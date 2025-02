Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság emberölés előkészületében találta bűnösnek a budapesti férfit.","shortLead":"A bíróság emberölés előkészületében találta bűnösnek a budapesti férfit.","id":"20250224_bunugy-lazar-janos-fenyegeto-kommentelo-birosag-itelet-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a.jpg","index":0,"item":"416ca167-da56-4635-83bd-c1fed71e4113","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_bunugy-lazar-janos-fenyegeto-kommentelo-birosag-itelet-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. február. 24. 18:23","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy kommentelő, aki pénzt ajánlott Lázár János megöléséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2675a5-2c53-45a3-8c7e-80627e4615f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Darázs Lénárd augusztus 1-jén veszi át Borhy László székét.","shortLead":"Darázs Lénárd augusztus 1-jén veszi át Borhy László székét.","id":"20250224_elte-rektor-borhy-laszlo-darazs-lenard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f2675a5-2c53-45a3-8c7e-80627e4615f8.jpg","index":0,"item":"0221f9e2-29ae-41d0-aff3-f805a726c8b3","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_elte-rektor-borhy-laszlo-darazs-lenard","timestamp":"2025. február. 24. 17:25","title":"Megválasztották az ELTE új rektorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78992a92-01e4-4f39-9e89-985056a0cef5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 500 filmes írt alá egy nyílt levelet, amelyben ötven-, akár közel százéves múltra visszanyúló mozi bezárása ellen tiltakoznak. ","shortLead":"Több mint 500 filmes írt alá egy nyílt levelet, amelyben ötven-, akár közel százéves múltra visszanyúló mozi bezárása...","id":"20250225_Meloni-Olaszorszag-mozi-filmek-Scorsese-Spielberg-Coppola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78992a92-01e4-4f39-9e89-985056a0cef5.jpg","index":0,"item":"13e4eebe-a685-4ac0-89a7-55373b00836f","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_Meloni-Olaszorszag-mozi-filmek-Scorsese-Spielberg-Coppola","timestamp":"2025. február. 25. 13:57","title":"Melonitól kéri a római mozik megmentését Scorsese, Spielberg és Coppola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nettó fizetés mediánértéke pedig megközelítette a 390 ezer forintot.","shortLead":"A nettó fizetés mediánértéke pedig megközelítette a 390 ezer forintot.","id":"20250225_KSH-2024-december-atlagfizetes-atlagkereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"6f9d68d8-0f2c-4496-93ba-a9c47d86994c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_KSH-2024-december-atlagfizetes-atlagkereset","timestamp":"2025. február. 25. 08:30","title":"A KSH szerint nettó 500 ezer volt az átlagfizetés decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnök – független sajtó: 2 – 0.","shortLead":"Miniszterelnök – független sajtó: 2 – 0.","id":"20250226_Orban-Viktor-sajtoper-Klubradio-Kuria-SPAR","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"7a0a8249-963b-4f8a-813a-e8d3cc291f77","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Orban-Viktor-sajtoper-Klubradio-Kuria-SPAR","timestamp":"2025. február. 26. 12:38","title":"Újabb sajtóperben fordított Orbán Viktor javára a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal dönthet a kormány – mondta Baán László, aki a múzeum idei kiállítási tervét is ismertette.","shortLead":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal...","id":"20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058.jpg","index":0,"item":"db81f699-41df-474f-90b3-6d7a102d3ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Itt vannak a Szépművészeti Múzeum idei kiállításai, jövő tavasszal megnyílik a Fotográfiai Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Összesen egymilliárd forintot, fejenként maximum 3 milliót kaphatnak a falusi műintézmények. Bármire költhetik.","shortLead":"Összesen egymilliárd forintot, fejenként maximum 3 milliót kaphatnak a falusi műintézmények. Bármire költhetik.","id":"20250226_A-kormany-kocsmaprogramot-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50.jpg","index":0,"item":"aba7801d-e375-481f-8647-53ceda990a1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_A-kormany-kocsmaprogramot-indit","timestamp":"2025. február. 26. 08:25","title":"A kormány kocsmaprogramot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7fe379-be64-485d-ba02-4ce7ee4a5cbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő 88 éves volt.","shortLead":"Az énekesnő 88 éves volt.","id":"20250224_roberta-flack-halalhir-als-enekes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da7fe379-be64-485d-ba02-4ce7ee4a5cbc.jpg","index":0,"item":"5c265d10-3ad3-4c26-8c07-470a9f9c8110","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_roberta-flack-halalhir-als-enekes","timestamp":"2025. február. 24. 17:29","title":"Meghalt Roberta Flack, a Killing Me Softly legsikeresebb verziójának előadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]