[{"available":true,"c_guid":"6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban munkahelyi környezetben jelentkezik, de előfordulhat például tanulmányi stresszhelyzetekben vagy bármilyen hosszú távú, intenzív érzelmi erőfeszítés esetén. De mi vezet el idáig, hogyan ismerhető fel, és mit tehetünk ellene?","shortLead":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban...","id":"20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307.jpg","index":0,"item":"b23d09c0-7471-4468-a46b-1a6b07830a15","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","timestamp":"2025. március. 09. 11:30","title":"Így ismerje fel a burnout szindrómát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi járművekkel lehet a csatornákon csónakázni.","shortLead":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi...","id":"20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06.jpg","index":0,"item":"7cae189e-4b1f-468c-9961-357f32f76e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","timestamp":"2025. március. 10. 07:38","title":"Kitiltják a szennyező sétahajókat Amszterdam belvárosából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e73683a-20cc-4df7-ae62-c91cd21ee5fe","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A rövid válasz az, hogy igen, de részletesebb válasz is van arra, hogy miként tudott Orbán Viktor kormányfő lánya egyik évről a másikra berobbanni a magyar művészetpártolók világába, és miként tudott aktív vásárlóként megjelenni a műalkotások piacán.","shortLead":"A rövid válasz az, hogy igen, de részletesebb válasz is van arra, hogy miként tudott Orbán Viktor kormányfő lánya egyik...","id":"20250310_Orban-Sara-vagyon-maldiv-sziget-nyaralas-jaszai-gellert-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e73683a-20cc-4df7-ae62-c91cd21ee5fe.jpg","index":0,"item":"dab0e73d-f685-4ae5-ae5c-4b2079f9deca","keywords":null,"link":"/360/20250310_Orban-Sara-vagyon-maldiv-sziget-nyaralas-jaszai-gellert-4ig","timestamp":"2025. március. 10. 06:30","title":"Lehetett-e Orbán Sárának annyi pénze, hogy saját maga fizesse a Maldív-szigeteki repülőútját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426dacfe-cdab-4e93-8b5b-078aa3c342e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Putyin nem sok örömét lelné benne.","shortLead":"Putyin nem sok örömét lelné benne.","id":"20250310_Ujranyitottak-a-finnorszagi-Lenin-muzeumot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/426dacfe-cdab-4e93-8b5b-078aa3c342e1.jpg","index":0,"item":"406c2d08-48d7-40ff-9b26-8735f9627122","keywords":null,"link":"/kultura/20250310_Ujranyitottak-a-finnorszagi-Lenin-muzeumot","timestamp":"2025. március. 10. 09:12","title":"Újranyitották, megreformálták a finnországi Lenin-múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f7e156-7a20-438d-b6c5-a3e35177f76c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"360","description":"A fogyasztók mellett a kormányt is bosszantja a tejtermékek drágulása, de hagyja, hogy Mészáros Lőrinc sorra vásárolja fel a gazdaságokat.","shortLead":"A fogyasztók mellett a kormányt is bosszantja a tejtermékek drágulása, de hagyja, hogy Mészáros Lőrinc sorra vásárolja...","id":"20250310_hvg-torik-a-fejuket-megfejesen-draga-tej-kistermelok-tejfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f7e156-7a20-438d-b6c5-a3e35177f76c.jpg","index":0,"item":"a87085f4-be7c-45dc-857a-12a00cbdd545","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-torik-a-fejuket-megfejesen-draga-tej-kistermelok-tejfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 10. 17:50","title":"Mi magyarázza, hogy a 200 forintos tejért több mint 500-at kérnek el a boltban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő hat évtized jutott a múlt héten, máig tisztázatlan körülmények között, 95 évesen elhunyt Gene Hackmannek.","shortLead":"Nem igazán jól kezdődött az élete, és nem úgy ért véget, ahogy az angyalok talán megálmodták, de a kettő között pergő...","id":"20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70051d7e-69fa-4fe6-907b-91cef39f9348.jpg","index":0,"item":"5f0e9b7a-5879-4b79-9950-425ac4d77fe4","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-Gene-Hackman-nekrolog-5x1","timestamp":"2025. március. 09. 15:45","title":"„Színésznek képeztek ki, nem sztárnak” – Gene Hackmannek ez a szerep nem kellett, de így is a legnagyobbak közé emelkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c474a38-b1e4-42e5-b968-71b06dbf53b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Amerika hamarosan újra megoszthatja Ukrajnával a háborúhoz kapcsolódó hírszerzési információkat.","shortLead":"Donald Trump szerint Amerika hamarosan újra megoszthatja Ukrajnával a háborúhoz kapcsolódó hírszerzési információkat.","id":"20250310_egyesult-allamok-donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-tuzszuneti-targyalasok-szaud-arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c474a38-b1e4-42e5-b968-71b06dbf53b5.jpg","index":0,"item":"f3eb2dc9-0df1-4315-9374-621cdce38717","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_egyesult-allamok-donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-tuzszuneti-targyalasok-szaud-arabia","timestamp":"2025. március. 10. 08:44","title":"Az USA szerint Ukrajna készen áll az előrelépésre a tűzszünet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Központosították az időpontfoglalást, ami miatt az országból bárki bejelentkezhet Terézváros rendelőibe, a helyiek viszont kiszorulhatnak onnan – írta Soproni Tamás. Ugyanakkor az önkormányzat azért költött milliárdokat az elmúlt években az egészségügyre, hogy a kerületiek jobb szolgáltatást kapjanak.","shortLead":"Központosították az időpontfoglalást, ami miatt az országból bárki bejelentkezhet Terézváros rendelőibe, a helyiek...","id":"20250309_onkormanyzati-rendelok-allamositas-trukk-terezvaros-vi-kerulet-soproni-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5.jpg","index":0,"item":"35f9ab43-efe5-41dd-9818-3eeadba0a814","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_onkormanyzati-rendelok-allamositas-trukk-terezvaros-vi-kerulet-soproni-tamas","timestamp":"2025. március. 09. 16:01","title":"„A kerületi betegek előnyben részesítése megszűnik” – trükkösen államosítják az önkormányzati rendelőket a terézvárosi polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]