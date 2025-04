Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül kivezeti az egyik mobilos bankolási lehetőség az OTP-nél, és lehetnek ügyfelek, akiknél csak a készülékcsere jelent majd megoldást.","shortLead":"Néhány héten belül kivezeti az egyik mobilos bankolási lehetőség az OTP-nél, és lehetnek ügyfelek, akiknél csak...","id":"20250414_otp-bank-mobilos-belepes-megszunes-applikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9.jpg","index":0,"item":"1121572d-5342-4f22-a530-ccd421d769df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_otp-bank-mobilos-belepes-megszunes-applikacio","timestamp":"2025. április. 14. 09:03","title":"Az OTP-nél bankol? Fontos határidő közeleg – lehet, hogy hamarosan nem tud majd a mobilján belépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen komoly krízis lehet – állapította meg Clemens Fuest tekintélyes német közgazdász.","shortLead":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen...","id":"20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736.jpg","index":0,"item":"c2aa8156-6ff1-42cd-ad6e-24bacf06cdb4","keywords":null,"link":"/360/20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","timestamp":"2025. április. 13. 11:58","title":"IFO-főnök: Sajnos nem lehet kizárni a világgazdasági válság lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccbf98f-c59f-4787-bb24-7f7812343502","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem számít rá, hogy el is ítélik.","shortLead":"Nem számít rá, hogy el is ítélik.","id":"20250415_Hadhazy-szerint-a-mentelmi-joga-felfuggesztese-szimpla-kicseszes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ccbf98f-c59f-4787-bb24-7f7812343502.jpg","index":0,"item":"030dea3f-1898-4188-bac7-97c614ed6101","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Hadhazy-szerint-a-mentelmi-joga-felfuggesztese-szimpla-kicseszes","timestamp":"2025. április. 15. 07:50","title":"Hadházy szerint a mentelmi jogának felfüggesztése „szimpla kicseszés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína az olyan ritkaföldfémeknek, mint az ittrium, a diszprózium és a terbium, globálisan a 90 százalékát termeli ki, és az iparági szakértők attól tartanak, hogy ha ez a krízis két hónapnál tovább tart, az kimerítheti világszerte a készleteket.","shortLead":"Kína az olyan ritkaföldfémeknek, mint az ittrium, a diszprózium és a terbium, globálisan a 90 százalékát termeli ki, és...","id":"20250414_kina-felvezetok-ritkafoldfemek-export-stop-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a6268ee-ac74-4747-ba1f-8bff345a5e3e.jpg","index":0,"item":"07151883-90df-4366-a7c3-cb5dba311d30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_kina-felvezetok-ritkafoldfemek-export-stop-trump","timestamp":"2025. április. 14. 18:06","title":"Kína leállítja a ritkaföldfémek exportját, míg Trump ráemelne a vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551a4996-93af-4c64-abb0-f2a702683b5d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Önmagában az, hogy az ember van, hogy élek, azt annyira jónak találom, hogy ahhoz képest a hazámnak az idiótaságai, azok bagatell dolgok” – mondta 60 évesen Esterházy Péter, holott az idiótaságokat soha nem bagatellizálta. A 2016-ban elhunyt író interjúiból a Magvető Kiadó válogatott.","shortLead":"„Önmagában az, hogy az ember van, hogy élek, azt annyira jónak találom, hogy ahhoz képest a hazámnak az idiótaságai...","id":"20250413_hvg-esterhazy-peter-interjuk-magveto-vanni-van-valogatott-beszelgetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/551a4996-93af-4c64-abb0-f2a702683b5d.jpg","index":0,"item":"df9967bc-2b48-43c8-a730-0c413465e94f","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-esterhazy-peter-interjuk-magveto-vanni-van-valogatott-beszelgetesek","timestamp":"2025. április. 13. 19:30","title":"„Nincs ugyan két ország, de igény van rá, mert ezekkel a klisékkel egyszerűbb élni” – Esterházy Péter válogatott interjúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az agrárközgazdász szerint a kormány késve lépett fel a vírus kezelésénél.","shortLead":"Az agrárközgazdász szerint a kormány késve lépett fel a vírus kezelésénél.","id":"20250414_Rasko-Gyorgy-tobb-mint-22-milliard-forint-kar-szaj-es-koromfajas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"62aa9a84-7e33-4d14-907b-aca1aec6bcd1","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Rasko-Gyorgy-tobb-mint-22-milliard-forint-kar-szaj-es-koromfajas-jarvany","timestamp":"2025. április. 14. 08:04","title":"Raskó: Több mint 22 milliárd forint kárt okozhatott már a száj- és körömfájásjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a273b96-76cb-4a04-a956-342612fc26a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tagadja a BDPST Group, hogy lenne Tiborcznak egy olyan Ferrarija, amilyennel Marbellán lefotózták.","shortLead":"Tagadja a BDPST Group, hogy lenne Tiborcznak egy olyan Ferrarija, amilyennel Marbellán lefotózták.","id":"20250414_bdpst-tiborcz-istvan-ferrari-berles-marbella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a273b96-76cb-4a04-a956-342612fc26a7.jpg","index":0,"item":"30a2b286-72aa-4c7b-b8d0-444cc23b29a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_bdpst-tiborcz-istvan-ferrari-berles-marbella","timestamp":"2025. április. 14. 12:18","title":"BDPST: Tiborcz István csak bérelte a 250 milliós Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Túlzó lett a 11 milliárdos bírság.","shortLead":"Túlzó lett a 11 milliárdos bírság.","id":"20250414_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-kartellezes-GVH-birsag-ujraszamolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2.jpg","index":0,"item":"bdb94899-4561-489b-b91f-7508430fe0ee","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-kartellezes-GVH-birsag-ujraszamolas","timestamp":"2025. április. 14. 09:58","title":"Újraszámolja a Bige-cégekre kiszabott kartellbírságot a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]