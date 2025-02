Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem találtak bűncselekmény gyanújára adó okot.","shortLead":"Nem találtak bűncselekmény gyanújára adó okot.","id":"20250225_Elutasitotta-a-rendorseg-a-feljelentest-Lazar-Janos-egykori-reszesederol-a-Divatcsarnokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30.jpg","index":0,"item":"d3d5bb57-ad2a-41d6-9920-8694208f7d30","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Elutasitotta-a-rendorseg-a-feljelentest-Lazar-Janos-egykori-reszesederol-a-Divatcsarnokban","timestamp":"2025. február. 25. 14:09","title":"Elutasította a rendőrség a feljelentést Lázár János egykori részesedéről a Divatcsarnokban, ahol a Mini-Dubaj befektetői nyitottak volna irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9e5b25-9c3d-4e88-8349-4f4298c8679c","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Hogyan derül ki egy kisváros köztiszteletben álló vezetőjéről, hogy nem minden stimmel körülötte. Vagy hát igazából semmi nem stimmel körülötte. ","shortLead":"Hogyan derül ki egy kisváros köztiszteletben álló vezetőjéről, hogy nem minden stimmel körülötte. Vagy hát igazából...","id":"20250225_Szeretettel-Becsbol-Kisvarosi-Koza-Nostra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da9e5b25-9c3d-4e88-8349-4f4298c8679c.jpg","index":0,"item":"ef6aba02-b7fc-46ab-8205-1a89269b5635","keywords":null,"link":"/360/20250225_Szeretettel-Becsbol-Kisvarosi-Koza-Nostra","timestamp":"2025. február. 25. 16:30","title":"Szeretettel Bécsből: Kisvárosi „Koza Nostra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hír hatására a vállalat utóbbi napokban ereszkedő árfolyama is magára talált.","shortLead":"A hír hatására a vállalat utóbbi napokban ereszkedő árfolyama is magára talált.","id":"20250225_A-4iG-uripari-cege-szerzodest-kotott-egy-nemet-antennagyartoval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9.jpg","index":0,"item":"a51b8326-4e03-42ae-9c8a-8176d4cd76e8","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_A-4iG-uripari-cege-szerzodest-kotott-egy-nemet-antennagyartoval","timestamp":"2025. február. 25. 13:56","title":"A 4iG űripari cége szerződést kötött egy német antennagyártóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal folytatott tárgyalás részleteiről. ","shortLead":"Az uniós állam- és kormányfők szerda reggel meghallgatják Emmanuel Macront, aki beszámol nekik a Donald Trumppal...","id":"20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"01f6f8c1-0be4-4bef-bf4f-3ef372503097","keywords":null,"link":"/eurologus/20250225_Macron_orosz-ukran-haboru_eu-csucs","timestamp":"2025. február. 25. 12:14","title":"Macron hamarosan részletezni is fogja az európai vezetőknek, milyen volt a találkozója Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nettó fizetés mediánértéke pedig megközelítette a 390 ezer forintot.","shortLead":"A nettó fizetés mediánértéke pedig megközelítette a 390 ezer forintot.","id":"20250225_KSH-2024-december-atlagfizetes-atlagkereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"6f9d68d8-0f2c-4496-93ba-a9c47d86994c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_KSH-2024-december-atlagfizetes-atlagkereset","timestamp":"2025. február. 25. 08:30","title":"A KSH szerint nettó 500 ezer volt az átlagfizetés decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mészáros Lőrinc csapata a legjobb tizenhat között búcsúzott.","shortLead":"Mészáros Lőrinc csapata a legjobb tizenhat között búcsúzott.","id":"20250226_labdarugas-magyar-kupa-felcsut-puskas-akademia-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3.jpg","index":0,"item":"ef9068e3-f84c-41ca-80e5-5ca29d399aa6","keywords":null,"link":"/sport/20250226_labdarugas-magyar-kupa-felcsut-puskas-akademia-kieses","timestamp":"2025. február. 26. 05:16","title":"Kiesett a Felcsút a Magyar Kupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","shortLead":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","id":"20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348.jpg","index":0,"item":"df0caaf3-0c57-4f6b-a603-d8f63296e76c","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","timestamp":"2025. február. 24. 21:46","title":"Trump elnök Elon Musk meztelen lábfejét nyalogatja egy deepfake-videón, amely Washingtonban is körbejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41644bd6-5f74-423a-aacf-4bf64aa2c5da","c_author":"Domokos László","category":"gazdasag","description":"Ha megvalósul a kormányfő által megígért intézkedés, a személyi jövedelemadó (szja) újabb nagy csökkentési hulláma nyomán tovább gyengülhet az öngondoskodás Magyarországon. Mi lehet a megoldás az újabb problémák ellen?","shortLead":"Ha megvalósul a kormányfő által megígért intézkedés, a személyi jövedelemadó (szja) újabb nagy csökkentési hulláma...","id":"20250225_no-oposz-nyugdij-nyugdijpenztar-egeszsegpenztar-szja-csokkentes-orban-ongondoskodas-oposz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41644bd6-5f74-423a-aacf-4bf64aa2c5da.jpg","index":0,"item":"27c6f81d-358b-449e-aa4d-32f4d5d54ea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_no-oposz-nyugdij-nyugdijpenztar-egeszsegpenztar-szja-csokkentes-orban-ongondoskodas-oposz","timestamp":"2025. február. 25. 09:43","title":"Nagy orbáni szja-csökkentés: mi lesz a nyugdíjjal és az egészséggel? Fontos javaslat érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]