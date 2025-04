Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Nagy Péter, aki a szervezetet 2008 óta irányító Dobos Imrét váltotta az elnöki poszton, úgy érzi, hogy az előző vezetés akadályozza az érdemi munka megkezdését. Nagy Péter, aki a szervezetet 2008 óta irányító Dobos Imrét váltotta az elnöki poszton, úgy érzi, hogy az előző vezetés akadályozza az érdemi munka megkezdését. A háromszoros olimpikon azt mondja, a következő négy évben új alapokra akarják helyezni a sportág működését, hogy 2036-ban már biztosan legyenek magyar súlyemelők az olimpián. „Sportszakmai, működési és gazdasági hiányosságok tömkelegével szembesültünk" – átvilágítással kezdi a munkát Nagy Péter, a súlyemelő-szövetség új elnöke Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában reagált az újabb kínai viszontvámok hírére: szerinte pánikra semmi ok, vásárolni annál inkább. Úgy tűnik, a Royal Mail meghallotta az idők szavát. Alacsonyan teljesítő, de drága munkaerőről és az iparági átlagnál kétszer több selejtről beszélnek az üzem korábbi dolgozói. Borzasztóan teljesít a Louis Vuitton texasi gyára, ami intő jel az amerikai gyárat tervező cégek számára Az MNB egy Matolcsy Ádámhoz köthető magántőkealapból működő irodacégnek adott 22,4 milliárd forintos hitelt 