[{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Helyzetkép három évvel az uniós források befagyasztása után és egy évvel a következő parlamenti választás előtt.","shortLead":"Helyzetkép három évvel az uniós források befagyasztása után és egy évvel a következő parlamenti választás előtt.","id":"20250424_Le-Figaro-magyar-gazdasag-helyzetkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"6b1bfc33-f99c-4ac8-b73d-13edc8265fb0","keywords":null,"link":"/360/20250424_Le-Figaro-magyar-gazdasag-helyzetkep","timestamp":"2025. április. 24. 07:30","title":"Le Figaro: Orbán meggyengült, mert az EU pénzeket tart vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. ","shortLead":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3.jpg","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","timestamp":"2025. április. 23. 13:30","title":"„Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három balatoni települést érint a felújítás.","shortLead":"Három balatoni települést érint a felújítás.","id":"20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00.jpg","index":0,"item":"19e5af66-adb7-4a2a-8d71-f99a3c0ccf84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","timestamp":"2025. április. 23. 13:30","title":"Navracsics bejelentette, hogy 7,5 milliárd forintból kezdik el megtervezni az észak-balatoni vasútvonal villamosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert Harris sajnálja, hogy az utolsó politikus, akit Ferenc pápa fogadott, J. D. Vance amerikai alelnök volt.","shortLead":"Robert Harris sajnálja, hogy az utolsó politikus, akit Ferenc pápa fogadott, J. D. Vance amerikai alelnök volt.","id":"20250423_A-Vatikan-segitett-Ferenc-papa-halala-megszolalt-a-Konklave-szerzoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d5b5-0b3d-41f7-b3c2-68db4001b461.jpg","index":0,"item":"bc4faba1-00ca-4ec5-94f4-2a543a950de9","keywords":null,"link":"/elet/20250423_A-Vatikan-segitett-Ferenc-papa-halala-megszolalt-a-Konklave-szerzoje","timestamp":"2025. április. 23. 12:01","title":"A Vatikán segített – Ferenc pápa halála után megszólalt a Konklávé szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1933c1f7-f841-4160-a382-54f92b7c9744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő azt állította, hogy nem tudta, hogy az édesség alkoholt tartalmazott, ám a bolt, ahonnan vette bizonyítani tudta, hogy kifejezetten ilyet kért.","shortLead":"A nő azt állította, hogy nem tudta, hogy az édesség alkoholt tartalmazott, ám a bolt, ahonnan vette bizonyítani tudta...","id":"20250424_zsele-vodka-altalanos-iskola-texas-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1933c1f7-f841-4160-a382-54f92b7c9744.jpg","index":0,"item":"caa19f60-25c8-48c6-a8bc-5743ffbc8678","keywords":null,"link":"/elet/20250424_zsele-vodka-altalanos-iskola-texas-vademeles","timestamp":"2025. április. 24. 20:07","title":"Vádat emeltek egy texasi anyukával szemben, mert vodkás zselét vitt egy gyerekzsúrra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahány ország, annyi stratégia: a magyar kormány például mindenki másnál kedvezőbb adókörnyezettel próbálja ide csábítani a cégeket, ezért cserébe sokkal több áfát kell beszednie az emberektől. A Niveus bemutatta, mivel próbálkoznak Közép-Európa országai, hogy legyen elég bevételük, és mégse váljon riasztóvá a túl sok adó.","shortLead":"Ahány ország, annyi stratégia: a magyar kormány például mindenki másnál kedvezőbb adókörnyezettel próbálja ide...","id":"20250424_ado-kozep-europai-adoverseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f45e6ca5-94f0-47c0-8a92-2ac0dde3d5ca.jpg","index":0,"item":"9c7d345b-1ae6-4b83-88de-fa1d09c44316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_ado-kozep-europai-adoverseny","timestamp":"2025. április. 24. 14:35","title":"A vásárlók fizetik meg az árát, hogy a kormány megpróbálja megnyerni a közép-európai adóversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a56d788-502d-4e3a-b46e-e85ac4ba93cc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csoportszinten már több mint száz országban vannak jelen. ","shortLead":"Csoportszinten már több mint száz országban vannak jelen. ","id":"20250424_Belep-a-kinai-Chery-is-a-magyar-piacra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a56d788-502d-4e3a-b46e-e85ac4ba93cc.jpg","index":0,"item":"8583b0dd-7884-42b4-a8c8-99ae5d0c63dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Belep-a-kinai-Chery-is-a-magyar-piacra","timestamp":"2025. április. 24. 14:39","title":"Újabb kínai autómárka lép be a magyar piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia a fővárosnak és a kormánynak a színházak támogatásáról, de Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója panelkorszerűsítési programról is beszélt egy szerdai háttérbeszélgetésen.","shortLead":"A rákosrendezői projektre készülve lakhatási pilotprogramokat indít Budapest vezetése. Úgy tűnik, sikerül megállapodnia...","id":"20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5c9fd2a-9711-459b-abc3-c894ced43e65.jpg","index":0,"item":"1b157b66-0af2-4d07-a32d-f768b3ca98aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kiss-Ambrus-hatterbeszelgetes-kozgyules-Budapest-varoshaza-lakhatas-berlakas-panel-Rakosrendezo-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 18:18","title":"Új panelprogrammal készül a főváros, júniusban már ki is írnák a pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]