[{"available":true,"c_guid":"515438e4-7354-425f-b6a4-c16114270154","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"„Soha ne hozzanak impulzív döntést, maradjanak higgadtak, gondolkodjanak hosszú távon, számoljanak és készítsenek tervet” – figyelmezteti a szociálpszichológus azokat, akiknek akár több millió forint értékű megtakarításuk elhelyezéséről kell ezekben a hetekben okosan dönteniük.","shortLead":"„Soha ne hozzanak impulzív döntést, maradjanak higgadtak, gondolkodjanak hosszú távon, számoljanak és készítsenek...","id":"20250408_hvg-befektetesi-dontesek-megtakaritasok-mentalis-csapda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/515438e4-7354-425f-b6a4-c16114270154.jpg","index":0,"item":"6d9bd782-1cd0-4f5c-9199-0c801f26d034","keywords":null,"link":"/360/20250408_hvg-befektetesi-dontesek-megtakaritasok-mentalis-csapda","timestamp":"2025. április. 08. 19:30","title":"Ne a csordát kövessék – így kerülhetik el a befektetők a mentális csapdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9473c2-7f9c-47dd-a026-4179f24050bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Városligetben rendezett csütörtöki ingyenes koncert fél hétkor kezdődik.","shortLead":"A Városligetben rendezett csütörtöki ingyenes koncert fél hétkor kezdődik.","id":"20250409_A-mali-blues-Budapest-Ritmo-Fatoumata-Diawara-fulu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9473c2-7f9c-47dd-a026-4179f24050bf.jpg","index":0,"item":"ee0849a2-48df-4bdd-920b-cc6583b4e069","keywords":null,"link":"/kultura/20250409_A-mali-blues-Budapest-Ritmo-Fatoumata-Diawara-fulu","timestamp":"2025. április. 09. 10:24","title":"A mali blues világsztárjával és maszkos francia technóval indul a Budapest Ritmo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebff0702-f374-4a46-94e0-25426b9c5428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák–magyar határon több átkelőhelyen is felfüggesztették a személy- és járműforgalmat a száj- és körömfájás miatt. ","shortLead":"Az osztrák–magyar határon több átkelőhelyen is felfüggesztették a személy- és járműforgalmat a száj- és körömfájás...","id":"20250407_hegyeshalom-hatar-torlodas-utinform-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebff0702-f374-4a46-94e0-25426b9c5428.jpg","index":0,"item":"dd84d4e3-6460-4494-b0dc-352672629a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_hegyeshalom-hatar-torlodas-utinform-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 07. 15:24","title":"Több mint tíz kilométeres kamionsor torlódott fel a határon Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínai külügyi szóvivő megdöbbentőnek nevezte az amerikai alelnök szavait.","shortLead":"A kínai külügyi szóvivő megdöbbentőnek nevezte az amerikai alelnök szavait.","id":"20250408_jd-vance-amerikai-alelnok-kinai-nep-parasztozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9.jpg","index":0,"item":"815cf6b2-1cf1-4558-a4d9-697076e48775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_jd-vance-amerikai-alelnok-kinai-nep-parasztozas","timestamp":"2025. április. 08. 17:31","title":"J. D. Vance leparasztozta a kínaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c823eb6-aa43-4a08-bd32-dcf2572f7cf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főigazgató jogi lépéseket tervez a feltehetően mesterséges intelligenciával készített kép miatt. ","shortLead":"A főigazgató jogi lépéseket tervez a feltehetően mesterséges intelligenciával készített kép miatt. ","id":"20250409_okovacs-szilveszter-operahaz-szakszervezet-testszegyenites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c823eb6-aa43-4a08-bd32-dcf2572f7cf9.jpg","index":0,"item":"f57b56d2-1067-410e-a0c7-2a7f3cc015c4","keywords":null,"link":"/elet/20250409_okovacs-szilveszter-operahaz-szakszervezet-testszegyenites","timestamp":"2025. április. 09. 09:04","title":"Ókovács Szilveszter szerint testszégyenítés, amit az operaházi szakszervezet tett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f183c8-791f-4bc2-94e6-9e23701a346b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahány ember, annyi látásmód, mégis, vannak olyan általános szempontok, amelyeket követve a színeken keresztül vidámságot hozhatunk a családi fészekbe. És akadnak olyan színek is, amelyeket érdemes elkerülni, ha éppen az otthonunk kifestésére készülünk. ","shortLead":"Ahány ember, annyi látásmód, mégis, vannak olyan általános szempontok, amelyeket követve a színeken keresztül...","id":"20250409_lakas-festese-szinek-falak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34f183c8-791f-4bc2-94e6-9e23701a346b.jpg","index":0,"item":"65018299-5e29-482d-aafb-ced524843233","keywords":null,"link":"/elet/20250409_lakas-festese-szinek-falak","timestamp":"2025. április. 09. 06:02","title":"A boldogtalanság hét színe, amivel a szakértők sosem festenék ki a lakásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A budapesti demonstrációval egyidőben lesz egy megmozdulás.","shortLead":"A budapesti demonstrációval egyidőben lesz egy megmozdulás.","id":"20250407_miskolc-tuntetes-ahang-gyulekezesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22196ce1-4b47-4534-92a7-746cad896535.jpg","index":0,"item":"2c0b9996-6a7e-4422-b865-240428a8d802","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_miskolc-tuntetes-ahang-gyulekezesi-jog","timestamp":"2025. április. 07. 12:37","title":"Miskolcon is tüntetni fognak a gyülekezési törvény szigorítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írják, hogy a hivatal zárolta a számláit, de a NAV sosem kommunikál sms-ben.","shortLead":"Azt írják, hogy a hivatal zárolta a számláit, de a NAV sosem kommunikál sms-ben.","id":"20250408_Ha-a-NAV-neveben-kapott-sms-t-ne-nyissa-meg-csalok-probalkoznak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1.jpg","index":0,"item":"a61dde11-b49d-483d-b0f7-cda0097f9dab","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Ha-a-NAV-neveben-kapott-sms-t-ne-nyissa-meg-csalok-probalkoznak","timestamp":"2025. április. 08. 08:51","title":"Ha a NAV nevében kapott sms-t, ne nyissa meg, csalók próbálkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]