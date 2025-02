Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"998deb93-f950-47cd-ab25-4d0f50c1c4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi anyja tisztában van azzal, hogy fiát akár ki is végezhetik azért, amit tett. A nő kívánsága, hogy egyszer az életben még láthassa gyermekét.","shortLead":"A fiatal férfi anyja tisztában van azzal, hogy fiát akár ki is végezhetik azért, amit tett. A nő kívánsága...","id":"20250227_Bevallom-nem-is-merek-emberek-koze-menni-megszolalt-az-Amerikaban-lebukott-magyar-sorozatgyilkos-edesanyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998deb93-f950-47cd-ab25-4d0f50c1c4f2.jpg","index":0,"item":"38dab8da-24a7-496c-b58d-3dfd1b355c77","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bevallom-nem-is-merek-emberek-koze-menni-megszolalt-az-Amerikaban-lebukott-magyar-sorozatgyilkos-edesanyja","timestamp":"2025. február. 27. 08:46","title":"„Bevallom, nem is merek emberek közé menni” – megszólalt az Amerikában lebukott magyar sorozatgyilkos édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a bíróságnak ki kell mondania, hogy Magyarország az ENSZ-ben egy szavazás során megszegte uniós kötelezettségeit, és megsértette az EU hatásköreit. ","shortLead":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a bíróságnak ki kell mondania, hogy Magyarország az ENSZ-ben egy szavazás során...","id":"20250227_Europai-Birosag_fotanacsnok_unios-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"9db57ce5-21fe-4597-b868-4dc8bbb81dea","keywords":null,"link":"/eurologus/20250227_Europai-Birosag_fotanacsnok_unios-jog","timestamp":"2025. február. 27. 12:01","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a magyar kormány bíróságnak képzelte magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Trump mandátuma az, hogy tegye újra naggyá Amerikát, és hogy Amerika érdekei az elsők. Ezzel máris megbukott. Vélemény.","shortLead":"Trump mandátuma az, hogy tegye újra naggyá Amerikát, és hogy Amerika érdekei az elsők. Ezzel máris megbukott. Vélemény.","id":"20250227_hvg-Tota-W-Arpad-Nincs-uj-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"b135c801-db7c-400f-9f5f-90b291c7a09e","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-Tota-W-Arpad-Nincs-uj-vilagrend","timestamp":"2025. február. 27. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Nincs új világrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Minden várakozást meghaladó növekedést tapasztalt tavaly a hazai ingatlanpiacon az OTP Bank illetékes alága. A cég vezető szakértői szerint kedvező az aktivitás növekedése, azt ők is belátják, hogy az áremelkedéssel a vagyonosabbak járnak jól.","shortLead":"Minden várakozást meghaladó növekedést tapasztalt tavaly a hazai ingatlanpiacon az OTP Bank illetékes alága. A cég...","id":"20250225_otp-ingatlan-lakaspiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"2f9ccb50-c16e-4e84-b183-a818d1f2a5fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250225_otp-ingatlan-lakaspiac","timestamp":"2025. február. 25. 17:20","title":"Ha nem is nő a gazdaság, az ingatlanárak emelkedését ez nem fogja vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d90d5e-6c0d-47eb-a584-d849e891294a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Donald Trump és Elon Musk USAID elleni akciójával vágott vissza Kovács Zoltán a volt amerikai nagykövetnek.","shortLead":"Donald Trump és Elon Musk USAID elleni akciójával vágott vissza Kovács Zoltán a volt amerikai nagykövetnek.","id":"20250226_kovacs-zoltan-david-pressman-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d90d5e-6c0d-47eb-a584-d849e891294a.jpg","index":0,"item":"35263ae2-c671-48f4-8c67-9527837645ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_kovacs-zoltan-david-pressman-korrupcio","timestamp":"2025. február. 26. 10:36","title":"Kovács Zoltán válaszolt David Pressmannek: Szánalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyümölcsök tele vannak vitaminokkal és más, az emberi szervezetnek hasznos tápanyaggal, de vajon ez elég lehet ahhoz, hogy beteljesüljön a népi bölcsesség, és mindössze napi egy alma elfogyasztásával egészségesek maradjunk? ","shortLead":"A gyümölcsök tele vannak vitaminokkal és más, az emberi szervezetnek hasznos tápanyaggal, de vajon ez elég lehet ahhoz...","id":"20250226_minden-nap-egy-alma-az-orvost-tavol-tartja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03.jpg","index":0,"item":"52175276-dcf7-4cef-b334-e7ed339917a2","keywords":null,"link":"/elet/20250226_minden-nap-egy-alma-az-orvost-tavol-tartja","timestamp":"2025. február. 26. 05:01","title":"Mindennap egy alma az orvost tényleg távol tartja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","shortLead":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","id":"20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f.jpg","index":0,"item":"07e5f5ea-b89a-42ae-b567-4853a4a686b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","timestamp":"2025. február. 26. 07:59","title":"Itt a luxustól tocsogó legújabb hatalmas Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb5327a-9524-4373-b46a-938f1f1e8d0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután megbeszélte Lázár János a készpénzhasználatról szóló Mi Hazánk-javaslatot, összeállt egy fotóra Toroczkai Lászlóval egy 1887-es térkép elé.","shortLead":"Miután megbeszélte Lázár János a készpénzhasználatról szóló Mi Hazánk-javaslatot, összeállt egy fotóra Toroczkai...","id":"20250225_nagy-magyarorszag-terkep-toroczkai-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cb5327a-9524-4373-b46a-938f1f1e8d0b.jpg","index":0,"item":"36a659c1-1775-48ec-a661-cbe1db3a44d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_nagy-magyarorszag-terkep-toroczkai-lazar-janos","timestamp":"2025. február. 25. 15:32","title":"Nagy-Magyarország térkép előtt pózolt Toroczkaival Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]