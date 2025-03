Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap viszont nagyon különleges lehet a naplemente. ","shortLead":"Vasárnap viszont nagyon különleges lehet a naplemente. ","id":"20250308_saras-eso-afrikai-homok-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79.jpg","index":0,"item":"88832411-4568-4d89-8812-119c3ef2e974","keywords":null,"link":"/elet/20250308_saras-eso-afrikai-homok-idojaras","timestamp":"2025. március. 08. 21:53","title":"Jön az afrikai homok, jövő héten saras eső is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e502f9-026d-4432-828d-65721c04c54a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az osztrák közlekedési minisztérium nem nyugodott bele, hogy a magyar fél erőből lenyomta őket a vasúti társaságban.","shortLead":"Az osztrák közlekedési minisztérium nem nyugodott bele, hogy a magyar fél erőből lenyomta őket a vasúti társaságban.","id":"20250310_Ausztria-kozlekedesi-miniszterium-Lazar-Janos-GYSEV-MAV-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e502f9-026d-4432-828d-65721c04c54a.jpg","index":0,"item":"505b380e-efcb-4fde-a2f0-8748082096fc","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_Ausztria-kozlekedesi-miniszterium-Lazar-Janos-GYSEV-MAV-per","timestamp":"2025. március. 10. 08:16","title":"Beperelte Lázárékat az osztrák állam a GYSEV miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4f4efe-8a72-4369-a15b-10d82843fc7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, amit könnyebb szerelni, és van, amit nehezebb – több változást is hozott az Apple új belépőszintű mobilja.","shortLead":"Van, amit könnyebb szerelni, és van, amit nehezebb – több változást is hozott az Apple új belépőszintű mobilja.","id":"20250308_apple-iphone-16e-szetszereles-teardown-video-akkumulator-javithatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4f4efe-8a72-4369-a15b-10d82843fc7e.jpg","index":0,"item":"e90147bd-888a-4914-bd5a-cf88aa6b5ab6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_apple-iphone-16e-szetszereles-teardown-video-akkumulator-javithatosag","timestamp":"2025. március. 08. 16:03","title":"Szétkapták az iPhone 16e-t, több meglepetés is van a hátlap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tíz nap helyett csak egyet tudott üzemelni az Athena szonda, amely egy magyar műszert is vitt a Holdra.","shortLead":"Tíz nap helyett csak egyet tudott üzemelni az Athena szonda, amely egy magyar műszert is vitt a Holdra.","id":"20250310_intuitive-machines-athena-holdszonda-oldalara-borult-napelemek-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"8fd12f82-7d33-4c90-b0d6-1295c972f35a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_intuitive-machines-athena-holdszonda-oldalara-borult-napelemek-leallas","timestamp":"2025. március. 10. 09:03","title":"Idő előtt elnémult az Intuitive Machines holdszondája, amely az oldalára dőlve landolt a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b5e353-18dd-457a-ab07-88dc8063e250","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint mindhárom áruházlánc megtéveszthette a vásárlóit, ezért vizsgálódnak. ","shortLead":"A versenyhivatal szerint mindhárom áruházlánc megtéveszthette a vásárlóit, ezért vizsgálódnak. ","id":"20250310_GVH-teljes-kiorlesu-pekaruk-vizsgalat-Spar-Aldi-Tesco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b5e353-18dd-457a-ab07-88dc8063e250.jpg","index":0,"item":"47404c04-b48c-473f-9848-e31d0adce915","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_GVH-teljes-kiorlesu-pekaruk-vizsgalat-Spar-Aldi-Tesco","timestamp":"2025. március. 10. 11:00","title":"A Spar, az Aldi és a Tesco teljes kiőrlésű pékáruit is vizsgálja a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár napja frissítette a Firefox szolgáltatási feltételeit a Mozilla, azonban a széles körű felhasználási jogok biztosítása – érthetően – aggodalmakat váltott ki a felhasználókból. A felháborodás oly nagy volt, hogy a Mozillának változtatnia kellett elképzelésein.","shortLead":"Pár napja frissítette a Firefox szolgáltatási feltételeit a Mozilla, azonban a széles körű felhasználási jogok...","id":"20250308_mozilla-szolgaltatasi-feltetelek-valtoztatas-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576.jpg","index":0,"item":"5cf9e5a2-9b53-4606-818a-3083b849cdbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_mozilla-szolgaltatasi-feltetelek-valtoztatas-magyarazat","timestamp":"2025. március. 08. 14:03","title":"Addig változtatta az ÁSZF-et a Mozilla, hogy most már magyarázkodnia kell, mi is történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970a51ce-2813-4a1a-b771-94387d0ba97f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három egymást követő estén játszik a Fesztiválzenekarral az orosz-német zongoraművész.","shortLead":"Három egymást követő estén játszik a Fesztiválzenekarral az orosz-német zongoraművész.","id":"20250308_hvg-mupa-igor-levit-budapesti-fesztivalzenekar-fischer-ivan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/970a51ce-2813-4a1a-b771-94387d0ba97f.jpg","index":0,"item":"05a8da55-6202-48ac-aada-9e7e82de5c59","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-mupa-igor-levit-budapesti-fesztivalzenekar-fischer-ivan","timestamp":"2025. március. 08. 18:30","title":"„Ez a fickó nem ismer lehetetlent\" – Igor Levit az egyik leggyilkosabb versenyművet is előadja a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","shortLead":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","id":"20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756.jpg","index":0,"item":"d0b1b451-7e66-411d-bd1b-ec2ffd1a482c","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 12:55","title":"Orbán: Budapestnek nem jut újabb beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]