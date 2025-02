Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest Arénába.","shortLead":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest...","id":"20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2.jpg","index":0,"item":"31a09c56-280c-4616-81df-8df07e1f2c62","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","timestamp":"2025. február. 24. 15:25","title":"Újra Magyarországon koncertezik a Disturbed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","shortLead":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","id":"20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934.jpg","index":0,"item":"6f687995-54ed-455f-868d-a1bdafddfefe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 24. 10:13","title":"Elmarad a hét elején szokásos árváltozás a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82743645-d5fa-47d9-89ca-87cffa0db3ec","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Manchester City elleni rangadón Szoboszlai Dominik, akinek minőségi játékánál csak energikussága volt szembetűnőbb. Az embert próbáló sorozatterhelés továbbra sem érződik rajta mérkőzések közben, de a lefújást követően földre parancsolta a kimerültség. Onnan azonban gyorsan fel kell állni, Szoboszlainak és a Liverpoolnak ugyanis nagy céljai vannak: a magyar játékos első, a csapat 20. angol bajnoki címének megszerzése. ","shortLead":"Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Manchester City elleni rangadón Szoboszlai Dominik, akinek minőségi játékánál csak...","id":"20250224_szoboszlai-dominik-liverpool-arsenal-angol-bajnoki-cim-eselyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82743645-d5fa-47d9-89ca-87cffa0db3ec.jpg","index":0,"item":"9edf0b03-d2a5-402a-a1c9-7fc40a31188f","keywords":null,"link":"/sport/20250224_szoboszlai-dominik-liverpool-arsenal-angol-bajnoki-cim-eselyek-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 14:55","title":"Mit árul el a földre roskadó Szoboszlai látványa a Liverpoolról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 2026-os számla csak az szja-mentességekkel 660 milliárd forint, de a kétgyermekes anyák adómentessége bővítésével ez fokozatosan az ezermilliárdot is elérheti.","shortLead":"A 2026-os számla csak az szja-mentességekkel 660 milliárd forint, de a kétgyermekes anyák adómentessége bővítésével...","id":"20250225_kormany-terv-szja-orban-viktor-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4.jpg","index":0,"item":"5a659771-c3e2-4fe8-8316-43917f189ab9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_kormany-terv-szja-orban-viktor-koltsegvetes","timestamp":"2025. február. 25. 08:44","title":"Kormányzati háttéranyag került elő az osztogatás költségeiről: így számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","shortLead":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","id":"20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f.jpg","index":0,"item":"7a4049ad-d4f1-47bb-bcf7-cb82838c13d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","timestamp":"2025. február. 25. 14:03","title":"„Elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelent” az orosz vírusirtó, újabb országban jelentették be tiltást a Kasperskyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős, az ügyészség a tényleges életfogytiglanért fellebbezett.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős, az ügyészség a tényleges életfogytiglanért fellebbezett.","id":"20250224_albertirsa-csaladirto-itelet-eletfogytig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"2057daba-520a-4abf-ae95-f7c5a125c2a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_albertirsa-csaladirto-itelet-eletfogytig","timestamp":"2025. február. 24. 16:08","title":"Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték az albertirsai családirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalosan is bejelentette, hogy kifizetik a hivatásos állománynak járó pénzt. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalosan is bejelentette, hogy kifizetik a hivatásos állománynak járó pénzt. ","id":"20250224_Hathavi-fegyverpenzt-oszt-a-kormany-2026-elejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"37d3c481-de5b-493a-bfd5-efebccbf7f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Hathavi-fegyverpenzt-oszt-a-kormany-2026-elejen","timestamp":"2025. február. 24. 14:45","title":"Hathavi fegyverpénzt oszt a kormány 2026 elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Meg kell az európaiakat győzni arról, hogy Ukrajna mellett kiállni csak úgy ér valamit, ha az tényleges támogatással párosul – írja a lap egykori főszerkesztője.","shortLead":"Meg kell az európaiakat győzni arról, hogy Ukrajna mellett kiállni csak úgy ér valamit, ha az tényleges támogatással...","id":"20250224_Times-kommentar-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8.jpg","index":0,"item":"a439edbc-319e-4136-8900-544718ca9d89","keywords":null,"link":"/360/20250224_Times-kommentar-lapszemle","timestamp":"2025. február. 24. 16:51","title":"The Times-kommentár: Európa elfelejtette saját történetét, és alvajáróként sétált bele a válságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]