadás jegyeit viseli magán.","shortLead":"Az orosz állami hírügynökség közlése szerint az incidens terrortámadás jegyeit viseli magán.","id":"20250224_Robbanas-tortent-a-marseillei-orosz-konzulatuson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21d0efe9-6755-4a2d-acfe-dc4f2882a435.jpg","index":0,"item":"8299671b-532c-4793-9516-9f0d605456cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Robbanas-tortent-a-marseillei-orosz-konzulatuson","timestamp":"2025. február. 24. 10:19","title":"Robbanás történt a marseille-i orosz konzulátuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]